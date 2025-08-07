আপোস করা শব্দটি আমাদের অভিধানে নেই, সদস্যরা কোটি কোটি টাকা প্রত্যাখ্যান করেছে: ব্যারিস্টার গোহর

পাকিস্তান তেহরিক -ই -ইনস্যাফ (পিটিআই) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গোহর বলেছেন যে আপস করা শব্দটি আমাদের অভিধানে নয়, সদস্যরা কোটি কোটি টাকা প্রত্যাখ্যান করেছে।
ইসলামাবাদে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলে ব্যারিস্টার গোহার বলেছিলেন যে ৫০, ৫০ টি মামলা এক সদস্যের উপর রয়েছে।
“আমাদের বেশিরভাগ শ্রমিক এখনও ভাড়া বাড়িতে বাস করছেন,” ব্যারিস্টার গোহর বলেছেন। আমরা এবং প্রতিষ্ঠাতা পিটিআইয়ের সাথে থাকব, আমরা আমাদের সদস্যদের জন্য গর্বিত।
তিনি বলেছিলেন যে প্রথম প্রতিষ্ঠাতা পিটিআইয়ের সাথে লিখিত নির্বাচন সম্পর্কে কথা বলবেন, আমরা এই সংসদের অংশ হব।
ব্যারিস্টার গোহর বলেছিলেন যে পিটিআইয়ের ৫ ই আগস্ট কার্যকর ও সফল ছিল, দেশের প্রতিটি জেলার লোকেরা বেরিয়ে এসে সংহতি প্রকাশ করেছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন যে সদস্যরা বুনার, সোয়াবি এবং মালাকান্দ সহ বিভিন্ন আসনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।