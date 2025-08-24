আফগানিস্তান এশিয়া কাপ 2025 এর জন্য শক্তিশালী 17 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করার সাথে সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রশিদ খান

আফগানিস্তান এশিয়া কাপ 2025 এ গ্রুপ বিয়ের অংশ।
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) এশিয়া কাপ ২০২৫-এর জন্য ১ 17 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। রশিদ খান টুর্নামেন্টে দলকে নেতৃত্ব দেবেন, যেখানে তারা শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকংয়ের পাশাপাশি গ্রুপ বিয়ের অংশ।
আফগানিস্তান আবুধাবিতে ৯ ই সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে টুর্নামেন্টের ওপেনার খেলবে। পরে, তারা 16 সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সাথে এবং 18 সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার সাথে সংঘর্ষ করবে। উভয় খেলা আবুধাবিতেও অনুষ্ঠিত হবে।
মোট আটটি দল এশিয়া কাপ ২০২৫ -এ অংশ নেবে, যা সেপ্টেম্বর 9 থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলা হবে। ভারত, পাকিস্তান, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অন্য চারটি দল, যারা গ্রুপ এ। আবু ধাবি এবং দুবাইতে এই টুর্নামেন্টের দুটি স্থান।
এশিয়া কাপ 2025 এর জন্য আফগানিস্তান স্কোয়াড
রহমানুল্লাহ গুরবাজ, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত, মোহাম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, নবীন-উল-হক, এবং ফজালহাক ফারুকি এর মতো সিনিয়র সদস্যরা টুর্নামেন্টের জন্য আফগানিস্তানের স্কোয়াডের অংশ। দার্বিশ রসুলি, সেদিকুল্লাহ আটল এবং আল্লাহ গাজনফার তাদের স্কোয়াডে কয়েকজন যুবক। তারা তিনটি রিজার্ভ খেলোয়াড়ের নামও দিয়েছে।
আফগানিস্তান স্কোয়াড: রশিদ খান (সি), রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, দারভিশ রসুলি, সেডিকহ অটাল, আজমেচারহ ওমরজাই, করিম জানাত, মোহাম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, নবীন-উল-হক, ফজালহাক ফারুকি।
রিজার্ভ খেলোয়াড়– ওয়াফিউউল্লাহ তারাকিল, নাঙ্গায়াল খারোট, আবদুল্লাহ আহমদজাই।
এদিকে, আফগানিস্তান পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে এশিয়া কাপ ২০২৫ এর আগে একটি টি-টোয়েন্টি ট্রাই-সিরিজও খেলবে। সিরিজটি ২৯ শে আগস্ট থেকে September সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শারজায় খেলবে। আফগানিস্তান এই বছর তাদের প্রথম এশিয়া কাপের লক্ষ্য রাখবে।
আফগানিস্তানের এশিয়া কাপ 2025 এর অধিনায়ক কে?
রশিদ খান 2025 এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের অধিনায়ক করবেন।
আফগানিস্তান এশিয়া কাপ 2025 এর কোন গ্রুপের অংশ?
আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকংয়ের সাথে এশিয়া কাপ 2025 -এ গ্রুপ বিয়ের অংশ।
2025 এশিয়া কাপের জন্য আফগানিস্তানের স্কোয়াড কী?
এশিয়া কাপের জন্য আফগানিস্তানের স্কোয়াড 2025: রশিদ খান (সি), রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, দারভিশ রসুলি, সেডিকহ অটাল, আজমেচারহ ওমরজাই, করিম জানাত, মোহাম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, নবীন-উল-হক, ফজালহাক ফারুকি।
আরও আপডেটের জন্য, খেল এখন ক্রিকেট অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম।