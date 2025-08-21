আপিল কোর্ট ট্রাম্পের ‘অতিরিক্ত’ মার্কিন ডলার $ 515M এনওয়াই সিভিল জালিয়াতি জরিমানা – জাতীয় টস করে

বৃহস্পতিবার একটি নিউইয়র্কের আপিল আদালত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশাল নাগরিক জালিয়াতির জরিমানা ছুঁড়ে ফেলেছে এবং একজন বিচারকের সন্ধান ধরে যে তিনি কয়েক দশক ধরে তার সম্পদকে অতিরঞ্জিত করেছেন। এই ক্ষমতাসীন ট্রাম্পকে সম্ভাব্য অর্ধ-বিলিয়ন ডলারের জরিমানা থেকে বাঁচিয়েছে তবে তাকে এবং তার দুই বড় ছেলেকে কয়েক বছর ধরে কর্পোরেট নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করতে নিষেধ করেছে।
রিপাবলিকান হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার সাত মাস পরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছিল। নিউইয়র্কের মধ্য-স্তরের আপিল বিভাগের পাঁচ জন বিচারকের একটি প্যানেল বলেছে যে এই রায়টি ট্রাম্পকে $ 515 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করে এবং তার রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্যকে রক করার জন্য দাঁড়িয়েছিল, এটি ছিল “অতিরিক্ত”।
ট্রাম্পকে nd ণদাতা এবং বীমাকারীদের কাছে গিয়েছিল এমন আর্থিক বিবৃতিগুলি সুস্পষ্টভাবে প্যাডিংয়ের মাধ্যমে জালিয়াতিতে জড়িত হওয়ার পরে, বিচারক আর্থার এঙ্গোরন তাকে গত বছর $ 355 মিলিয়ন ডলার জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আগ্রহের সাথে, যোগফল $ 515 মিলিয়ন শীর্ষে রয়েছে।
ট্রাম্পের পুত্র এরিক এবং ডোনাল্ড জুনিয়র সহ আরও কিছু ট্রাম্প সংস্থার আধিকারিকদের উপর জরিমানার সাথে মিলিত মোট – এখন সুদের সাথে $ 527 মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে।
“যদিও আদালত কর্তৃক আদেশিত নিষেধাজ্ঞার কারণে বিবাদীদের ব্যবসায়িক সংস্কৃতি রোধ করার জন্য ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে, তবে আদালতের অবজ্ঞাপূর্ণ আদেশ, যা নির্দেশ দেয় যে আসামীরা নিউইয়র্ক রাজ্যকে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলার প্রদান করে, এটি একটি অতিরিক্ত জরিমানা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী লঙ্ঘন করে,” বিচারক ডায়ান টি।
আপিল কোর্ট কর্তৃক বহাল থাকা এঙ্গোরনের অন্যান্য শাস্তি ট্রাম্পের আপিলের সময় বিরতি পেয়েছিল এবং তিনি $ 175 মিলিয়ন বন্ড পোস্ট করে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করতে সক্ষম হন।
ট্রাম্প সিভিল জালিয়াতির মামলায় মার্কিন $ 175M বন্ড পোস্ট করেছেন, 454 মিলিয়ন ডলার সম্পদ জব্দ করা বন্ধ করে দিয়েছেন
আদালত, যা মামলা এবং এঞ্জোরনের জালিয়াতির সন্ধানের গুণাবলী নিয়ে বিভক্ত, পুরোপুরি জরিমানা বাতিল করে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল আদালতের কাছে আপিলের জন্য একটি পথ ছেড়ে দেয়। বিচারকরা লিখেছেন, ট্রাম্প এবং তাঁর সহ-আসামিরা লিখেছেন, যে কোনও শাস্তি কার্যকর করার বিষয়ে বিরতি বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন।
প্যানেলটি তীব্রভাবে বিভক্ত ছিল, 323 পৃষ্ঠাগুলি সম্মতি এবং মতবিরোধের মতামত জারি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। বরং কিছু বিচারক অন্যকে নিন্দা করার সময় তাদের সহকর্মীদের অনুসন্ধানের কিছু অংশকে সমর্থন করেছিলেন, আদালতকে শাসন করতে সক্ষম করেছিলেন।
দু’জন বিচারক লিখেছেন যে তারা নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস ট্রাম্প এবং তার সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন এবং তিনি তার মামলা প্রমাণ করেছেন তবে শাস্তি খুব মারাত্মক ছিল।
একজন লিখেছেন যে জেমস মামলাটি আনতে তার আইনী কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের nd ণদাতাদের কেউ যদি প্রতারণা বোধ করে তবে তারা তাকে নিজেরাই মামলা করতে পারত, এবং কেউই তা করেনি।
একজন বিচারক লিখেছেন যে বিচার শুরু হওয়ার আগেই এঞ্জোরন রায় দিয়ে ভুল করেছিলেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল ট্রাম্পকে জালিয়াতিতে জড়িত প্রমাণ করেছিলেন।
রাজ্যের ট্রায়াল কোর্টের আপিল বিভাগ আপিল আদালত সর্বশেষ পতনের পরে মৌখিক যুক্তিগুলির পরে প্রায় 11 মাসের জন্য ট্রাম্পের আপিলকে ওজন করে শাসন করতে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় নিয়েছিল। সাধারণত, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে আপিলগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জেমস বলেছেন যে ব্যবসায়ী-পরিণত রাজনীতিবিদ “মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা, এবং বিস্ময়কর জালিয়াতিতে” জড়িত। বৃহস্পতিবারের সিদ্ধান্তের পরে তার অফিসের কোনও তাত্ক্ষণিক মন্তব্য ছিল না।
ট্রাম্প সিভিল জালিয়াতির মামলা ‘অপমান,’ স্ল্যামস জজ, এনওয়াই অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন
খেলায় রাজনীতির দাবি
ট্রাম্প এবং তার সহ-আসামিরা অন্যায় কাজকে অস্বীকার করেছিল। এক মাসব্যাপী বিচারের পরে ছয় মিনিটের এক ধরণের সংমিশ্রণে ট্রাম্প ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি “একজন নির্দোষ মানুষ” এবং মামলাটি ছিল “আমার উপর জালিয়াতি”। রিপাবলিকান বারবার মামলাটি বজায় রেখেছে এবং রায়টি ছিল জেমস এবং এঞ্জোরন, উভয়ই ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক পদক্ষেপ।
ট্রাম্পের বিচার বিভাগ রাষ্ট্রপতির নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে কিনা সে বিষয়ে তদন্তের অংশ হিসাবে অন্যান্য দলিলগুলির মধ্যে মামলা সম্পর্কিত রেকর্ডগুলির জন্য জেমসকে সাবপোয়েনড করেছে।
জেমসের ব্যক্তিগত অ্যাটর্নি অ্যাবে ডি লোয়েল বলেছেন যে জালিয়াতির মামলাটি তদন্ত করা “রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক প্রতিশোধ অভিযান চালিয়ে যাওয়া এই প্রশাসনের সবচেয়ে স্পষ্ট এবং মরিয়া উদাহরণ।”
ট্রাম্প এবং তার আইনজীবীরা বলেছিলেন যে তাঁর আর্থিক বিবৃতিগুলি প্রতারণামূলক নয়, যেহেতু তারা অস্বীকারকারীরা উল্লেখ করে যে তাদের নিরীক্ষণ করা হয়নি তা উল্লেখ করে। প্রতিরক্ষা ব্যাংকার এবং বীমাকারীরাও স্বতন্ত্রভাবে সংখ্যাগুলি মূল্যায়ন করেছিল এবং loans ণ পরিশোধ করা হয়েছিল।
তার ট্রাম্প টাওয়ার পেন্টহাউসের আকারকে তিনগুণ বাড়ানোর মতো তাত্পর্য সত্ত্বেও, তিনি বলেছিলেন যে আর্থিক বিবৃতিগুলি যদি কিছু হয় তবে তার ভাগ্যের লোবলের অনুমান ছিল।
গত সেপ্টেম্বরে আপিল আদালতের শুনানি চলাকালীন ট্রাম্পের আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে মামলার অনেক অভিযোগ খুব পুরানো ছিল, তারা এই দাবী যে তারা বিচারের আগে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রতিরক্ষাও দাবি করে যে জেমস ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য একটি গ্রাহক সুরক্ষা আইনের অপব্যবহার করেছে এবং জড়িতদের জন্য সন্তোষজনক ছিল এমন বেসরকারী ব্যবসায়িক লেনদেনকে ভুলভাবে পোলিশ করা হয়েছে।
ট্রাম্প নাগরিক জালিয়াতি বিচারের বিচারকের ‘ট্রাম্প-ডেরেজমেন্ট সিনড্রোম’ বিস্ফোরণ করেছেন
রাজ্য অ্যাটর্নিরা বলেছেন যে প্রশ্নে আইনটি জালিয়াতি বা অবৈধ ব্যবসায়িক আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটি প্রতিদিনের গ্রাহক বা বড় কর্পোরেশনগুলিকে লক্ষ্য করে। যদিও ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন যে কেউ আর্থিক বিবৃতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি, রাষ্ট্র দাবি করেছে যে সংখ্যাগুলি nd ণদাতাদের ঝুঁকিপূর্ণ loans ণ দেওয়ার দিকে পরিচালিত করেছিল এবং অন্যরা তাদের নিট মূল্যের সংখ্যা খেললে সৎ orrow ণগ্রহীতারা হারাতে পারে।
রাজ্য যুক্তি দিয়েছে যে রায়টি যথেষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করে এবং ট্রাম্পের লাভের সাথে পেনাল্টির স্কেলটি loans ণ নিয়ে অর্থায়িত সম্পত্তির উপর তার লাভ এবং ধনী orrow ণগ্রহীতাদের কাছে দেওয়া অনুকূল শর্ত পেয়ে তিনি যে সুদ রক্ষা করেছিলেন তা সহ তার লাভের সাথে তুলনা করে।
সিভিল জালিয়াতির মামলাটি ট্রাম্পের জন্য বেশ কয়েকটি আইনী বাধাগুলির মধ্যে একটি ছিল কারণ তিনি প্রচার করেছিলেন, জিতেছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে দ্বিতীয় মেয়াদে বিভক্ত হয়েছিলেন।
১০ জানুয়ারি, তাকে তার ফৌজদারি হুশ মানি মামলায় একটি শর্তহীন স্রাব হিসাবে পরিচিত, বইগুলিতে তার দোষী সাব্যস্ত করা হলেও তাকে জেল, প্রবেশন, জরিমানা বা অন্যান্য শাস্তি ছাড়িয়ে দন্ডিত করা হয়েছিল। তিনি দোষী সাব্যস্ত করছেন।
এবং ডিসেম্বরে, একটি ফেডারেল আপিল আদালত একটি জুরির সন্ধানকে বহাল রেখেছিল যে ট্রাম্প ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যৌন নির্যাতনকারী লেখক ই জিন ক্যারলকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন এবং পরে তাকে অপমান করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে $ মিলিয়ন ডলার রায় নিশ্চিত করেছেন। আপিল আদালত জুনে পুনর্বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছিল। ট্রাম্প এখনও সুপ্রিম কোর্টকে তার আবেদন শোনার জন্য চেষ্টা করতে পারেন।
ট্রাম্প পরবর্তীকালে একটি রায়ও আবেদন করছেন যার জন্য তাকে অতিরিক্ত মানহানির দাবির জন্য ক্যারলকে $ 83.3 মিলিয়ন প্রদান করা প্রয়োজন।
