আবাসিক এলিয়েন সিরিজের সমাপ্তি পর্যালোচনা: শেষটি এখানে – তবে এই যাত্রাটি কী উপহার হয়েছে
আবাসিক এলিয়েন সিরিজের সমাপ্তি পর্যালোচনা: শেষটি এখানে – তবে এই যাত্রাটি কী উপহার হয়েছে

সমালোচকদের রেটিং: 4.75 / 5.0

আবাসিক এলিয়েন কোনও ধাক্কা দিয়ে শেষ করেনি, তবে এক নিখুঁত বিশ্রী, গভীর সংবেদনশীল, আশ্চর্যজনকভাবে মহাবিশ্বের কাছ থেকে আলিঙ্গন দিয়ে – এবং সত্যই, আমার এটি অন্য কোনও উপায়ে হত না।

“শেষ এখানে রয়েছে” সহ সিরিজটি আমাদের দিয়েছে যা খুব কম শোগুলি আর কী পায়: বন্ধ। বাস্তব, অর্জিত, সন্তোষজনক বন্ধ। এবং কেবল প্লট অর্থে নয়।

এই সমাপ্তি হ্যারির যাত্রা জড়িয়ে রেখেছে, হ্যাঁ, তবে এটি ভাঙা, আশাবাদী মানুষের পূর্ণ একটি শহরের জন্য সংবেদনশীল আর্কগুলিও বন্ধ করে দিয়েছে – তাদের প্রত্যেকে চেষ্টা করছে, ব্যর্থ হয়েছে এবং সবচেয়ে গৌরবময় অগোছালো উপায়ে প্রেম করছে।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

এটি কাজ করা উচিত ছিল না। কাগজে, এটি এমন এক বিদেশী সম্পর্কে একটি শো ছিল যিনি একটি নিদ্রাহীন কলোরাডো শহরে ক্র্যাশ-ল্যান্ডস এবং কীভাবে মানুষ হতে হয় তা শিখতে ডাক্তার হিসাবে পোজ দেয়।

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে, এটি অসাধারণ কিছু হয়ে উঠেছে – একাকীত্ব, সংযোগ, আসক্তি, শোক এবং যেভাবে আমরা নিজেকে ভালবাসার যোগ্য নয় তা ভয়ে যেভাবে আমরা নিজেকে নাশকতা করি তার উপর অস্তিত্বের ধ্যান।

এবং এটি হাসিখুশি ছিল।

একটি যথাযথ বিদায় (সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে)

এটি এখনও স্টিংস যে বাসিন্দা এলিয়েন শেষ হওয়ার আগে বাতিল করা হয়েছিল। এবং তার আগেও, সাইফাই এবং তারপরে ইউএসএ নেটওয়ার্ক এটি 11 টা এ পরিবর্তন করেছে – ১১ পিএম! – যেন বলে, “আমরা আপনাকে প্রাইম টাইমে দেখানোর জন্যও বিরক্ত হতে পারি না … চালু কেবল। ”

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

এটি ভক্তদের কাছে একটি অন্ত্রের ঘুষি ছিল যারা সময়সূচী বিলম্ব, চ্যানেল বিভ্রান্তি এবং আর্থিক সিদ্ধান্তগুলির রোলারকোস্টারকে চড়েছিল যা সর্বদা কাজ করে বলে মনে হয় বিরুদ্ধে শোয়ের সাফল্য।

তবে এখানে অলৌকিক ঘটনা: এটি অব্যাহত ছিল।

এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে ক্রিস শেরিডান এবং তার দল কখনও হৃদয় দিয়ে গল্পটি বলা বন্ধ করে দেয়নি।

তারা এটি ফোন করেনি। তারা দ্বিগুণ নিচে – শোয়ের অদ্ভুত, দুর্দান্ত সুরের দিকে আরও গভীর ঝুঁকছে এবং একটি চূড়ান্ত মরসুম সরবরাহ করা যা কৌতুকটিকে তীক্ষ্ণ রাখার সময় পরিচয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সাহস করেছিল।

ফাইনালটি কেবল গল্পটি গুটিয়ে দেয়নি – এটি চরিত্রগুলিকে সম্মানিত করেছে। আমরা হ্যারি, আস্ত, ডি’আরসি, মাইক, লিভ, বেন এবং কেটের জন্য সংবেদনশীল পরিশোধ পেয়েছি।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

আমরা ম্যাক্সকে অবশেষে নিরাপদ দেখেছি, সাহার অবশেষে মুক্ত, এমনকি হ্যারি এর এলিয়েন শত্রুরাও নিরপেক্ষ – ধ্বংসের মাধ্যমে নয়, বোঝার মাধ্যমে।

এবং সর্বোপরি? যারা পথে হারিয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য শেরিডান জায়গা খোদাই করেছিল। ইথান, ডেভিড লোগান এবং মাইকের বাবা সকলেই প্রত্যাবর্তনের উপস্থিতি তৈরি করেছেন – ফ্যান সার্ভিস হিসাবে নয়, তবে সেই অধ্যায়গুলি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংবেদনশীল বীট হিসাবে।

এটি উদার অনুভূত হয়েছিল, যেমন একজন স্রষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে কেবলমাত্র নেটওয়ার্কের সিদ্ধান্তগুলি সেই কণ্ঠগুলিকে নিঃশব্দ করার কারণে, শোটি তাদের ভুলে যায়নি।

হ্যারি এর মানবতা কখনই কেবল ঠাট্টা ছিল না

হ্যারি পৃথিবী ধ্বংস করার পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। তিনি চলে যেতে পছন্দ করে শেষ করেন – তিনি থাকতে পারেন তা জেনে, তিনি যদি তা করেন তবে তিনি পছন্দ করবেন তা জেনে – তবে যেতে দেওয়া যাতে তিনি যাদের পছন্দ করেন তারা তাঁকে ছাড়া সাফল্য অর্জন করতে পারেন। এটা বৃদ্ধি। এটাই ত্যাগ। এটাই মানবতা।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

শোটি হ্যারির অদ্ভুততা থেকে দূরে সরে যায় নি। তিনি বিশ্রী, আপত্তিকর, বিভ্রান্ত এবং প্রায়শই হাস্যকরভাবে ভুল ছিলেন।

তবে সেই যাত্রাটি-পরিচয় চুরি, পিতৃত্ব, ক্ষতি, আত্মা-অনুসন্ধান এবং অবশেষে বোঝার মাধ্যমে-হাসির জন্য খেলেনি। এটা সত্যের জন্য বাজানো হয়েছিল। বাস্তব, অস্বস্তিকর, সুন্দর সত্য।

ফাইনালের একটি দৃশ্য রয়েছে যেখানে হ্যারি বলেছেন যে মানুষ মনে করে যে তাদের অন্যের কাছ থেকে তাদের ভালবাসার প্রয়োজন, তবে সত্যই, তাদের ভিতরে তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ইতিমধ্যে রয়েছে।

এটি চিটচিটে শোনাতে পারে, তবে আপনি যখন এই ভাঙা ছোট্ট শহরটি দেখে চারটি asons তু ব্যয় করেছেন তখন নিজেকে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

প্রতিটি চাপ, উপার্জন

ফাইনালটি প্রায় প্রতিটি বড় চরিত্রকে প্রতিচ্ছবি এবং দিকনির্দেশের এক মুহুর্ত দিয়েছে – সত্য সেন্ডঅফগুলি যা কেবল বিদায় জানায় না, তবে কিছু বলেছে। এবং এটিই এটিকে সমস্ত আবেগগতভাবে ধনী করে তুলেছে।

হ্যারি, সর্বদা ভুলে যাওয়ার কারণে আতঙ্কিত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তাঁর প্রয়োজন ছিল না, তবে তিনি যাদের পছন্দ করেছেন তারা এখন তাঁকে ছাড়া সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এবং এটি করতে গিয়ে তিনি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে তিনি কখনই ভুলে যাবেন না। তাঁর উত্তরাধিকার তিনি যে জীবনে স্পর্শ করেছিলেন সেখানে বাস করতেন – সর্বোচ্চে, আস্তায়, সমস্ত ধৈর্যেই।

ডি আরসি, যার জীবন তিনি যা হারিয়েছেন তা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, অবশেষে তিনি যা দিতে পারেন তার সৌন্দর্য দেখেছিলেন। শেষে তরুণ স্কাইয়ারদের পরামর্শদাতা করার জন্য তার প্রবৃত্তি কেবল তার অতীতের পক্ষে সম্মতি ছিল না – এটি এমন ভবিষ্যতের রূপ দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল যা তিনি কখনও ভাবেননি যে তিনি ছিলেন না।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

তিনি দয়া ও বোঝার জন্য চার্জকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, মাইককে তাঁর জায়গায় রেখেছিলেন যখন তিনি তার বাবার সাথে হ্যারির হস্তক্ষেপের অর্থ কী তা বুঝতে ব্যর্থ হন।

কেট আইনটিতে ফিরে এসেছিলেন, মা হিসাবে তার ভূমিকা থেকে বাঁচতে না, তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি সবার জন্য সবকিছু হওয়ার চেষ্টা করে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। এখন, তার নিজের পথটি পুনরায় দাবি করে, তিনি নিজেকে সহ – যাদের ভালবাসেন তাদের আরও বেশি কিছু দেওয়ার উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

আস্তা জয়ের এমন কিছু অফার করেছিল যা সে আগে কখনও দিতে পারে না – সততা, দুর্বলতা, ইতিহাস। অসাধারণ চিঠিতে পূর্ণ একটি বাক্স একটি সত্যিকারের মা-কন্যার সম্পর্কের সূচনা হয়ে উঠেছে, অপরাধবোধের ভিত্তিতে নয়, বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

এবং আস্তা, সর্বদা শোক এবং বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে ধৈর্য ধরে জড়িত, অবশেষে নিজের জন্য একটি পছন্দ করেছিল।

তিনি লুইসিয়ানাতে একজন এনজিওর সাথে নার্স হয়ে যাচ্ছেন, তিনি হারিকেন ক্যাটরিনার পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখনও মরিয়া হয়ে সমর্থন প্রয়োজন। তার প্রস্থান আশাবাদী, কোনও দৌড়াদৌড়ি নয়, বরং একটি দৌড়াদৌড়ি।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

ইথান, উদ্ধারকৃত এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রি, মারা গিয়েছিল এবং হ্যারির প্রতিস্থাপনে আবার পরিণত হয়েছিল, এবার দুজনেই টাউন ডাক্তার হিসাবে এবং একটি এলিয়েন।

তবে তিনি এক রাত বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপনে কাটিয়েছিলেন এবং ইতিমধ্যে তাঁর ভিতরে মানবতার লক্ষণগুলি দেখিয়েছিলেন।

তিনি লুকিয়ে আছেন না, তবে হ্যারিতে মানবতা নিঃশ্বাস ত্যাগ করা লোকদের দ্বারা আলিঙ্গন করেছেন। আপনি সাহায্য করতে পারবেন না তবে ভাবতে পারেন যে হ্যারি যদি কোনও গোপনীয়তা না রাখেন তবে তার আগে খুব বেশি পরিবর্তন হত কিনা।

মাইক বিশ্বাস করেছিলেন হ্যারি করেছে কিছুই না তার জন্য, তবে তিনি ভুল ছিলেন। সেই বাবার সাথে মাছ ধরার স্মৃতি রোপণ করেছিল মাইকে আসল জিনিসটি সন্ধান করার জন্য তার প্রয়োজনীয় শান্তি দিয়েছিল।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

এবং এখন, অবশেষে গ্রাউন্ড এবং প্রস্তুত, তিনি এবং লিভ ধীর হয়ে যাচ্ছেন না। তারা সবেমাত্র শুরু হচ্ছে – মূলত ধৈর্য্যের দ্য মেন ইন ব্ল্যাকের সংস্করণ।

এবং লিভ? ওহ, লিভ তার এলিয়েন, তার স্মৃতি, তার সত্য, এবং পরীরা। অসম্ভবের প্রতি তাঁর খোলামেলা বিশ্বাস কখনই বোকা ছিল না-এটিই ছিল বিশ্বের যা প্রয়োজন।

আমাদের আবাসিক এলিয়েনের মতো আরও টিভি দরকার

আমরা এমন সময়ে বাস করি যেখানে শোগুলি মাঝারি মৌসুম বাতিল হয়ে যায়, তাড়াহুড়ো করে মোড়ানো হয়, বা একটি শ্রাগের সাথে স্ট্রিমিং পিউরিগেটরিতে প্রেরণ করা হয়।

আবাসিক এলিয়েন এর গল্পটি শেষ করতে পারেন। এটি একটি উপহার। এবং শেরিডান এটি জানত।

(জেমস ডিট্টিগার/ইউএসএ নেটওয়ার্ক)

এখনই টিভিতে এর মতো আর কোনও শো নেই। আর কিছুই এই আবেগগতভাবে সৎ হওয়ার সাহস করে না এবং এই নির্বোধ

অন্য কোনও কিছুই এমন একটি দৃশ্য ব্যবহার করে মানবতা সম্পর্কে গভীর রূপকগুলির পরিচয় দেয় না যেখানে একটি এলিয়েন দই সম্পর্কে কাব্যিক মোম করে।

আর কিছুই আমাদের ডি’আরসি ব্লুম দেয়নি-সত্যই টিভিতে সেরা-লিখিত, সেরা-অভিনয় করা মহিলাগুলির মধ্যে একটি-যাদের ভাঙা অলিম্পিক থেকে অর্ক-মনের বেঁচে থাকার জন্য একটি গবেষণার দাবিদার রয়েছে।

তাই হ্যাঁ, আমি কাঁদছি। কারণ এটি শেষ এবং কারণ আমরা ভাগ্যবান। আমরা এই শোটি পছন্দ করতে পেরেছি এবং এটি আমাদের শেষ পর্যন্ত সমস্ত পথকে ভালবাসে।

    আবাসিক এলিয়েন তার চার-মৌসুমের রানকে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী সিরিজের সমাপ্তি দিয়ে গুটিয়ে দেয় যা প্রতিটি চরিত্রকে একটি অর্থবহ সেন্ডঅফ দেয়।

  • সিরিজ ফাইনালে, হ্যারির মানবতা এবং এরপরে কী আসতে পারে সে সম্পর্কে আবাসিক এলিয়েন স্রষ্টা ক্রিস শেরিডান

    আবাসিক এলিয়েন শোরনার ক্রিস শেরিডান হ্যারির মানবতার প্রতিফলন করে, গল্পের লাইনে জড়িয়ে রাখে এবং কেন মাইক এবং লিভ স্পিনফ টেবিলের বাইরে নেই।

  • টেরি ও'কুইন রেসিডেন্ট এলিয়েনের রোবো-হান্টার খেলতে এবং কেন তিনি এখানে এসে খুশি হন

    টেরি ওকুইন আবাসিক এলিয়েনের পিটার বাচের চরিত্রে তাঁর ভূমিকার প্রতিফলন করেছেন, কেন তিনি অ্যালান টুডিকের সাথে কাজ করতে পছন্দ করেছিলেন এবং কীভাবে কমেডি তাকে অন্বেষণে নতুন কিছু দিয়েছেন।

