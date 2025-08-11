You are Here
আবাসিক এলিয়েন ফিনাল সৃজনশীলভাবে হ্যারির মূল গল্পটি রেটিন করে
আবাসিক এলিয়েন ফিনাল সৃজনশীলভাবে হ্যারির মূল গল্পটি রেটিন করে

সতর্কতা: স্পোলাররা এগিয়ে আবাসিক এলিয়েন মরসুম 4, পর্ব 10, “শেষ এখানে।”আবাসিক এলিয়েনএর প্রধান চরিত্র, হ্যারি ভ্যান্ডারস্পেইগল (অ্যালান টুডিক) সর্বদা একটি আকর্ষণীয় উত্সের গল্প ছিল, তবে শোয়ের চূড়ান্ত পর্বটি কেবল তাঁর যাত্রাটি পুরোপুরি পুনর্গঠন করেছে। সঙ্গে আবাসিক এলিয়েনশোয়ের বেশিরভাগ loose িলে .ালা প্রান্তে বেঁধে দেওয়া দুর্দান্তভাবে শেষ হচ্ছে ক্রিস শেরিডান ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকটি প্লট অমীমাংসিত রেখে গেছেন

শেষ মুহুর্তের মধ্যে একটি প্রকাশ করে শেরিডান উদ্বেগকে অন্তর্ভুক্ত করে আবাসিক এলিয়েন কাস্ট শোয়ের পাইলট পর্বে পৃথিবীতে হ্যারির আগমন দীর্ঘকাল গল্পের মূল সূচনা পয়েন্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে, তবে আবাসিক এলিয়েন মরসুম 4, পর্ব 10, “শেষটি এখানে,” ধৈর্য্যের কল্পিত শহরে হ্যারির অ্যাডভেঞ্চারগুলি প্রকাশ করে যে এটি সমস্ত আসল নয়।

“শেষ এখানে” মূলত প্রমাণিত হয়েছে যে হ্যারি তার যাত্রায় যাওয়ার প্রথম এলিয়েন নয়

আবাসিক এলিয়েন সিজন 4 হ্যারির আগে পূর্ববর্তী দর্শকদের কাছে বেশ কয়েকটি উল্লেখ করে

ডাঃ ইথান স্টোন হিসাবে মাইকেল ক্যাসিডির প্রত্যাবর্তন এবং তারপরে তার এলিয়েন নামগুলি দেয় আবাসিক এলিয়েন শোয়ের আগে একটি শেষ খলনায়ক। যে বলেছে, এলিয়েন ইথানের খারাপ লোকের স্থিতি দ্রুত অন্য কিছু হয়ে যায়। পরিবর্তে, আবাসিক এলিয়েন এটি খুব স্পষ্ট করে তোলে যে ক্যাসিডির নতুন চরিত্রটি হ্যারির মতোই একটি যাত্রা শুরু করতে চলেছে।

ঠিক যেমন হ্যারি সমস্ত মানুষকে হত্যা করার আদেশ নিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছেছিলইথানকে তাঁর লোকেরাও সফল করতে পাঠিয়েছিল যেখানে টুডিকের চরিত্রটি ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও “শেষ এখানে” আবাসিক এলিয়েনএর সমাপ্তি, এটি মূলত পাইলটের একটি সৃজনশীল পুনঃস্থাপন, ইথানকে হ্যারি একবারে যে ভূমিকা পালন করেছিল তা রেখেছিল।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে “শেষটি এখানে” ইথানকে হ্যারি যেমন মুক্তির একই রকমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য সেট আপ করছে এবং তিনিও অবশেষে তার নতুন বাড়ির প্রেমে পড়বেন এবং তার আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করবেন। পর্বটি এই সম্ভাবনার বিষয়েও বেশ কয়েকটি উল্লেখ করেছে যে এই প্যাটার্নটি হ্যারি 1 মরসুমে ক্র্যাশ-ল্যান্ডেড হওয়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

অতএব হ্যারির গল্পটি আর অনন্য নয়এবং এটি প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে পরিণত হয় সম্ভবত এটি কখনও ছিল না। ইথান কেবল ধৈর্য ধরে অবতরণ করার জন্য দ্বিতীয় এলিয়েন হতে পারে, তবে সম্ভবত তিনি এবং হ্যারি প্রথম পৃথিবী জুড়ে লোকেরা ভিলেন থেকে মিত্রদের মধ্যে রূপান্তরিত হন না।

আবাসিক এলিয়েনের চূড়ান্ত পর্বটি মানবতাকে গল্পের আসল নায়ক করে তোলে

আস্ত এবং অন্যান্য মানুষ ভিলেনাস এলিয়েনদের মন পরিবর্তন করেছে

আস্তা টোেলভেট্রি এবং ডি'আরসি ব্লুম আবাসিক এলিয়েনকে অবাক করে দিচ্ছেন

গ্রে এলিয়েনদের সাথে মানবতার চলমান লড়াইয়ে হ্যারি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহির্মুখী প্রযুক্তি সম্পর্কে তাঁর বিশাল জ্ঞান এবং কীভাবে আন্তঃকেন্দ্রীয় সম্প্রদায়ের কাজগুলি দিনটিকে একাধিকবার বাঁচিয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টা অবশ্যই মানব হোমওয়ার্ল্ড বাঁচাতে অবদান রেখেছিল, কিন্তু তিনি একা অভিনয় করেননি।

গ্রে এবং অন্যান্য বর্ণের দ্বারা গর্বিত উন্নত প্রযুক্তি এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্রের অভাব থাকা সত্ত্বেও মানুষ সর্বদা শীর্ষে এসে গেছে বলে মনে হয়। “দ্য এন্ড ইজ হিয়ার” এর জড়িততা হ’ল হ্যারি এবং ইথানের মতো অগণিত এলিয়েনরা পৃথিবীতে মানবতাকে হত্যা বা আধিপত্য বিস্তার করতে এসেছেন, তবে তারা নিজেদের দেশীয় প্রজাতির অনন্য ভালবাসা এবং কৌতুকগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছেন।

সুতরাং, যদিও পৃথিবী বাঁচাতে হ্যারি এর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না, তবুও তাকে প্রাথমিকভাবে কেবল তাদের পক্ষে বিজয়ী করার অবচেতন ও অহিংস পদ্ধতির মাধ্যমে হুমকি হতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। অতএব মানবতা অবিচ্ছিন্নভাবে তার নিজস্ব বৃহত্তম প্রটেক্টর হিসাবে কাজ করে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়ে কল্পনাযোগ্য।

ডাঃ ইথানের মূল গল্পটি হ্যারি এর সাথে এতটা মিলে যাওয়া আবাসিক এলিয়েন সিজন 5 এর প্রয়োজনীয়তা সরিয়ে দেয়

হ্যারি প্রতিস্থাপন মূলত একটি সঠিক অনুলিপি

মাইকেল ক্যাসিডির ইথান পাথর আবাসিক এলিয়েন মরসুম 1 এ তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে

যুক্তিযুক্তভাবে এখনও ধারণার অনেক যোগ্যতা রয়েছে আবাসিক এলিয়েন মরসুম 5 কোনও দিন ঘটছে, এমনকি শোটি ফিরে আসার কোনও তাত্ক্ষণিক পরিকল্পনা না থাকলেও। অন্যদিকে, একটি ধারাবাহিকতা কিছুটা অতিরিক্ত অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ইথানকে পুরোপুরি হ্যারি প্রতিস্থাপনের সাথে, আমি মনে করি না যে আরও পর্ব তৈরির ক্ষেত্রে খুব বেশি পয়েন্ট থাকবে।

“শেষ এখানে” হ্যারি হিসাবে ঠিক একই জীবন পেতে ইথানকে সেট আপ করে পিছনে চলে যাচ্ছে। ক্যাসিডির চরিত্রটি তার চারপাশের মানুষের দ্বারা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে উঠলে, তিনি টাউন ডাক্তার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সম্ভবত হ্যারি যে খালি কেবিনে রেখে গেছেন তা বাস করবেন। তিনি সম্ভবত বিশ্বকে দু’এক সময় বাঁচাতে পারবেন।

শোয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় টুডিকের চরিত্রের সাথে ইতিমধ্যে এই সমস্ত কাহিনীসূত্রগুলি পুরোপুরি অনুসন্ধান করা হয়েছে, সুতরাং ইথানের সাথে আবার একই জিনিসটি দিয়ে যাওয়া বিশেষভাবে সার্থক প্রচেষ্টা হবে না। তা ছাড়া, আবাসিক এলিয়েন মরসুম 4 এত সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে, কেবল এটির জন্য শোটি পুনরুত্থিত করা অপরাধ হবে।

04146765_poster_w780.jpg

আবাসিক এলিয়েন

প্রকাশের তারিখ

2021-2025-00-00

নেটওয়ার্ক

ইউএসএ নেটওয়ার্ক, সাইফাই

শোরনার

ক্রিস শেরিডান

  • মিলেনিয়াম বিল্টমোর হোটেলে ২০২৪ সালের অ্যাস্ট্রা টিভি পুরষ্কারে অ্যালান টুডিকের হেডশট

  • সারা টমকো হেডশট

    সারা টমকো

    আস্ত টোেলভেট্রি

