আপেল আক্রমণের চেয়ে টিভিতে আরও খারাপ লিখিত শো আছে কি।

ঠিক কীভাবে হেলস নামে এটি তৃতীয় মরসুম পেয়েছে ..
লেখাটি কেবল বাহ।
"এই জিনিসটি রয়েছে, আমি জানি না এটি কী, তবে একটি জিনিস আছে এবং আমি এটি দেখেছি"
একা এই লাইনটি কোনওভাবে প্যালপাটাইনের এলভিএলে খারাপ ফিরে এসেছিল
প্রধান চরিত্রগুলি ডায়ালুজ পিপিএলকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে কেন তাদের এ থেকে ভয় পাওয়া উচিত "জিনিস"
এছাড়াও পুরো গ্যালাক্সির সর্বাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির অত্যাশ্চর্য কাজটি, 1000 পিপিএল হাঁটাচলা দিয়ে কেবল একটি সুরক্ষিত সুবিধার্থে পিছলে যেতে সক্ষম হয় ..
উল্লেখ করার মতো নয় … মানব জাতির 35 শতাংশ বিলুপ্তপ্রায় গ্রহের বিস্তীর্ণ সোয়াথগুলি অনিশ্চয়যোগ্য..কিন্তু 2 বছর পরে আমরা অ্যামাজন প্রাইম বিক্রয় করছি LOL
আমি শপথ করছি … সাইমন কিনবার্গ ওয়েইনস্টাইনস ডায়েরি বা কিছু বিষ্ঠা পেয়েছেন এবং মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করছেন, তিনি কীভাবে উপরের দিকে ব্যর্থ হন তা ব্যাখ্যা করার একমাত্র উপায় এটিই একমাত্র উপায়
এছাড়াও..আরফর্মার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রাক্তন ইংল্যান্ড হাহাহা ডাব্লুটিএফ যারা লিখেছেন … সুতরাং লন্ডনে যারা থাকেন তারা সবাই যা বলেছে … আমি প্রাক্তন লন্ডনে থাকি … সীমানা এখনও থাকতে পারে LOL
