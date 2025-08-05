আফগান এফএম শেষ মুহুর্তে স্থগিত

ইসলামাবাদ:
আফগান অন্তর্বর্তীকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি থেকে ইসলামাবাদে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সফর শেষ মুহুর্তে কর্মকর্তারা “প্রযুক্তিগত ইস্যু” হিসাবে উল্লেখ করেছেন বলে স্থগিত করা হয়েছিল।
উভয় পক্ষের তাদের ঝামেলা সম্পর্কটি পুনরায় সেট করার জন্য নতুন প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে 4 আগস্ট থেকে ইসলামাবাদে তিন দিনের গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ শুরু করার কথা ছিল মাত্তাকি।
প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছিল এবং আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সমস্ত ব্যস্ততা নিশ্চিত করেছে। তবে, ইসলামাবাদ ও কাবুল রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সফরের ঘোষণা দেওয়ার আগে, একটি “প্রযুক্তিগত সমস্যা” বিলম্ব করতে বাধ্য করেছিল।
কর্মকর্তারা যদিও ইস্যুটির প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেননি, তবে এটি তালেবান নেতাদের উপর ইউএনএসসি-আরোপিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। উভয় পক্ষই প্রযুক্তিগত হিচাকে বাছাই করতে একসাথে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, এই সফরটি পরবর্তীকালের চেয়ে শীঘ্রই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
উভয় দেশই উত্তেজনা ডি-এসক্লেট করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বলে মুত্তাকির এই সফর দীর্ঘ সময়সীমা ছিল।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য নতুন কূটনৈতিক ধাক্কায় এপ্রিলের পর থেকে দু’বার কাবুল ভ্রমণ করেছেন।
উচ্চ-স্তরের এক্সচেঞ্জগুলি কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছিল, বিশেষত নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এবং অন্যান্য পাকিস্তান বিরোধী গোষ্ঠীর উপস্থিতি সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়ে। কর্মকর্তাদের মতে, তালেবান প্রশাসন আফগান নাগরিকদের টিটিপির পদে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত সহ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।
সম্পর্কের উন্নতির আরেকটি চিহ্নে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পর্যায়ে উন্নীত করতেও সম্মত হয়েছিল।
সূত্রগুলি নিশ্চিত করেছে যে মুত্তাকি পাকিস্তান সফর করতে আগ্রহী রয়েছেন এবং বিষয়টি সমাধান হওয়ার সাথে সাথেই তা করবেন।
এটি ২০২৩ সালের মে থেকে ইসলামাবাদে তাঁর প্রথম সফরকে চিহ্নিত করবে, যখন তিনি পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জড়িত একটি ত্রয়ী সভায় অংশ নিয়েছিলেন।
সূত্র মতে, বেইজিং ইসলামাবাদ ও কাবুলকে আরও কাছে আনতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।
পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে কাবুলের তালেবান নেতৃত্বাধীন সরকারকে টিটিপি-র মতো নিষিদ্ধ গোষ্ঠীগুলির দ্বারা উত্থাপিত হুমকি মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। যদিও কাবুল প্রকাশ্যে এই জাতীয় গোষ্ঠীর উপস্থিতি অস্বীকার করেছেন, তবে এটি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অক্ষমতার উল্লেখ করেছে।
তা সত্ত্বেও, পাকিস্তান টিটিপির সাথে জড়িত আফগান নাগরিকদের ক্র্যাকডাউন সহ কিছু দৃ concrete ় পদক্ষেপ নিতে আফগান সরকারকে প্ররোচিত করতে সফল হয়েছে। আফগান কর্তৃপক্ষ অন্যদের এই দলে যোগদানের সুবিধার্থে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে।
পদক্ষেপগুলি দুই প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তেজনা সহজ করতে সহায়তা করেছে।
কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে পাকিস্তান তালেবান সরকারকেও অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে উত্সাহিত করবে। বিনিময়ে, পাকিস্তান এবং চীন অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে কাবুলকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত।