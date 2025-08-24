আবার, হর সংখ্যালঘু কক্কাস এফজিকে এখনই ওসুন এলজিএএস তহবিল প্রকাশ করতে বা আইনসভার পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে বলেছে

আবার, হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ সংখ্যালঘু কক্কাস তাত্ক্ষণিকভাবে ওসুন রাজ্য স্থানীয় সরকার তহবিল প্রকাশের জন্য বা আইনী পদক্ষেপের মুখোমুখি হওয়ার দাবি জানিয়েছে।
মনে রাখবেন যে কক্কাস এর আগে 2 শে আগস্ট 2025 এর শিরোনামে একটি বিবৃতি জারি করেছিল: ‘লেট ওসুন এলজিএএসএএসইএস’ এবং এর নেতাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত: রেপ। ওকে চিন্ডা
নীচে পূর্ববর্তী প্রকাশ দেখুন:
২ য় আগস্ট 2025 ওসুন এলজিএএস শ্বাস -প্রশ্বাসের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের সংখ্যালঘু কক্কাসের প্রেস স্টেটমেন্ট।
হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের সংখ্যালঘু কক্কাস বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে ফেডারেল সরকার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ওসুন রাজ্যে স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের জন্য বিধিবদ্ধ বরাদ্দকে আটকে রেখেছে। এই পদক্ষেপের কোনও আইনী ভিত্তি নেই। ১৯৯৯ সালের সংবিধানের ১2২ ধারা স্পষ্ট যে স্থানীয় সরকারগুলি ফেডারেশন অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের বরাদ্দের অধিকারী। সুপ্রিম কোর্ট এজি লাগোস স্টেট বনাম এজি ফেডারেশনে (২০০৪) এও নিশ্চিত করেছে যে রাষ্ট্রপতির এই জাতীয় তহবিল স্থগিত বা আটকানোর কোনও ক্ষমতা নেই।
এই বরাদ্দগুলি আটকে রাখা কেবল অসাংবিধানিক নয়, আইনের নিয়ম এবং বিচারিক উচ্চারণগুলির জন্যও একটি স্পষ্ট অবজ্ঞা। এই পদক্ষেপটি, যা ১৯৯৯ সালের সংবিধান এবং বিচারিক রায়কে লঙ্ঘন করে, গুরুতর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রভাবের সাথে, স্থানীয় সরকারগুলির স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুন্ন করে, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে এবং দায়মুক্তির জন্য একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে। এই তহবিলের গণতান্ত্রিক প্রসেসকে আইন-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও বিধি বিধানকে আটক করে। এটি ফেব্রুয়ারী 10, 2025, এবং 13 ই জুন, 2025 -এ আপিল কোর্ট থেকে সুস্পষ্ট বিচারিক ঘোষণাগুলি উপেক্ষা করে, পাশাপাশি 21 ফেব্রুয়ারি, 2025 -এ ওসুন রাজ্য হাইকোর্টের রায়, যা জনগণের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, নির্বাচনের পরে শপথ গ্রহণের পরে শপথ করে।
এই নির্বাচিত কর্মকর্তারা, আইনের অধীনে, কাউন্সিলগুলি পরিচালনা করার এবং তাদের বকেয়া বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী বৈধ কর্তৃপক্ষ। এই হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি, ফেডারেল প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলার এবং পক্ষপাতদুষ্ট ওভাররিচের একটি ছাপ তৈরি করে। এটি একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে যা অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে একই রকম পদক্ষেপকে উত্সাহিত করতে পারে, নাইজেরিয়ার ফেডারেল কাঠামোকে দুর্বল করে এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে দেয়। পরিবার এবং স্থানীয় অর্থনীতিবিদদের জন্য উন্নয়নগুলি এই বরাদ্দগুলি আটকে রাখার স্থানীয় সরকার কর্মীদের পরিবার এবং ওসুন রাজ্যের স্থানীয় সরকার অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক পরিণতি রয়েছে।
এই তহবিলগুলি বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য এনটাইটেলমেন্টগুলি প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির অর্থায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি ছাড়া হাজার হাজার শ্রমিক আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হন, খাদ্য, আবাসন এবং চিকিত্সা যত্নের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। এটি পরিবারগুলিতে প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে, দারিদ্র্য ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে। স্থানীয় অর্থনীতিগুলি হ্রাস ক্রয়ের শক্তি হিসাবে ভোগে ছোট ব্যবসা, বাজার এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের শ্রমিকদের আয়ের উপর নির্ভরশীল। বিলম্বিত প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলি আরও বিকাশকে বাধা দেয়, সম্প্রদায়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ -সুবিধা ছাড়াই ছেড়ে দেয় এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতা আরও গভীর করে তোলে। সংবিধান, 7 এবং 162 এর অধীনে, স্থানীয় সরকার আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের গ্যারান্টি দেয় এবং লোগোস স্টেট বনাম ফেডারেশনের এজি (২০০৪) এর এজি -তে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতির এই তহবিলগুলি রোধ করার কোনও অধিকার নেই। আমাদের চাহিদা আমরা ফেডারেল সরকারকে সংবিধানকে সম্মান করার জন্য, আদালতের রায়কে সমর্থন করার জন্য এবং অবিলম্বে ওসুন রাজ্যের যথাযথ নির্বাচিত কর্মকর্তাদের বরাদ্দ প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছি। এটি প্রশাসনের প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধার, শ্রমিকদের পরিবারগুলির দুর্ভোগ দূরীকরণ এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা রাষ্ট্রপতি এবং কমান্ডার ইন চিফকে অবিলম্বে সমস্ত প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষকে ওওয়াই রাজ্যে স্থানীয় সরকার কাউন্সিলদের জন্য সমস্ত তহবিল প্রকাশের জন্য অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং সমস্ত সরকারী কর্তৃপক্ষকে আইন ও বিচারের নিয়ম মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান:
রেপ। ঠিক আছে চিন্ডা
সংখ্যালঘু নেতা
আরটি। সে। ডাঃ আলী Isa সা জেসি
সংখ্যালঘু চাবুক
আরটি। হর্ন। আলিয়ু মাদাকি
উপ -সংখ্যালঘু নেতা
আরটি। মাননীয়। জর্জ উইল ডিনিবো
ডেপুটি সংখ্যালঘু চাবুক