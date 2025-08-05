আবাসনগুলিতে সামরিক ঝুঁকি বীমা ভর্তুকি দেওয়া হবে

অর্থ মন্ত্রণালয় আবাসন নির্মাণে নির্মাণ ও ইনস্টলেশন ঝুঁকি (এসএমআর) এর জন্য সামরিক ঝুঁকিতে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাড়িয়েছে। শত্রুতার পরিস্থিতিতে, এই জাতীয় বীমা সমস্ত নির্মাণ অংশগ্রহণকারীদের – বিকাশকারী, ব্যাংক, বীমা সংস্থাগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বীমাকারীরা আশঙ্কা করছেন যে ভর্তুকির মোট পরিমাণ অপর্যাপ্ত হবে এবং অবকাঠামোগত সুবিধাগুলি নির্মাণ সহ সহায়তা মামলাগুলি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করুন।
জুনের শেষের দিকে, অর্থ মন্ত্রক নতুন অঞ্চলগুলিতে আবাসন নির্মাণে নির্মাণ ও স্থাপনের ঝুঁকির জন্য সন্ত্রাসবাদী আইন এবং নাশকতা সম্পর্কিত ঝুঁকির উপর ভর্তুকি দেওয়ার জন্য ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বীমা বাজারে কম্মারসেন্টের দুটি সূত্র জানিয়েছে। এই তথ্যটি অল -রুশিয়ান ইউনিয়ন অফ ইন্স্যুরার্স (ভিএসএস) এ নিশ্চিত করা হয়েছিল যে “সামরিক ঝুঁকিগুলি বীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি না করে বীমা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।” যেমনটি কমমারসেন্টের কথোপকথন বীমা বাজারে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই প্রসঙ্গে, সন্ত্রাসবাদী বাহিনীর আঘাত এবং ড্রোনগুলির আক্রমণ সহ সন্ত্রাসবাদী কাজ এবং নাশকতার সামরিক ঝুঁকি এবং ঝুঁকি একই জিনিস।
এর আগে, বীমা ভর্তুকিগুলি কেবল লজিস্টিক এবং ট্রান্সপোর্টে প্রয়োগ করা হয়েছিল।
একটি বৃহত বীমা সংস্থার কমারসেন্ট উত্স অনুসারে, এখন বীমাকৃতরা এসএমআর প্রকল্পের অধীনে গ্রাহক, বিনিয়োগকারী বা ঠিকাদার হতে পারে, ভর্তুকির মোট পরিমাণ একই রকম ছিল – 1.4 বিলিয়ন রুবেল। প্রতি বছর।
“ভর্তুকি বীমা বীমা ইভেন্টের 100% কভার করে। বীমা সংস্থার প্রোগ্রামে অংশ নিতে, আরএসপিকে -তে একটি আবেদন জমা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট,” তিনি ব্যাখ্যা করেন। আরএসপিকে -তে, কর্মসূচির বিশদ সম্পর্কে প্রশ্নগুলি অর্থ ও বীমা প্রদানকারীদের মন্ত্রণালয়কে সম্বোধন করা হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রক “কমারসেন্ট” অনুরোধটির জবাব দেয়নি।
ভিএসএসে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সামরিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে, বীমাকারীকে প্রক্রিয়াটির বীমা বীমা ইভেন্টটি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করা হয় এবং বীমা প্রদানগুলি সুবিধাভোগীর কাছে পরিচালিত হয়। “পরবর্তীকালে, জমা দেওয়া নথিগুলি যাচাই করার পরে আরএনপিকে বীমাকারীর দ্বারা বীমা প্রদানের পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে, আরএনপিকে অর্থ মন্ত্রকের কাছ থেকে বাজেট বরাদ্দ সরবরাহ করে,” তারা সেখানে নোট করে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জাতীয় সমর্থন ব্যবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
ডোম.আরএফ জেএসসির মতে, 2024 সালের ডিসেম্বরে, নির্মাণ পর্যায়ে 150 হাজার বর্গমিটার নতুন অঞ্চলে ছিল। এম আবাসন (20 জানুয়ারী তারিখ “দেখুন” কমারসেন্ট “দেখুন)। ব্যাংকগুলি অর্থায়ন নির্মাণের একটি নিয়ম হিসাবে, বিকাশকারী প্রয়োজন, এসএমআর বীমা পলিসির একটি বীমা পলিসির উপস্থিতি প্রয়োজন, বিকাশকারীরা নিজেরাই তাদের সুবিধাগুলি রক্ষায়ও আগ্রহী, মেইনস বীমা ব্রোকারের সহ -মালিক সের্গেই খুডিয়াকভ বলেছেন। “আমরা নতুন অঞ্চলে আবাসন নির্মাণে নাশকতার ঝুঁকির সাথে এসএমআর বীমা প্রবর্তনের জন্য একটি নিঃশর্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয় বিশ্বাস করি,” গ্রুপ অফ কেমিক্যাল রিং গ্রুপ অফ কোম্পানির সিইও ইলিয়া কোলুনভ বলেছেন। আজ তারা পিএসবি, সেবারব্যাঙ্ক, ভিটিবি -র নতুন অঞ্চলগুলিতে নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করেছে – তারা সেখানে কমমারসেন্টের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
বেশ কয়েকটি বীমা সংস্থা নতুন অঞ্চলগুলিতে কাজ করে। সোগাজ ইতিমধ্যে এই কর্মসূচিতে জড়িত এবং এসএমআরের বীমাতে সামরিক ঝুঁকির আবরণ সহ নতুন অঞ্চলগুলিতে বিকাশকারীদের সাথে চুক্তিগুলি শেষ করে, সংস্থাটি জানিয়েছে। ওলেগ ভোরোব্যভ পিএসবি সিইওর মতে, সংস্থার কয়েক বিলিয়ন রুবেলের বীমা পরিমাণের সাথে বর্তমান চুক্তি রয়েছে। নতুন অঞ্চলগুলিতে রোসগোসট্রাখ নির্মাণ ও ইনস্টলেশন ঝুঁকির দ্বারা বীমা করা হয়েছে, তবে সন্ত্রাসবাদ এবং নাশকতার ঝুঁকিগুলি এখনও আবরণে অন্তর্ভুক্ত নয়। বিপরীতে, এসকে “বিশ -প্রথম শতাব্দী” নতুন অঞ্চলগুলিতে সন্ত্রাসবাদ এবং নাশকতার ঝুঁকি সহ এসএমআর বীমা পরিষেবা সরবরাহ করে।
নতুন অঞ্চলগুলিতে, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের সময় ঝুঁকি এবং এই জাতীয় বীমাগুলির বর্ধিত স্তর তাদের হ্রাস করে, মিঃ ভোরোব্যভ বলেছেন। ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আক্রমণগুলির জন্য অগ্রাধিকারের উদ্দেশ্য, নোটস ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স বিভাগের পরিচালক নিকিতা এভিসেনকো নোট করেছেন। তাঁর মতে একই সময়ে, এসএমআরের মূল ঝুঁকিগুলি “সক্রিয় শত্রুতার শর্তে কাজ পরিচালনার অক্ষমতার সাথে লক্ষ্যযুক্ত আক্রমণগুলির সাথে এতটা নয়।”
আইনজীবীরা নোট করেছেন যে বীমা মামলাগুলি বীমা বিধিগুলিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা বীমাকারীর দ্বারা গঠিত হয়, সর্বাধিক ধারণায় আগ্রহী।
বিশেষত, চুক্তিগুলি সাধারণত সন্ত্রাসবাদ এবং নাশকতার ঝুঁকিগুলি নির্ধারণ করে, যা ফৌজদারি মামলার অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত এবং এটি পেমেন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে, এবি “প্লেশাকভ, উশকালভ এবং অংশীদারদের” ব্যবস্থাপনা অংশীদার “ভাইচেস্লাভ উশকালভ বলেছেন। তবে বীমা বিধিগুলির পক্ষগুলি যদি তাদের নিজের নাম দিয়ে শেলিংকে নাম দিয়েছে এবং ফৌজদারি কোড থেকে সন্ত্রাসবাদ এবং নাশকতা আইনী নির্মাণ না করে, ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি হয়ে উঠছে, তিনি উল্লেখ করেছেন।
একই সময়ে, বাজারের অংশগ্রহণকারীরা সমর্থনের পরিমাণটি অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে। “কিছু আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণের ব্যয় 1.4 বিলিয়ন রুবেল ছাড়িয়েছে এবং এমনকি একটি উচ্চ -কস্ট অবজেক্ট দ্বারা বা এসএমআরের বেশ কয়েকটি বস্তুর জন্য আক্রমণ করার ক্ষেত্রে, অর্থ মন্ত্রক কর্তৃক বরাদ্দকৃত তহবিলগুলি শেষ হয়ে যাবে,” ইয়েভেনি ইজোটভ, প্রথম শতাব্দীর অ্যান্ডারাইটিংয়ের উপ -পরিচালক ব্যাখ্যা করেছেন। তদুপরি, এটি কেবল আবাসন নির্মাণকারী সংস্থাগুলিই নয়, নতুন অঞ্চলগুলিতে সামাজিক সুবিধাগুলি নির্মাণ ও পুনর্বিবেচনা পরিচালিত সংস্থাগুলি দ্বারাও এই জাতীয় সহায়তার সম্ভাবনা বিবেচনা করা উচিত, রোসগোস্ট্রাখের বিশেষ প্রকল্পের বীমা বিভাগের প্রধান আন্দ্রেই মোরোজভ বলেছেন।