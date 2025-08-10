আবদেলতফ কেশিশের নতুন ছবিটি লোকারনোর উত্সবে প্রদর্শিত হয়েছিল

লোকারনোর উত্সবে অসামান্য ছবি “মেকটব, মাই লাভ: দ্য দ্বিতীয় গান” আবদেলতফ কেশিশ দেখানো হয়েছিল। ছবিটি গুলি করার মাত্র ছয় বছর পরে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার কেন পাস হয়েছে এবং পরিচালক কেন অনুপস্থিত ছিলেন, কেন বলেছেন আন্দ্রে প্লাখভ।
কেশিশ-তিউনিসিয়ান রক্ত-অধিগ্রহণকৃত বিশ্ব গৌরব “এর সাথে” কুসাস এবং বড়বুলকা “,” ব্ল্যাক ভেনাস “,” অ্যাডেলি লাইফ “; পরেরটি ২০১৩ সালে কান উত্সবের “গোল্ডেন পাম শাখা” জিতেছিল। চার বছর পরে, ফ্রাঙ্কোইস বিগ্রাডো উপন্যাসের চলচ্চিত্র অভিযোজনের প্রথম অংশটি উপস্থিত হয়েছিল। কেশিশের ছবিটি বলা হয়েছিল “মেকটব, মাই লাভ: দ্য ফার্স্ট গান”। মেকটুব একটি ইসলামিক ফাতুম, শিলা, ভাগ্য, গন্তব্য। তিনি নায়কদের একটি বাতাসময় জীবনে নেতৃত্ব দেন, একটি মাদক স্বপ্নের মতো, যেখান থেকে আপনি জেগে উঠতে চান না। কর্মের সময়টি ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি, জায়গাটি ভূমধ্যসাগরীয় শহর শেঠ, গ্রীষ্মের সূর্যের সাথে প্লাবিত, মাধ্যমটি মূলত উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশগুলির অভিবাসী, তবে সেখানে আদিবাসী ফরাসি এবং অন্যান্য স্ট্রাইপের অভিবাসীও রয়েছে, এমনকি একটি রাশিয়ান মেয়ে।
নিখরচায় নৈতিকতার সাথে একটি বহুসংস্কৃতির কসমোলেটিক্যাল বিশ্বকে যুবা ও সৌন্দর্যের হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ হিসাবে দেখানো হয়েছে, এটি একটি সুখী যুগের নস্টালজিক স্মৃতি, যখন বায়ু জেনোফোবিয়া বা ধর্মীয় ধর্মান্ধতা দ্বারা স্পষ্টতই বিষাক্ত ছিল না এবং প্রতিটি আরবকে সন্ত্রাসী সন্দেহ করা হয়নি। সুতরাং প্রোভেন্সে বেড়ে ওঠা কেশিশ এই পৃথিবীটি স্মরণ করেছিলেন এবং ফিল্মে এটি চিত্রিত করেছিলেন, নিজেকে নিজেকে একজন তরুণ চিত্রনাট্যকার এবং ফটোগ্রাফার যিনি প্যারিস ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখে (তাঁর চরিত্রে শাইন বুমডিন) ইমিনের ছবিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।
এবং তিনি এবং প্রথম অংশের অন্যান্য চরিত্রগুলি – দ্য উইমেনাইজার টনি, তাঁর সাথে তাঁর অনেক আত্মীয় এবং বন্ধু বিউটি ওফেলিয়া উপন্যাসটি মোচড় দিয়েছিলেন – “মেকটুব, মাই লাভ: দ্য দ্বিতীয় গান” ছবিতে উপস্থিত: এটি লোকার্নোতে প্রদর্শিত হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যময় সৈকত এবং ডিস্কো-ডান্স দৃশ্যের প্রথম অংশে এখন এবং পরে বিভ্রান্ত একটি সামান্য বিশৃঙ্খলা প্লট আমেরিকান প্রযোজক জ্যাক এবং তার অভিনেত্রী জেসিকার সাথে গল্পগুলিতে মনোনিবেশ করা হয়েছে, যিনি সাময়িকভাবে সেটে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বের জন্য ধন্যবাদ, আমিন একটি হলিউড চুক্তির জন্য একটি সুযোগ পান এবং তাই মেকটব হস্তক্ষেপ না করলে এটি ঘটত। পুকুরে ব্যভিচার, হিংসা এবং শ্যুটিংয়ের সাথে ছবির ফাইনাল অতিরিক্ত শক্তির ক্রিয়া দেয় এবং কেশিশ জেসিকা পেনিংটনের অভিষেকের ব্যক্তির মধ্যে একটি নতুন তারকা খোলার ব্যবস্থা করে, বড় বড় হলিউড অভিনেত্রীদের স্তরে হতাশ আমেরিকান অভিনয় করে।
ছোট ষড়যন্ত্র এবং অপ্রতিরোধ্য নায়করা হ’ল গভীর অনুভূতি, বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বাসঘাতকতা, আদর্শের সন্ধান – এই সমস্ত কিছু সংস্কৃতি, ফরাসি এবং কেবল নয়, সংস্কৃতির একটি ফিল্টারের মাধ্যমে মিস করেছেন। নায়করা “ফ্রেঙ্ক্ট বুল” মার্টিন স্কোরসির কাছ থেকে দৃশ্যটি খেলেন এবং আমরা শিখেছি যে জেসিকা “ট্যাক্সি ড্রাইভার” -তে জোডি ফস্টার দ্বারা অভিনয় করা ভূমিকাটি ত্যাগ করেছেন। আর একজন নায়িকা জোসেফ ক্যাসেলের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবিতে খেলতে যাচ্ছেন, এক মুহুর্তের জন্য আমরা সিনেমাটিতে পৌঁছেছি, যেখানে তারা জিন গ্যাবেনের সাথে পুরানো সিনেমাটি মোচড় দেয়। সমালোচকরা কেশিশের নান্দনিকতায় এরিক রোমারের “নিউ ওয়েভ” এর ক্লাসিকের সাথে এবং আলোকিতকরণের সাহিত্যের সাথে সমান্তরালভাবে খুঁজে পান। এবং মেকতুবুতে এপিগ্রাফটি পর্তুগিজ ফার্নান্দো পেসোয়ার কবিতা: “ফ্লিট আপ, একটি পাখি, আমাকে কীভাবে আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি তা আমাকে দেখায়।”
এই শব্দগুলি খুব ব্যক্তিগতভাবে শোনাচ্ছে এবং একেবারে অবশ্যই কেশিশের কী ঘটেছিল তা প্রতিফলিত করে। তিনি তাঁর মেগাপ্রজেক্ট দ্বারা এতটাই দূরে সরে গিয়েছিলেন যে তিনি এক হাজার ঘন্টা পর্দার সময় এই উপাদানটিকে বিব্রত করেছিলেন এবং একটি চলচ্চিত্রের পরিবর্তে তিন বা চারটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা অবিলম্বে প্রযোজক এবং বিতরণকারীদের সাথে বিরোধের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম এবং দ্বিতীয় “গান” এর মধ্যে “মেকটুব, মাই লাভ। ইন্টারমেজো” উপস্থিত হয়েছিল: এতে অভিনেত্রী ওফেলিয়া বো গুরুত্বহীন ওরাল সেক্সের তেরো মিনিটের দৃশ্যের অভিনয় করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে এটি পরিচালকের চাপে ঘটেছে।
কেশিশা এই ধরণের অভিযোগে অভ্যস্ত নয়: এমনকি লিয়া সেউ এবং অ্যাডেল এক্সারপোলোস, “লাইফ অফ অ্যাডেলি” এর জন্য অধীর আগ্রহে কানের পুরষ্কার গ্রহণ করে তাত্ক্ষণিকভাবে বলতে শুরু করে যে তারা পরিচালনার হেরফের এবং “পুরুষ দৃষ্টিভঙ্গির” বিষয় হয়ে ওঠে। আরেক শিল্পী, যিনি নিজের নামটি আড়াল করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আদালতে আদালতে দায়ের করেছিলেন, তাকে সেলিব্রিটিদের সাথে সারিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছিল। অ্যাবুয়েজের মামলাটি প্রমাণের অভাবের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তবে মিডস্টু আন্দোলনে পরিচালকের খ্যাতি, যৌনতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং একটি অসামান্য সিনেমার বিজয় অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কেউ তার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে চায়নি, “ইন্টারজো” মুক্তি পেয়েছিল, এবং মাত্র ছয় বছর পরে কেশিশ লোকারনোর উত্সবটির জন্য “গানের দ্বিতীয়” মাউন্ট করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন (তার “সোনার পাম শাখা” বিক্রি সহ)। তিনি নিজেও এখানে আসতে পারেননি: মার্চ মাসে তিনি স্ট্রোকের দ্বারা ভেঙে পড়েছিলেন এবং তিনি তার বক্তব্য হারিয়ে ফেলেছিলেন।
তারা বলে শিল্পের ত্যাগ প্রয়োজন। হতে পারে। এই ক্ষতিগ্রস্থদের যখন সংমিশ্রণের বেদীতে তৈরি করা হয় তখনই এটি দুঃখের বিষয়। রোটেন টমেটো অ্যাগ্রেশন ওয়েবসাইটে 10 শতাংশ অনুমোদনের রেটিং দ্বারা যদি ছবিটি প্রাপ্ত হয় তবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমালোচকদের স্তর সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে। সাইটে প্রস্তাবিত সমালোচনামূলক পর্যালোচনাগুলিতে লেখা আছে: “আশীর্বাদে এবং বিদ্বেষে গুলি করা হয়েছে, আবদেলতফ কেশিশার রোমান্টিক মহাকাব্যটির দ্বিতীয় অধ্যায়টি দর্শকদের উদ্বেগের কারণ দেওয়ার জন্য পাছায় খুব মুগ্ধ।” প্রকৃতপক্ষে, অভিবাসীদের বংশধর কেশিশ তার শুকনো যৌক্তিক কোড সহ ফরাসি সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছিলেন যা সংবেদনশীল সুরের সাথে আরবি গল্পগুলির সাথে ফিরে আসে। মেকটব ট্রিলজি নিঃসন্দেহে সিনেমার ইতিহাসে থাকবে। তবে চতুর্থ অংশ, বা “তৃতীয় গান” অবশ্যই হবে না। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি যে নায়কদের কী হবে। সম্ভবত, টনির সাথে গর্ভবতী ওফেলিয়া একটি গর্ভপাত করবে এবং ইরাকে লড়াই করা প্রেমহীন সৈনিককে বিয়ে করবে। হলিউড ক্যারিয়ারের পরে আমিন লিটল ফরাসি চলচ্চিত্রের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখবেন। এবং কেশিশার পৌরাণিক স্বর্গটি বিপরীতমুখী যুবকদের সাথে এবং যুগের পরিবর্তনের সাথে হারিয়ে যাবে – আসলে কীভাবে এটি ঘটেছিল।