আবার মিস সুযোগ? | মতামত

বনের আগুন সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে এবং লেখা হয়েছে। 2017 বছরটি ভুলে যাওয়ার উদাহরণ বলে মনে হয়েছিল। ল্যান্ডস্কেপটি পুনর্নির্মাণের সুযোগটি নষ্ট হয়েছিল। অর্থনৈতিক উপভোগের জন্য কেবল বনে বিনিয়োগের কৌশল, বেশিরভাগ কাঠের অনুসন্ধানের সাথে যুক্ত, পাইন এবং ইউক্যালিপটাসকে ope ালু সহ বা ছাড়াই অবিচ্ছিন্ন দাগগুলিতে রাখতে থাকে। চক্রাকারে, গাছগুলি আরও তৈরি করে বায়োমাস এবং সহজেই আবার জ্বলুন, গ্রামগুলি এবং তাদের অইহুদীদের বিপন্ন করে।

বৃহত্তর বা কম তীব্রতা সহ এবং বেশিরভাগ দেশের কেন্দ্র এবং উত্তরে গ্রামীণ আগুন ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে। মিডিয়া বিতর্কগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক কৌশল এবং শিখার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যাগুলি ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে এবং ঘোরে জলবায়ু পরিবর্তন। সামান্য বা কিছুই বলা হয় না বা বনাঞ্চলের সম্পত্তি পরিচালনা, পরিকল্পনা এবং বন বিকল্পের ধরণ, প্রাকৃতিক উদ্যান এবং রিজার্ভগুলির প্রকার বা এমনকি বাস্তবায়নের ফলাফল, এমনকি 2017 এর পরে, ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ডস্কেপ ম্যানেজমেন্ট অঞ্চলগুলির (এআইজিপি) আলোচনা করে।

আগুনগুলি অজানা ঘটনা নয়। এটি ছিল আগুন, পোস্ট বা প্রাকৃতিক উত্সের মাধ্যমে মানুষ ভূমধ্যসাগরীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মডেল করেছিল। এটি চারণভূমি পরিষ্কার করতে এবং চারণভূমির পুনর্জীবন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা প্রজাতির জ্বলন্ত এবং চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আগুনকে প্রচার করে তবে খুব দ্রুত পুনরুদ্ধার করে। পোস্ট -ফায়ার উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাস ছাড়াই বৃষ্টির শুরুতে সাবধানতার সাথে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেই সময়, গ্রামীণ মানুষটি কেন এটি তার বেঁচে থাকা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে তা পরিচালনা করতে পারে। ছাই প্রাকৃতিক সার হিসাবে ব্যবহৃত হত, মাটি আরও উত্পাদনশীল রাখে এবং খোলা অঞ্চলগুলি পুনর্জীবিত চারণভূমিগুলিকে অনুমতি দেয়। সমস্ত কিছু ভারসাম্যের সাথে পরিচালিত হয়েছিল কারণ ল্যান্ডস্কেপটি মোজাইকটিতে সংগঠিত হয়েছিল, যা কৃষি অঞ্চল, চারণভূমি এবং বনের মধ্যে আন্তঃসংযোগের অনুমতি দেয়।

কোনও বন ছিল না, কেবল ওকস, ফ্রিক্স বা প্রান্তযুক্ত বন বা কাঠ ছিল, যা আজও ছোট দাগে রয়েছে। তারা আগুনের জন্য বাধা তৈরি করেছে, কারণ তাদের রচনা করা গাছগুলি পোড়ায় না বলে নয়, তবে তারা জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ একটি মাটি তৈরি করে, আর্দ্রতা বজায় রাখতে সক্ষম বলে একটি পাফ স্তরগুলি ভালভাবে তৈরি করেছে। এবং প্রতি বছর আপনি দেখেন, কোথায়, শ্রেণিবদ্ধ অঞ্চল, প্রাকৃতিক উদ্যান, সুরক্ষিত অঞ্চলথেকে রিজার্ভ বায়োস্ফিয়ারপ্রতিরোধ করার জন্য, তবে তাদের অরলাসে তাদের সম্পূর্ণ অখণ্ডতা এবং ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির জন্য তাদের স্থিতিস্থাপকতা প্রভাবিত করে পিন করা।

স্বীকার করা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন আগুন, ফ্রিকোয়েন্সি এবং সম্প্রসারণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, যেমন আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে দেখেছি জলবায়ু ভূমধ্যসাগর। অতএব, উত্পাদন বনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদেশকে বাধ্য করা উচিত, প্রাকৃতিক, জীববৈচিত্র্য স্পটগুলির সাথে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা, একরঙা প্রভাব হ্রাস করতে এবং আড়াআড়িটির পরিবেশগত কার্যকারিতা উন্নত করতে।

20 বছর ধরে, গোনালো রিবেইরো টেলস বলেছিলেন যে গ্রীষ্মের আগুনের কারণটি অঞ্চলটির দুর্বল ক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পর্তুগালকে একটি বনাঞ্চলের দেশ হিসাবে গড়ে তোলা খারাপ ধারণা ছিল। টপোগ্রাফি এবং বিভিন্ন মাইক্রোক্লিমাস অনুসারে আমাদের দেশে উপস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় আড়াআড়িটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় ছিল, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, উডস, দ্য উডস, পুরো আন্তঃসংযোগযুক্ত এবং আদেশযুক্ত মোজাইক, টপোগ্রাফি এবং বিভিন্ন মাইক্রোক্লিমাস অনুসারে। এর আগে, পাহাড়ে ছাগল, ভেড়া দ্বারা চারণ করা জারজ ছিল। ঝোপঝাড় থেকে মধু, ক্যাড্রনহোক, শিকার এবং অ্যারোমেটিকস সরানো হয়েছিল। সাম্প্রতিক দশকের রাজনৈতিক কৌশলগুলি একচেটিয়া প্রযোজনার পক্ষে, টোগোগ্রাফি বা এক্সপোজার নির্বিশেষে একীকরণের অনুমতি দেয় এবং মূল্য দেয়। একটি মৌলিক পরিবেশগত দিকটি অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল: মাটি যা জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ হলে আগুনের প্রসারণের বাধা হিসাবে কাজ করে।

গ্রীষ্মের এই পুনরাবৃত্ত সমস্যাটি প্রদত্ত আগুনের ফলে একটি নতুন সুযোগ দেখা দেয়: দেশটি দেখার পথ পরিবর্তন করতে এবং ল্যান্ডস্কেপ পরিকল্পনার পরিকল্পনার প্রচারের জন্য, যেমন সর্বদা গোনালো রিবেইরো টেলসকে রক্ষা করা হয়। নগর অঞ্চলগুলির পরিকল্পনার পরিকল্পনা রয়েছে। অবশিষ্ট অঞ্চলটি বড় বন বা কৃষি মালিকদের অবিচ্ছিন্ন উত্পাদনশীল স্পট থাকার জন্য আকার দেওয়া যায় না। বিপরীতে, ল্যান্ডস্কেপ এবং ছোট অনুসন্ধানের বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করা উচিত, মূল্য এবং কীভাবে অন্বেষণ করতে হয় তা জানার মৌলিক সম্পদ হিসাবে। এআইজিপি এবং সমস্ত ছোট মালিকদের পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে যারা মোজাইক বজায় রাখে জীববৈচিত্র্য

এই পুরষ্কার আকারে প্রদান করা হবে কার্বনসত্য সবুজ অর্থনীতির জন্য। এটি বহুমাত্রিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে, অভ্যন্তরটির পুনর্জীবনকে অনুমতি দিয়েছে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের প্রচার করেছে। আর্থিক বিনিয়োগ আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বার্ষিক ব্যয় করা তুলনায় অনেক কম হবে। এই অঞ্চলটি অর্ডার করার এটি কি অন্য কোনও সুযোগ?

