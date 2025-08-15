আবাসন সংকট কবরস্থানের বাসিন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে

কয়েক বছর ধরে, হাজার হাজার পরিবার ম্যানিলার উত্তর কবরস্থানে বাস করেছে
আপনি কি কখনও কবরস্থানে বাস করার কল্পনা করেছেন? এটি ভীতিজনক বলে মনে হতে পারে বা খুব কমপক্ষে, খুব অদ্ভুত, তবে ফিলিপাইনের বেশ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে এটি একটি সাধারণ বাস্তবতা। দ্য গুরুতর আবাসন ক্রিম দেশে ঘটে যাওয়া অনেক পরিবারকে ফিলিপিনাসের রাজধানী ম্যানিলা শহরে অবস্থিত ম্যানিলার উত্তর কবরস্থানে আশ্রয় নিতে পরিচালিত করেছে। এটি শহরের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল এবং চরম দারিদ্র্যের মুখে এবং অ্যাক্সেসযোগ্য আবাসন বিকল্পগুলির অভাবের মুখোমুখি, এই স্থানটি প্রিয়জনদের কবর দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য কেবল বিকল্প।
ম্যানিলা কবরস্থান বেশ কয়েকটি পরিবারের আশ্রয়
ও জীবিত এবং মৃতের মধ্যে স্থান ভাগ করা ফিলিপাইনের রাজধানীতে কবরস্থানে নতুন কিছু নেই। 1950 সাল থেকে কিছু পরিবার ম্যানিলার বিভিন্ন কবরস্থানের মধ্যে অনিয়মিত এবং অস্থায়ী ঘর তৈরি করেছে, যেন তারা শ্যাকস। সাধারণত, এগুলি কাঠের, ক্যানভাস এবং কার্ডবোর্ড বোর্ডগুলি দিয়ে নির্মিত হয়, যা ব্রাজিলিয়ান বস্তির মতো একটি আবাসন বিকাশ তৈরি করে, তবে সমাধিগুলিতে বা মাউসোলিয়ামের অভ্যন্তরে।
এই কারণেই এই জায়গাগুলি হিসাবে পরিচিত ছিল “বস্তি কবরস্থান“। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীনতম হ’ল ম্যানিলা উত্তর কবরস্থান, যার প্রায় ৫৪ হেক্টর রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে কবরস্থানে কয়েক মিলিয়ন মৃত এবং হাজার হাজার জীবিত জীবিত রয়েছে। মৃতদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ও ধনী ব্যক্তি রয়েছে, যেমন জাতির প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি (সেরজিও ওসমেয়া এবং রামন ম্যাগসায়), এবং পেরানডো।
ফিলিপাইন একটি দুর্দান্ত আবাসন সংকট বাস করে
