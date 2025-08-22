আবক্সাইলুট ইন্টেল এবং টেনসেন্ট গেমস থেকে “$ 1,700” এর অধীনে একটি অযৌক্তিক 3 ডি হ্যান্ডহেল্ড বিক্রি করবে

হ্যান্ডহেল্ড পিসি বুম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সংস্থাগুলি স্টিম ডেক ফর্ম ফ্যাক্টর ভালভের সীমানা জনপ্রিয় করতে সহায়তা করার চেষ্টা করেছে। লেনোভো বিচ্ছিন্নযোগ্য নিয়ন্ত্রকদের চেষ্টা করেছিলেন। এসার 11 ইঞ্চি স্ক্রিন চেষ্টা করছে। এবং আবক্সাইলুট স্পষ্টতই তাদের উভয়কে (এবং তারপরে কিছু) সংমিশ্রণ করছে আবক্সাইলুট 3 ডি একযা ভার্জ রিপোর্ট একটি 11 ইঞ্চি, চশমা-মুক্ত 3 ডি ডিসপ্লে এবং বিচ্ছিন্নযোগ্য কন্ট্রোলার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, সমস্ত “$ 1,700 এর নিচে” এর জন্য।
অ্যাবসাইলুট 3 ডি একটি ইন্টেল এবং টেনসেন্টের সহ-বিকাশযুক্ত একটি হার্ডওয়্যার প্রোটোটাইপের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে সংস্থাগুলি সিইএস 2025-এ ডেমো করেছে। প্রোটোটাইপ, “সানডে ড্রাগন থ্রিডি ওয়ান” ডাব করে একটি প্রদর্শন বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা তার 3 ডি প্রভাব অর্জনের জন্য চোখের ট্র্যাকিং ব্যবহার করেছিল। অ্যাবসাইলুট সংস্করণটি বিক্রি করছে বলে মনে হচ্ছে কমবেশি একই বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করছে, যার মধ্যে একটি ইন্টেল লুনার লেক চিপ, 32 গিগাবাইট এলপিডিডিআর 5 এক্স র্যাম, একটি 120Hz ডিসপ্লে এবং একটি অন্তর্নির্মিত কিকস্ট্যান্ড রয়েছে।
“আবক্সাইলুট শীর্ষ স্টিম গেমগুলির 50 টির জন্য 3 ডি বিতরণ করার জন্য পণ্যটির বিশেষভাবে অনুকূলিত দাবি করে,” ভার্জ লিখেছেন, যদিও এটি আপনি মরিয়া হলে গেমিংয়ের চেয়েও বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যাবসাইলুট 3 ডি একটিতে 2 ডি ফটো এবং ভিডিওকে 3 ডি তে রূপান্তর করার জন্য সফ্টওয়্যার এবং একটি ট্র্যাকপ্যাড সহ সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন কীবোর্ড আনুষাঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এখানে অ্যাবসাইলুট যা দিচ্ছে তার কোনও অংশই বিশেষভাবে ব্যবহারিক বলে মনে হচ্ছে না, তবে আপনি যদি 3 ডি পছন্দ করেন এবং যদি সংস্থার সর্বাধিকবাদী পদ্ধতির মধ্যে থাকেন তবে আপনি একটি চুক্তি পেতে পারেন। এসারের 11 ইঞ্চি হ্যান্ডহেল্ড, এসার নাইট্রো ব্লেজ 11, 1,100 ডলার থেকে শুরু হয়। আসুস প্রার্ট স্টুডিওবুক 16 এর মতো একটি 3 ডি ল্যাপটপ $ 2,000 থেকে শুরু হয়। আবক্সাইলুট 3 ডি একটি মাঝখানে মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত দামের জন্য উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আনুমানিক করতে পারে।
এটি এই সত্যটি তৈরি করতে পারে না যে এটি একবারে 30 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে ধরে রাখা খুব ভারী বলে মনে হয় তবে আপনি যখন “সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বা অক্টোবরের প্রথম দিকে” বিক্রি হয় তখন আপনি নিজেই এটি পরীক্ষায় রাখতে পারেন।