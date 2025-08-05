আফরিমব্যাঙ্ক $ 4 বিলিয়ন ডাঙ্গোট রিফাইনারি চুক্তিতে $ 1.35bn ফিনান্সিংয়ের নেতৃত্ব দেয়

আফ্রিকান রফতানি-আমদানি ব্যাংক (আফেরিমব্যাঙ্ক) ডাঙ্গোট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (ডিআইএল) পক্ষে মার্কিন $ 1.35 বিলিয়ন ফিনান্সিং সুবিধা স্বাক্ষর করার ঘোষণা দিয়েছে।
এই সুবিধাটি আফ্রিকার বৃহত্তম শিল্প সংগঠন, ডাঙ্গোট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (ডিআইএল) জন্য প্রায় 4 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সিন্ডিকেটেড ফিনান্সিং অ্যারেঞ্জমেন্টের অংশ।
আফ্রিমব্যাঙ্ক সিন্ডিকেশনের বাধ্যতামূলক লিড অ্যারেঞ্জার হিসাবে কাজ করেছিলেন।
এই অর্থায়ন, সাম্প্রতিক আফ্রিকান আর্থিক বাজারগুলির বৃহত্তম সিন্ডিকেটেড loans ণগুলির মধ্যে একটি, প্রতিদিন 650,000 ব্যারেলের ক্ষমতা সহ বিশ্বের বৃহত্তম একক-ট্রেন রিফাইনারি-ডাংোট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি এবং পেট্রোকেমিক্যালস কমপ্লেক্স নির্মাণে ব্যয়িত মূলধনকে পুনরায় ফিনান্স করবে।
অর্থায়ন প্রাথমিক অপারেশনাল ব্যয় হ্রাস করে এবং ডিআইএল এর ব্যালেন্স শিটকে বাড়িয়ে তোলে, এর ক্রমাগত বৃদ্ধির পথটিকে সমর্থন করে।
আফ্রিকাব্যাঙ্ক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলির মধ্যে বৃহত্তম শেয়ার, ১.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবদান রেখেছে, আফ্রিকার শিল্পায়ন, শক্তি সুরক্ষা এবং আন্তঃ আফ্রিকান বাণিজ্যের অগ্রগতি করে এমন বৃহত আকারের অবকাঠামোতে তার প্রতিশ্রুতি আন্ডারকিল করে।
2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে রিফাইনারি কমপ্লেক্সে অপারেশনগুলি শুরু হওয়ার পরে, আফ্রিকাব্যাঙ্ক অপরিশোধিত সরবরাহ এবং পণ্য অফটেকের জন্য মূল অর্থায়ন সমাধান সরবরাহ করে ডাঙ্গোট রিফাইনারিগুলিকে সমর্থন করে চলেছে, নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করে এবং আফ্রিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিশোধক হস্তক্ষেপে এর ভূমিকা আরও জোরদার করে।
উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে, অধ্যাপক বেনেডিক্ট ওরামাহ, আফ্রিকাব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও চেয়ারম্যান ওরামাহ বলেছেন: “এই ল্যান্ডমার্ক চুক্তির মাধ্যমে আমরা আবারও দেখিয়েছি যে আফ্রিকার বিকাশ কেবল তখন থেকেই অর্থের সাথে অর্থায়ন করা যেতে পারে। আফ্রিকান প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল তখনই তাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরকে অনুসরণ করতে পারে। এবং পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নাইজেরিয়ার বাজারে উচ্চমানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য উত্পাদন এবং সরবরাহ করার জন্য, পাশাপাশি আমাদের শক্তি সুরক্ষা দৃষ্টিতে রয়েছে। “
রাষ্ট্রপতি/চিফ এক্সিকিউটিভ, ডাঙ্গোট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, আলহাজি আলিকো ডাঙ্গোটে যোগ করেছেন: “আফ্রিকাব্যাঙ্কের এই মাইলফলক অর্থায়নে অবদান আফ্রিকা থেকে শিল্পায়নের জন্য আমাদের ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গিকে আন্ডারস্কোর করে। এই পুনঃতফসিল আমাদের ব্যালান্স শিটকে শক্তিশালী করে এবং আফ্রিকা জুড়ে উচ্চ-মানের পরিমার্জনিত পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহের স্বাচ্ছন্দ্যে ত্বরান্বিত করে।
“সিন্ডিকেটেড সুবিধাটি আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় আফ্রিকান এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শক্তিশালী অংশগ্রহণকে আকর্ষণ করেছিল, আফ্রিকার শিল্প সম্ভাবনার প্রতি স্থায়ী আত্মবিশ্বাস এবং আফ্রিকাকে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে ডাঙ্গোটের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে।”
