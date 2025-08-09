আবার অরল্যান্ডো স্টেডিয়ামে সেখুখুন স্টান পাইরেটস – আবার

জলদস্যুরা বলের দখল এবং প্রথমার্ধে তৈরি হওয়া সম্ভাবনার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং দুটি অনুষ্ঠানে দর্শকদের সংরক্ষণ করা হয়েছিল, প্রথমে তাদের গোলরক্ষক রেনালদো লিনারও তাদের উদ্ধার করতে আসার আগে কাঠের কাজ করে।
সিফো এমবুলে ২ 27 তম মিনিটে তার দীর্ঘ পরিসরের শটটি লিনের কাছে এক কোণে দূরে যেতে দেখে দুর্ভাগ্যজনক ছিল। তবে জলদস্যুদের তার চেয়ে আগে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল যখন সখুখুনের ডিফেন্ডার ড্যানিয়েল কার্ডোসো প্রায় নিজের জালে বাম দিকে ডিওন হটোর ক্রসকে প্রায় পরিণত করেছিলেন তবে তার ছাড়পত্র খাড়াভাবে আঘাত করতে দেখে ভাগ্যবান ছিল।
হাফটাইম ওসউইন অ্যাপোলিসের স্ট্রোকের পরে রিলিবোহিল মোফোকেংকে রেখে দিয়েছিল তবে তরুণ বুকস উইঙ্গারটি খুব কমই মিস করেছে, বিরতি চলাকালীন টিঙ্কলারের তার দলকে পুনর্নির্মাণের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিল।
পুনরায় আরম্ভের পরে সেখুখুন সময় নষ্ট করেননি, জলদস্যুদের নিজস্ব অর্ধেকের মধ্যে পিন করেছিলেন এবং সেই বানান চলাকালীন তাদের অধিনায়ক সাইফেসিহলে মখিজ 48 তম মিনিটে অচলাবস্থা ভেঙেছিলেন যা একটি সংক্ষিপ্ত রেখে সাইফো চেইনে এটি রাখার চেষ্টা করার সাথে সাথে কয়েক ইঞ্চি দিয়ে লাইনটি অতিক্রম করেছিল।
এই গোলটি ওউদ্দুকে ম্যালিয়ান-বংশোদ্ভূত মিডফিল্ডার আবদুলয়ে মেরিকোর জন্য এমবুলকে বের করার জন্য উত্সাহিত করেছিল, অভিষেক কামোগেলো সেবেলিবেলের জন্য অ্যাপোলিস, এবং স্ট্রাইকার বোইটিউমেলো রাইদোপেন, যার ভাল খেলা ছিল না, তিনি ইয়ানেলা মুবুথুমার পক্ষে পথ তৈরি করেছিলেন।