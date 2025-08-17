আবদুল হুসেন মোখতাবাদের হামিদ রাসা’আইয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া – তাবনাক

ইরানি সংগীত সংগীতশিল্পী এবং সিটি কাউন্সিলের তেহরানের লোকদের প্রাক্তন প্রতিনিধি আবদুল হুসেন মোখতাবাদ এই কনসার্টে মজলিস আর্ট, মিডিয়া এবং সাইবারস্পেস কমিটির চেয়ারম্যান হামিদ রাসা’আইয়ের মুক্তির পরে মাজান্দারানের গভর্নরকে সাড়া দিয়েছিলেন। “সম্প্রদায় যদি যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে থাকে তবে ভোটের সংখ্যা সম্ভবত টেলিংয়ের সংখ্যার চেয়ে কম হবে,” মোখতাবাদ বলেছেন। মাজান্দারানের গভর্নর ঠিক এবং আপনার জায়গাটি ভুল। আপনার সংগীত এবং কনসার্টের কোনও বোঝা নেই। সংগীত একটি শিল্প। আমি মিঃ মেডিকেলকে অনুরোধ করছি প্রতিটি গভর্নরকে আরও কনসার্ট রাখতে উত্সাহিত করার জন্য। মিঃ রাসা’ই, আপনি সিনেমাটি বুঝতে পারছেন না। তুমি এখানে নেই “কাউকে এমন চেয়ারে বসতে দিন যা জাতির সময় এবং সুযোগগুলি নষ্ট করে না।” আপনি মোখতাবাদের পুরো শব্দগুলি দেখতে এবং শুনতে পান।