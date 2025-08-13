আবার সিডিএমএক্সে ‘প্লাবিত হবে’? এগুলি শক্তিশালী ঝড়ের জন্য সতর্কতার 10 টি মেয়র – এল ফিনান্সিরো

বাইরে বাইরে যাবেন না ছাতা বা জলরোধী, কারণ মেক্সিকো সিটিতে শক্তিশালী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বুধবার, 13 আগস্ট রাত 10:00 টা পর্যন্ত।
ইন্টিগ্রাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল প্রোটেকশন (এসজিআইআরপিসি) সচিবালয় বুধবার এবং রাতে ভারী বৃষ্টিপাত এবং সম্ভাব্য শিলাবৃষ্টির কারণে হলুদ সতর্কতা সক্রিয় করেছে।
এই মেয়রের অফিস যেখানে হলুদ সতর্কতা সক্রিয় রাখা হয়েছে:
- Álvaro obregón।
- আজকাপটজালকো।
- Cuauhtémoc।
- কুয়াজিমালপা।
- গুস্তাভো এ মাদেরো।
- ম্যাগডালেনা কনট্রেস।
- মিগুয়েল হিডালগো।
- মিলপা আলতা।
- Tlalpan
- Xochimilco।
নাগরিক সুরক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে শক্তিশালী বৃষ্টিপাত বন্যা, রাস্তায় এবং উপায়গুলিতে জলের স্রোত সৃষ্টি করে; পাশাপাশি শাখা, গাছ এবং টার্পের পতন।
লাস এসজিআইআরপিসি সুপারিশ ঝড়ের জন্য হলুদ সতর্কতার আগে জনসংখ্যার জন্য, তারা নিম্নলিখিত:
- বাড়ির অভ্যন্তর এবং বাহ্যিক শীতল থেকে আবর্জনা সরান।
- দরজা বন্ধ এবং উইন্ডোজ।
- জলের স্রোতগুলির সাথে রাস্তাগুলি বা অ্যাভিনিউগুলি অতিক্রম করবেন না।
- বাড়ি ছাড়ার সময়, ব্যবহার করুন ছাতা এবং জলরোধী।
সিডিএমএক্সের পরের 3 দিনের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাত হবে: কনগুয়া
জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা (এসএমএন) সিডিএমএক্স এবং এডোমেক্সের জন্য ভারী বৃষ্টিপাতের তিন দিনের পূর্বাভাসের বিষয়ে সতর্ক করেছে।
এই বুধবারের জন্য, সিজাতীয় জল বাদ দেওয়া (কনগুয়া) শক্তিশালী বৃষ্টিপাতের 80 শতাংশ সম্ভাবনা পূর্বাভাস।
বৃহস্পতিবার যখন সিডিএমএক্সে আরও তীব্র বৃষ্টিপাতের প্রত্যাশা করা হয় তবে শুক্রবারে এই শর্তগুলি হ্রাস পাবে।
এটা পর্যন্ত হবে উইকএন্ড যখন দেশের রাজধানীতে পরিস্থিতি এবং ঝড় হ্রাস পায়।
কেন্দ্রীয় টেবিলের একটি নিম্নচাপ চ্যানেল, উচ্চতা এবং বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতার সাথে কথোপকথনের সাথে এডোমেক্স, মোরেলোস এবং পুয়েব্লায় খুব শক্তিশালী নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাতের কারণ হবে; সিডিএমএক্স এবং ট্লেক্সক্যালায় শক্তিশালী, পাশাপাশি কোয়েরেটারো এবং হিডালগোতে ঝরনাগুলির অন্তর। সমস্ত বৃষ্টিপাতের সাথে বৈদ্যুতিক স্রাব এবং সম্ভাব্য শিলাবৃষ্টি পতনের সাথে থাকবে।
এই বুধবারের সময়, ক ন্যূনতম তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি, পাশাপাশি সর্বোচ্চ 24 থেকে 26 ডিগ্রি। এছাড়াও, বৃষ্টিপাতের সাথে বৈদ্যুতিক শক এবং শিলাবৃষ্টি পড়ে থাকবে।
এইভাবে বৃষ্টিপাত সিডিএমএক্স ‘হিট’ করেছে
সিডিএমএক্স সরকারের প্রধান, ক্লারা ব্রুগাদা বলেছেন যে গত রবিবার, 10 আগস্ট রেকর্ড করা বৃষ্টিপাত 73৩ বছর আগে historical তিহাসিক স্তরকে ছাড়িয়ে গেছে।
“গতকাল আমাদের ছিল আরও তীব্র বৃষ্টি; প্রতিদিন আমরা রেকর্ড বিরতি। গতকাল আমাদের প্লুকালো বৃষ্টিপাতের 84.5 মিলিমিটার ছিল, যা মূলত সিডিএমএক্সের কেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৫২ সাল থেকে, জোকালোর এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বৃষ্টি 67 মিলিমিটার ছিল, “ব্রুগাদা বলেছিলেন।
রাজধানী রাষ্ট্রপতি আরও সতর্ক করেছিলেন যে বৃষ্টি মৌসুম এখনও শেষ হয়নি, সুতরাং আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের বাকী অংশগুলিতে ঝড়গুলি আরও তীব্র হবে কারণ তারা মাসের মধ্যে যখন histor তিহাসিকভাবে আরও তীব্র বৃষ্টিপাত দেশের রাজধানীতে ঘটে।