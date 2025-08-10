আফগান কানাডিয়ান আশঙ্ক

আফগান কানাডিয়ান এক ব্যক্তি ফেডারেল সরকারকে তার মায়ের জন্য শরণার্থী স্পনসরশিপ প্রক্রিয়া গতি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন, যিনি তালেবানদের দ্বারা মারধর করার পরে আফগানিস্তান পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং এখন কাবুলে নির্বাসন এড়াতে তাজিকিস্তানে লুকিয়ে আছেন।
নুরুল্লাহ হাকেমি, যিনি অটোয়ায় থাকেন এবং 2019 সালে কানাডায় এসেছিলেন, বলেছেন তাঁর মা বিবি খাতুন ইয়াকুবী (৫ 57) বিপদে রয়েছেন কারণ তাজিকিস্তানের কর্তৃত্ববাদী সরকার আফগান শরণার্থীদের নির্বাসন নির্দেশ দিয়েছে।
হাকেমি সিবিসি নিউজকে বলেছেন, “তিনি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আপাতত একটি ভাল অবস্থায় জীবনযাপন করছেন, তবে এটি সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল অবস্থা নয়।”
তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের আগে তিনি আফগান সরকারে উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
হাকেমি বলেছেন, “এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন রয়েছে (তাজিকিস্তানে)। তারা মানুষকে গ্রেপ্তার করছে, তারা মানুষকে মারছে, তারা মানুষকে নির্যাতন করছে,” হাকেমি বলেছিলেন।
ইংরেজি ভাষা মিডিয়া রিপোর্ট জুনের অঞ্চল থেকে জানানো হয়েছে যে তাজিকিস্তানের কর্তৃপক্ষ আফগান শরণার্থীদের লক্ষ্য করে অভিবাসন অভিযান চালিয়েছিল।
আফগানিস্তান-কানাডা কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাফি ফারডস বলেছেন, তাজিকিস্তানের আনুমানিক ৩,০০০ আফগান শরণার্থী কানাডায় আসার জন্য তাদের স্পনসরিত শরণার্থী মামলার প্রক্রিয়াজাতকরণের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বলেন, অটোয়াকে এই মামলাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।
“আমরা চাই যে সরকার (কানাডার) তাজিকিস্তানে অপেক্ষা করা মামলাগুলি প্রক্রিয়া করবে,” ফারডস বলেছেন।
অটোয়া কানাডার জন্য শরণার্থীদের ‘রক্ষা’ করার চেষ্টা করছে
কানাডা সম্প্রদায় গোষ্ঠী, সংস্থা, কর্পোরেশন এবং নাগরিকদের গোষ্ঠীগুলিকে স্পনসরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে শরণার্থীদের আনতে দেয়। প্রোগ্রামের অধীনে, স্পনসররা শরণার্থীদের জীবনযাপন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ এবং তাদের কাজ খুঁজে পেতে এবং স্কুল পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করে।
1990 এর দশকের শেষের দিকে এবং 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে তাজিকিস্তান আফগান শরণার্থীদের অন্যতম প্রধান করিডোর ছিল কানাডায় ভ্রমণ করত। দেশটি tradition তিহ্যগতভাবে তালেবানদের প্রতি বৈরী ছিল বলে জানিয়েছেন ফেরদৌস।
“তারা (তাজিকিস্তান সরকার) তাদের আচরণ পরিবর্তন করেছে … এবং এটি নতুন এবং এটি এক ধরণের অদ্ভুত,” তিনি বলেছিলেন।
ইমিগ্রেশন, শরণার্থী এবং নাগরিকত্ব কানাডা সিবিসি নিউজকে একটি ইমেল বিবৃতিতে বলেছে যে এটি তাজিকিস্তান কর্তৃপক্ষের আফগান শরণার্থী নির্বাসন সম্পর্কে “গভীরভাবে উদ্বিগ্ন”।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকার “কানাডায় পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত আফগানদের রক্ষা ও সমর্থন” করার জন্য তাজিকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শরণার্থীদের (ইউএনএইচসিআর) আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর) এর সাথে কাজ করছে।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা একটি ইমেল বিবৃতিতে বলেছে যে কানাডা তালেবানকে আফগানিস্তানের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না এবং এই গোষ্ঠীটি সন্ত্রাসী সত্তা হিসাবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কানাডা তাজিকিস্তানের পাশাপাশি পাকিস্তান ও ইরানে আফগান শরণার্থীদের চিকিত্সা পর্যবেক্ষণ করছে।
কাজাখস্তানের আস্তানার নাজারবায়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক হেলেন থিবল্ট বলেছেন, আফগান শরণার্থীদের the তিহাসিকভাবে বিরোধিতা করা একটি তালেবান সরকারের অস্ত্রের মধ্যে তাজিকিস্তানের সরকারী সিদ্ধান্তের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।
থিবল্ট বলেছেন, তাজিকিস্তান রাশিয়ার নেতৃত্ব অনুসরণ করতে পারে, যা তালেবানকে আফগানিস্তানের বৈধ শাসকদের হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
“যখনই রাশিয়া কিছু করে, তাজিকিস্তান মধ্য এশিয়ার প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি অনুসরণ করে,” তিনি বলেছিলেন।
‘কপিরাইট প্রভাব’
তিনি বলেন, তাজিকিস্তান সরকারও একটি ছোট্ট দেশে প্রায় ১০,০০০ আফগান শরণার্থীদের হোস্টিং থেকে সংস্থানগুলির উপর চাপ অনুভব করতে পারে, তিনি বলেছিলেন। শরণার্থী বেশিরভাগ দরিদ্র, আরও গ্রামীণ দক্ষিণাঞ্চলে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রয়েছে, থাইবাল্ট বলেছেন।
“এটি হতে পারে যে তাজিকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা ঘটছে তা দেখছে এবং বলে, ‘ওহ, ভাল, আপনি জানেন, এটি এখন একটি গ্রহণযোগ্য অনুশীলন। আমরা যে কাউকে আমাদের অভিবাসন আইন লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ করতে পারি।’ এটি একটি কপিরাইট প্রভাবের মতো, “তিনি বলেছিলেন।
হাকেমির পক্ষে, উদ্দেশ্যগুলি তার মাকে ধরে এমন একটি দেশে ফিরে যেতে পারে এমন একটি দেশে ফিরে যেতে পারে এমন একটি দেশে ফিরে নির্বাসিত হতে পারে তা জেনে উদ্দেশ্যগুলি পরিবর্তন করে না যা প্রায় তার জীবন নিয়েছিল।
“অবশ্যই আমি ভয় করি, তিনি যেখানে থাকার কথা সেখানে নন,” তিনি বলেছিলেন। ‘যেখানে তিনি বাস করছেন তা স্থিতিশীল নয়। যদি সে আফগানিস্তানে ফিরে যায় তবে আমি জানি না সেখানে তালেবানদের সাথে কী হবে। “
হাকেমি জানিয়েছেন, টরন্টোর একটি আফগান মহিলা ইমিগ্রেশন গ্রুপের মাধ্যমে তাঁর মায়ের স্পনসরশিপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তালিবান কর্মকর্তাদের হাতে মারধর করে সুস্থ হয়ে উঠার পরে তাকে দুটি ভাঙা পা এবং একটি ভাঙা বাম হাত দিয়ে রেখেছিলেন, এবং অন্যান্য আহত অবস্থায়, কানাডিয়ান অভিবাসন কর্মকর্তাদের কাছে মেডিকেল রেকর্ড এবং ফটোগ্রাফ অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৫ ই আগস্ট, ২০২৪ সালে তাকে ভিড়ের সামনে চাবুক মেরে এবং মারধর করা হয়েছিল, তালেবানদের ক্ষমতায় ফিরে আসার উপলক্ষে উদযাপনগুলি তাকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
“আরও দু’জন মহিলা ছিলেন। আমি তাদের বলেছিলাম যে তালেবানরা হত্যাকারী এবং সমস্ত কিছু,” ইয়াকুবি বলেছিলেন যে তিনি তার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে সিবিসি নিউজের জন্য রেকর্ড করেছিলেন এমন একটি অডিও বিবৃতিতে।
“এই মহিলারা তালেবানকে আমি যা বলেছিলাম তা বলেছিল। তালেবানরা আমাকে গাড়ি থেকে টেনে নিয়ে আমাকে মারধর করেছিল। আমি অচেতন হয়ে হাসপাতালে শেষ হয়ে গেলাম … যখন আমি চেতনা ফিরে পেয়েছি তখন বুঝতে পারি আমার হাত ও পা ভেঙে গেছে।”
আফগানিস্তানের মানবাধিকারের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক রিচার্ড বেনেটের অফিসে ইয়াকুবির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
বেনেটের অফিস মন্তব্য করার জন্য সিবিসির অনুরোধের জবাব দেয়নি।