আপেল ট্রাম্পের শাসনামলে (আবার) ধনুক

এই সপ্তাহে, ট্রাম্প প্রশাসনের বিশৃঙ্খল শুল্ক পরিকল্পনা এড়াতে অ্যাপল মার্কিন বিনিয়োগের জন্য আরও 100 বিলিয়ন ডলার করেছে। ওহ, এবং টিম কুক ট্রাম্পকে 24 ক্যারেট সোনার বেস সহ একটি অনন্য ফলক দিয়েছেন। একটি সাধারণ দেশে কেবল একটি সাধারণ ব্যবসায়িক সভা। এই পর্বে, দেবীন্দ্র এবং এনগ্যাজেটের স্যাম রাদারফোর্ড এই সর্বশেষ অ্যাপল বিনিয়োগের চূড়ান্তভাবে কী বোঝায় (এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে যে কতটা বিব্রতকর প্রশান্তি দেয়) তা আলোচনা করে। এবং যেহেতু সংবাদটি মোটামুটি ধীর, তাই আমরা কয়েকটি শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় নিই।
বিষয়
অ্যাপল আরও 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং রাষ্ট্রপতির জন্য একটি চকচকে বস্তু দিয়ে শুল্ক এড়ানোর চেষ্টা করেছে – 1:21
নিন্টেন্ডো ব্লকবাস্টার স্যুইচ 2 বিক্রয় নম্বর, মূল সুইচ মডেলগুলির জন্য মূল্য ভাড়া – 12:39 ঘোষণা করেছে
ট্রাম্প ইন্টেলের নতুন সিইওকে আগ্রহের দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে পদত্যাগ করার দাবি করেছেন – 16:51
চ্যাটজিপিটি কথোপকথনগুলি গুগলে আর অনুসন্ধানযোগ্য নয় (কেন তারা সেখানে প্রথম স্থানে ছিল?) – 18:55
হুলু 2026 সালে অ্যাপটি বন্ধ করতে এবং ডিজনি+ – 22:15 এ শোষিত হতে হবে
শ্রোতা প্রশ্নোত্তর: এইচডিএমআই বা সাউন্ড বার সংযোগের জন্য অপটিক্যাল, উইন্ডোজ 10 থেকে সরানো এবং লেনোভো যোগ 7 – 26:59 এর ভাল বিকল্প
পপ সংস্কৃতি বাছাই – 53:29।
সাবস্ক্রাইব!
ক্রেডিট
হোস্ট: দেবীন্দ্র হার্ডওয়ার এবং স্যাম রাদারফোর্ড
প্রযোজক: আমি এলম্যান
সংগীত: ডেল উত্তর এবং টেরেন্স ও’ব্রায়েন