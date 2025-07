আবহাওয়া আগামীকাল আয়ারল্যান্ড – জায়গায় উচ্চ তাপমাত্রা সতর্কতা

আয়ারল্যান্ডের আগামীকাল আবহাওয়া আবারও গরম করতে চলেছে, কিছু উচ্চ তাপমাত্রার সতর্কতাগুলি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি আপডেটে মেট ইরেন আবহাওয়াবিদ ডিয়ারড্রে লোয়ে বলেছিলেন যে এটি “আগামী দিনগুলিতে খুব উষ্ণ বা গরম হয়ে উঠবে।”

লো বলেন, “যেহেতু সূক্ষ্ম আবহাওয়া অনেকের জন্য স্বাগত, এটি কিছু বিপদও নিয়ে আসে,” লো বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ ইউভি স্তর, জল সুরক্ষার সমস্যা, তাপের চাপ এবং অস্বস্তিকর ঘুমের পরিস্থিতি, পাশাপাশি আগুনের ঝুঁকি।

Looking ahead to Friday, Lowe said: “Any mist and fog will slowly clear tomorrow morning to leave another sunny day for most, however, some fog patches may linger in a few coastal areas.

“এটি আগামীকাল খুব উষ্ণ বা গরম হবে, সাধারণত 23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 28 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, উপকূলের উপকূলের কাছাকাছি একটি সামান্য সতেজ এবং একটি হালকা, দক্ষিণে বাতাস।

“শনিবার খুব উষ্ণ বা গরম প্রচুর পরিমাণে রোদ দেশের পশ্চিম অর্ধেক ধরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

“হট স্পেলটি শনিবার উচ্চ 20 এর দশকে বিস্তৃত মানগুলির সাথে শীর্ষে থাকবে এবং সম্ভবত কয়েকটি স্পটে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছবে।

“সর্বোচ্চ মানটি লিনস্টার, মিডল্যান্ডস এবং কানাচটের কিছু অংশেও হতে পারে।

“এটি শনিবার রাতে শুকনো এবং মগি থাকবে, যদিও মেঘগুলি ধীরে ধীরে পশ্চিম এবং দক্ষিণ -পশ্চিমে তৈরি হবে। ঘুমানোর জন্য একটি অস্বস্তিকর রাত, তাপমাত্রা 14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 17 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে না পড়ে এবং একটি হালকা দক্ষিণ -পূর্বাঞ্চলীয় বাতাস।”

স্থিতি হলুদ – বেশ কয়েকটি কাউন্টির জন্য উচ্চ তাপমাত্রা

একটি স্ট্যাটাস হলুদ – উচ্চ তাপমাত্রার সতর্কতা কার্যকর রয়েছে কোস কার্লো, ডাবলিন, কিলকেনি, লাওইস, লংফোর্ড, লাউথ, মেথ, অফালি, ওয়েস্টমিথ, কাভান, মোনাঘান, রোজকমন, এবং টিপ্পেরির জন্য শুক্রবার, 11 জুলাই থেকে সকাল 6 টা থেকে শনিবার, জুলাই 12 এর মধ্যে।

স্থিতি হলুদ – আয়ারল্যান্ডের সমস্ত জন্য উচ্চ তাপমাত্রা সতর্কতা

একটি স্ট্যাটাস হলুদ – উচ্চ তাপমাত্রার সতর্কতা আয়ারল্যান্ডের সকলের জন্য শনিবার, 12 জুলাই 12 জুলাই থেকে রবিবার, 13 জুলাই সকাল 6 টা অবধি কার্যকর হবে।

হলুদ স্থিতির জন্য – উচ্চ তাপমাত্রার সতর্কতা, মেট ইরান্নেন 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (59 ডিগ্রি ফারেনহাইট) এর বেশি নাইট -টাইম মিনিমার সাথে মিলিত 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (80.6 ডিগ্রি ফারেনহাইট) এর বেশি তাপমাত্রা সর্বাধিক তাপমাত্রা প্রত্যাশা করে।

মেট ইরান্ন বলেছেন যে এই আবহাওয়ার সতর্কতার সময় সম্ভাব্য প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে হ্রদ/সৈকত ব্যবহার, সম্ভাব্য বনের আগুন, অস্বস্তিকর ঘুমের পরিস্থিতি এবং তাপের চাপের কারণে জল সুরক্ষার সমস্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত।

এইচএসই হিট স্ট্রোক এবং ক্লান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে

উচ্চ-তাপমাত্রার আবহাওয়ার সতর্কতাগুলি স্থানে রয়েছে, আয়ারল্যান্ডের স্বাস্থ্যসেবা নির্বাহী (এইচএসই) কীভাবে এর লক্ষণগুলি প্রতিরোধ এবং স্পট চিহ্নগুলি সম্পর্কে টিপস সরবরাহ করেছে তাপ স্ট্রোক এবং ক্লান্তিএবং উভয় ক্ষেত্রে কি করা উচিত।

চরম বন আগুন ঝুঁকি সতর্কতা

আয়ারল্যান্ডের কৃষি, খাদ্য ও সামুদ্রিক বিভাগ একটি ‘শর্ত লাল – চরম আগুনের ঝুঁকি’ সতর্কতা জারি করেছে, এর সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 3 টা থেকে সোমবার, 14 জুলাই 12 টা অবধি।

“বর্তমান আবহাওয়ার নিদর্শনগুলি থেকে উদ্ভূত, একটি চরম আগুনের ঝুঁকি এমন সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যমান বলে মনে করা হয় যেখানে হিদার এবং গর্সের মতো মৃত ঘাস এবং গুল্ম জ্বালানীর মতো বিপজ্জনক জ্বালানী বিদ্যমান রয়েছে,” বিভাগটি বলেছে।

সাধারণ জনসাধারণ ও বন দর্শকদের বনের আশেপাশে বা খোলা জমিতে আগুন জ্বালানোর এবং কোনও পরিস্থিতিতে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা না করার চেষ্টা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

112 এর মাধ্যমে আগুন এবং উদ্ধার পরিষেবাগুলিতে আগুনের রিপোর্ট করা উচিত।