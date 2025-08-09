আবাসন ছাড়িয়ে: টি কে। প্যালেস হোটেলের ব্যতিক্রমী থাই আতিথেয়তা

ব্যাংককের প্রাণবন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবসায়িক জেলা, টি কে -এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। প্যালেস হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন আধুনিক বিলাসিতা এবং ব্যতিক্রমী আতিথেয়তার একটি বাতিঘর হিসাবে দাঁড়িয়েছে। কৌশলগতভাবে চ্যাং ওয়াটথানা রোডে অবস্থিত (চ্যাং ওয়াটথানা সরকারী কেন্দ্রের কাছে হোটেলগুলি), আমাদের 4-তারকা হোটেলটি আরাম, সুবিধার্থে এবং পরিশীলনের জন্য উভয় ব্যবসায় এবং অবসর ভ্রমণকারীদের জন্য একটি অতুলনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
থাইল্যান্ডের আতিথেয়তা ল্যান্ডস্কেপের একটি প্রিমিয়ার গন্তব্য
গর্বের সাথে থাই-মালিকানাধীন স্থাপনা হিসাবে, tk। প্যালেস হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক-মানক আতিথেয়তার শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা কেবলমাত্র আবাসন ছাড়িয়ে প্রসারিত, বিশ্বব্যাপী ভ্রমণকারীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে এমন বিশ্বমানের পরিষেবাগুলি সরবরাহ করার সময় থাই আতিথেয়তার উষ্ণতা মূর্ত করে।
তুলনামূলক অবস্থান এবং সংযোগ
ব্যাংককের উত্তর ব্যবসায়িক জেলায় কৌশলগতভাবে অবস্থিত, আমাদের হোটেলটি মূল গন্তব্যগুলিতে নির্বিঘ্নে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে:
আধুনিক ভ্রমণকারীদের জন্য উপযুক্ত ব্যতিক্রমী অফার
বিলাসবহুল থাকার ব্যবস্থা
আমাদের চিন্তার সাথে ডিজাইন করা ঘর এবং স্যুটগুলি বিচক্ষণ ভ্রমণকারীকে সরবরাহ করে, বৈশিষ্ট্যযুক্ত:
- আধুনিক সুযোগসুবিধা
- প্লাশ বিছানায়
- সমসাময়িক গৃহসজ্জা
- প্রশস্ত লেআউট
বিস্তৃত ইভেন্ট সমাধান
কর্পোরেট সভা হোস্টিং, ডন মুয়েংয়ের নিকটে বিবাহের স্থান বা আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আমাদের অত্যাধুনিক সুবিধাগুলি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
আমাদের মূলে টেকসই
জাতিসংঘের টেকসই লক্ষ্যগুলির সাথে একত্রিত, টিকে। প্যালেস হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন তিনটি সমালোচনামূলক স্তম্ভের মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:
- পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপ
- সামাজিক দায়বদ্ধতা
- অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব
এক্সক্লুসিভ অভিজ্ঞতা
আমাদের মূল্য সংযোজন অফারগুলির মধ্যে রয়েছে:
স্বীকৃত শ্রেষ্ঠত্ব
মানের প্রতি আমাদের উত্সর্গকে মর্যাদাপূর্ণ শংসাপত্রগুলি দ্বারা বৈধ করা হয়:
- থাই হোটেলস অ্যাসোসিয়েশন পূর্ব অধ্যায়
- হোটেল স্ট্যান্ডার্ড শংসাপত্র
- থাইল্যান্ড ট্যুরিজম স্ট্যান্ডার্ড
- SHA প্লাস শংসাপত্র
- টিসিইবি স্বীকৃতি
- Tsem স্বীকৃতি
যোগাযোগের তথ্য
ঠিকানা: 54/7 চেংওয়াতানা আরডি।
টিকে -তে বিলাসিতা, সুবিধা এবং খাঁটি থাই আতিথেয়তার নিখুঁত মিশ্রণটি অনুভব করুন। প্যালেস হোটেল ও কনভেনশন – ব্যাংককে আপনার প্রিমিয়ার ব্যবসা এবং অবসর গন্তব্য।