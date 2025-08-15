You are Here
আপিল কোর্ট সম্মত হন এনএফএলকে দাবিগুলির চেয়েও বিচারের দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে কালো কোচদের বৈষম্যের মুখোমুখি

ব্রায়ান ফ্লোরস এবং অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গ কোচদের বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়া নাগরিক দাবির বিষয়ে জাতীয় ফুটবল লীগকে বিচার করা যেতে পারে, একটি ফেডারেল আপিল আদালত বৃহস্পতিবার রায় দিয়েছে, লীগের কমিশনার রজার গুডেলের সাথে সালিশে সালিশে জোর করার জন্য লিগের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ম্যানহাটনের ২ য় ইউএস সার্কিট কোর্ট অফ আপিল বিচারক ভ্যালারি ক্যাপ্রোনির রায়কে সমর্থন করেছে যে ফ্লোরস লিগ এবং তিনটি দলের বিরুদ্ধে দাবি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে: ডেনভার ব্রোনকোস, নিউইয়র্ক জায়ান্টস এবং হিউস্টন টেক্সানস।

সার্কিট জজ জোসে এ। ক্যাব্রেনেসের লিখিত এক সিদ্ধান্তে আপিল আদালত বলেছে যে এনএফএল এর সালিশের বিধিগুলি ফ্লোরসকে ফেডারেল সালিশি আইনের সুরক্ষা না দেওয়ার আগে সালিশের কাছে তার দাবি জমা দিতে বাধ্য করে কারণ এটি “কেবল নামেই সালিশের জন্য সরবরাহ করে।”

২ য় সার্কিট বলেছে যে এনএফএল সংবিধানের সালিশী বিধানটি “চুক্তিবদ্ধভাবে কোনও স্বতন্ত্র সালিসী ফোরাম, কোনও দ্বিপক্ষীয় বিরোধ নিষ্পত্তি এবং কোনও পদ্ধতি সরবরাহ করে না।”

আপিল আদালত বলেছে, “পরিবর্তে, এটি আমাদের সালিশ আইনশাস্ত্রের প্রাথমিক অনুমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে” এনএফএল -এর “প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা” দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে “আপিল আদালত বলেছে।

এনএফএলের মুখপাত্র ব্রায়ান ম্যাকার্থি বলেছেন: “আমরা প্যানেলের রায়টির সাথে শ্রদ্ধার সাথে একমত নই এবং আরও পর্যালোচনা চাইব।”

ফ্লোরসের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী ডগলাস এইচ।

“এই রায়টি একটি সুস্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করে: এই অনুশীলনটি অবশ্যই শেষ হবে,” তারা বলেছিল।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্লোরস লীগ এবং বেশ কয়েকটি দলের বিরুদ্ধে মামলা করে বলেছিল যে লীগটি “বর্ণবাদ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল”, বিশেষত এর নিয়োগ ও ব্ল্যাক কোচদের প্রচারে।

পরে আরও দু’জন কোচ মামলাটিতে যোগ দিয়েছিলেন, যা ক্লাস অ্যাকশন হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, যদিও ক্যাপ্রোনি রায় দিয়েছেন যে তাদের দাবী তারা দলগুলির সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ভাষার ভিত্তিতে সালিশে যেতে পারে।

তার মামলা দায়ের করার পরে, ফ্লোরস বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি এনএফএল মামলা করে তার পছন্দসই কোচিং ক্যারিয়ারকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন, তবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি যদি লীগে সিস্টেমিক বর্ণবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সফল হতে পারেন তবে আগত প্রজন্মের পক্ষে এটি মূল্যবান ছিল।

ফ্লোরস বর্তমানে ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের কোচ হিসাবে কাজ করার পরে মিনেসোটা ভাইকিংসের প্রতিরক্ষামূলক কো-অর্ডিনেটর, ২০১২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মিয়ামি ডলফিনস এবং ২০২২ সালে পিটসবার্গ স্টিলার্স। তিনি ২০২৩ সালে ভিকিংসে যোগ দিয়েছিলেন।

ক্যাপ্রোনি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে এই সিদ্ধান্তে বলেছিলেন যে “কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়, কোচ এবং পরিচালকদের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাস” সহ একটি লিগে জাতিগত বৈষম্যের তাদের অভিজ্ঞতার কোচদের বর্ণনাগুলি অবিশ্বাস্যভাবে উদ্বেগজনক। “

“যদিও পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়ের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠরা কালো, তবে কোচগুলির একটি ছোট শতাংশই কালো,” তিনি বলেছিলেন।

