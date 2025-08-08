You are Here
আফ্রিকার বৃহত্তম শেয়া মাখন শোধনাগার নাইজার রাজ্যে খোলে
News

আফ্রিকার বৃহত্তম শেয়া মাখন শোধনাগার নাইজার রাজ্যে খোলে

শেয়া মাখনের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী চাহিদা পূরণের জন্য, স্যালিড এগ্রিকালচার নাইজেরিয়া লিমিটেড নাইজেরিয়ার অর্থনীতি বাড়াতে নাইজার স্টেটের মোকওয়া স্থানীয় সরকার অঞ্চল কুদুতে 30,000-মেট্রিক-টন বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা চালু করেছে।

রাজ্য গভর্নর মোহাম্মদ উমরু বাগো, যিনি মোকওয়াতে উদ্বোধন করেছিলেন, এই প্রকল্পটিকে নাইজারকে শিয়া প্রযোজনার গ্লোবাল হাব হিসাবে অবস্থানের একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

বাগো জোর দিয়েছিলেন যে উদ্ভিদটি নাইজার রাজ্যের জন্য একটি নতুন যুগ চিহ্নিত করে, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি চাকরি তৈরি করতে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

তাঁর মতে, “রাজ্য সরকার একটি ধারাবাহিক কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে শেয়া মাখন গাছের চাষের জন্য ১০,০০০ হেক্টর বরাদ্দ করেছে, নাইজার স্টেটকে বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় এবং সুরক্ষিত পরিবেশ হিসাবে পরিণত করেছে।

“আমরা নাইজার ফুডস এবং কোম্পানির মধ্যে শেয়া বাদাম সংগ্রহ ও সরবরাহে সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য নাইজার ফুডস এবং সংস্থার মধ্যে একটি এন 2 বিলিয়ন স্মারকলিপি প্রবেশ করেছি।”

আফ্রিকার বৃহত্তম এই সুবিধাটি স্যালিড এগ্রিকালচারের প্রধান নির্বাহী আলী সাইদুর মতে, তার প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতাটি প্রতিদিন ৪০০ মেট্রিক টন বাড়ানোর এবং শেয়া মাখনের শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গি টেকসই কাঁচামাল উত্সগুলি সুরক্ষিত করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ভূমি পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে শক্তিশালী করা।

“সংস্থাটি জিআইজেড এবং ডিএফআইডি -র সাথে অংশীদারিত্বের সাথে কাজ করছে প্রোপকম মাইকাইফি প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় শেয়া বাদাম বাছাইকারীদের, প্রধানত মহিলাদের, কাঠামোগত সমবায়গুলিতে, তৃণমূলের কর্মসংস্থানের প্রচার করে,” সাইদু প্রকাশ করেছেন।

সালিদ কৃষির নির্বাহী পরিচালক ড্যানিয়েল আলাবী এই সুবিধাটিকে অধ্যবসায় এবং প্রতিশ্রুতির প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যখন গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, মেয়ে-শিশু শিক্ষা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সহ কোম্পানির কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পগুলির রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।

একইভাবে, প্রকল্পটি স্পনসরকারী এনইএমএসইএম ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী আব্বা বেলো পর্যবেক্ষণ করেছেন যে নাইজেরিয়া বিশ্বব্যাপী শেয়া বাদাম উত্পাদনের 60০ শতাংশের জন্য রয়েছে তবে এখন পর্যন্ত বড় আকারের শিল্প প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার অভাব রয়েছে, ঠিক যেমনটি তিনি দেশজুড়ে চারটি অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।

তদুপরি, ইটসু নুপে এবং নাইজার স্টেট কাউন্সিল অফ ট্র্যাডিশনাল রুলার্সের চেয়ারম্যান আলহাজি ইয়াহায়া আবুবকর গভর্নর বাগোর কৃষি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন তবে নির্বিচারে গাছের জন্মের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts