আফ্রিকা এয়ার যাত্রী অধিকার সমিতি, আপ্রাস আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়ে বিমান ও বিমান মন্ত্রী, ফেস্টাস কীমো, সান, স্যানের প্রশংসা করেছেন মুর্তালা মোহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এমএমআইএ47 বছর আগে নির্মিত।
আপ্রাস এর নির্বাহী সচিব ওলুফেমি ভিক্টর ওয়ালশ স্বাক্ষরিত প্রশংসিত চিঠিতে এটি বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “এটি সত্যই একটি উল্লাসিত সংবাদ যে নাইজেরিয়া এমএমআইএর এক সময়ের গর্বের 47 বছর পরে এখন একটি উপযুক্ত বিশ্বমানের মধ্যে উন্নীত হবে।
“১৯ 1970০ এবং ১৯৮০ এর দশকে আন্তর্জাতিক চেনাশোনাগুলিতে প্রতিধ্বনিত হওয়ার জন্য নাইজেরিয়ার আফ্রিকার স্ট্যাটাসের দৈত্যকে প্রতিফলিত করার জন্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি দীর্ঘকালীন ওভারহোলের জন্য দীর্ঘকালীন ছিল।
“বিমান মন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কেন্দ্রীভূত অবস্থানের কারণে তিনি সমস্ত নাইজেরিয়ার পক্ষে এই দীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করেছেন।
ওয়ালশ মন্ত্রীর এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে ‘চীন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনকে (সিসিইসিসি) আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার আওতায় চুক্তির পুরষ্কার – একই সংস্থা যা সফলভাবে টার্মিনাল 2 সরবরাহ করেছে – উল্লেখ করে যে এই ধারাবাহিকতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পক্ষপাতিত্ব বা আলোরিয়ার উদ্দেশ্যগুলির আলোচনায় হত্যা করে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে এই জাতীয় আধুনিকীকরণ প্রকল্পটি সম্পাদন করা নাইজেরিয়ার চিত্রকে আরও ইতিবাচক আলোকে চিত্রিত করবে।
তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে “প্রকল্পের সুযোগ, জটিলতা এবং বিমান শিল্পের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সত্যই চিত্তাকর্ষক।
“একটি অত্যাধুনিক বিমানবন্দর সুবিধার জন্য কীমোর দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে যাত্রী, বিমান সংস্থা এবং বিস্তৃত সম্প্রদায়ের উপকার করবে।
“তাঁর নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনের প্রতি উত্সর্গ বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য একটি উচ্চমান নির্ধারণ করেছে।
”আমি নিশ্চিত যে এই প্রকল্পটি উন্নত দক্ষতা, বর্ধিত সুরক্ষা এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি সহ উল্লেখযোগ্য রিটার্ন দেবে।
“আপ্রাসে আমরা মন্ত্রীর পিছনে আমাদের ওজন ছুঁড়ে দিচ্ছি কারণ তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতার প্রতি আমাদের নিখুঁত বিশ্বাস রয়েছে।”