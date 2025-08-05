আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য আন্তঃসীমান্ত অর্থ প্রদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ, ফ্লুটারওয়েভ সিইও বলেছেন

ফ্লুটারওয়েভের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওলুগবেঙ্গা আগবুলা জোর দিয়েছিলেন যে আফ্রিকার পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আনলক করার জন্য বিরামবিহীন এবং আন্তঃব্যবহারযোগ্য আন্তঃসীমান্তের অর্থ প্রদানগুলি কেন্দ্রীয়।
আগবুলা নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে মানি 20/20 ইউরোপের সময় এটি প্রকাশ করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থ প্রদানের অংশীদারদের জন্য একটি সম্মেলন।
আগবুলার জন্য, এই বাস্তবতার অর্থ নির্ভরযোগ্য, আন্তঃযোগযোগ্য এবং স্কেলযোগ্য পেমেন্ট সলিউশনগুলির চাহিদা বাড়তে থাকবে।
তিনি বলেছিলেন, “প্রায় প্রতিটি আফ্রিকান দেশে আজ স্থানীয় পেমেন্ট সিস্টেমগুলি উন্নত রয়েছে, তবে তারা একে অপরের সাথে কথা বলে না। ফ্লুটারওয়েভ এটি সমাধান করে। আমরা আফ্রিকার বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলিকে স্কেল করতে সহায়তা করি এবং আমরা আফ্রিকানদের মহাদেশ এবং তার বাইরে যে কোনও জায়গায় লেনদেন করতে সহায়তা করি।”
“ফ্লুটারওয়েভ এই চাহিদা সমাধানের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত, আফ্রিকার অর্থ প্রদানের জন্য নিজেকে প্রিমিয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে অবস্থান করে F জাতীয় অর্থ প্রদানের অবকাঠামোগুলির মধ্যে আন্তঃব্যবহারের অভাব।
“আফ্রিকার অবিশ্বাস্য প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী পরবর্তী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে। আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক অনুসারে, উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০ টি দ্রুততম -বর্ধিত অর্থনীতির মধ্যে ১২ টি আফ্রিকান হবে, এবং গড় আসল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২26 সালে ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
“বাণিজ্যিক লেনদেনের বাইরেও, ফ্লুটারওয়েভের প্ল্যাটফর্ম স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা সহ প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির জন্য প্রতিদিনের অর্থ প্রদান সক্ষম করছে। আমরা এই মহাদেশের জন্য একটি পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি। আমাদের লক্ষ্য হ’ল প্রতিটি আফ্রিকান জন্য অর্থ প্রদানকে সহজ, স্কেলযোগ্য এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা।”