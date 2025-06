আবিয়া ভার্সিটি শিক্ষার্থীদের জন্য বর্ধিত সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়

উপাচার্য আবিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি উটুরু, অধ্যাপক এনডুকওয়ে ওকেডো শিক্ষার্থীদের এবং তাদের অভিভাবকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে নতুন সুরক্ষা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি শান্ত ও শান্ত রয়েছে।

ইউনিভার্সিটির আশেপাশের উটুরু এবং ওকিগওয়ে অঞ্চলে ইদানীং রিপোর্ট করা সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলির সাম্প্রতিক বিরক্তিকর মামলাগুলির পরে এই আশ্বাস প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

সবচেয়ে সাম্প্রতিকতমটি হ’ল একটি অনলাইন ভিডিও হ’ল শুক্রবার, ২ June শে জুন, ২০২৫ সালের শুক্রবারের প্রথম দিকে ইসুকওয়াতো রোড ধরে মোটর সাইক্লিস্টের শ্যুটিংকে ক্যাপচার করছে।

The management of the institution in a statement signed by Chijioke Nwogu the public relations officer condoles with all affected victims and condemns in totality all these heinous and dastardly crimes targeted to demarket and disrupt the relative peace fostered by the administration of the Professor Okeudo since his assumption in office with the support of the Abia State Governor and Visitor to the University, Dr Alex Otti.

মিঃ নওগু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই রিপোর্ট করা ঘটনাগুলির কোনওটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ঘটেনি কারণ অনেকগুলি মিথ্যা বিবরণ চিত্রিত করার চেষ্টা করে, তবে বেশিরভাগ সীমান্তবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে, দেশে সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিচ্ছবি, যা রাজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অদ্ভুত নয়।

“যদিও এই উদ্বেগজনক কাজগুলির অপরাধীদের ধরতে ও বিচারের জন্য সরকারী সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত এই অব্যাহত রয়েছে, আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যৌথ সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে নজরদারি ও টহল দেওয়া হয়েছে।

“অতএব শিক্ষার্থীরা ভয় ছাড়াই তাদের একাডেমিক ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পর্কে যেতে নির্দেশ দেয়, তবে রাতের বেলা সমানভাবে ভ্রমণ এড়ানো উচিত এবং এমন ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত যা ঝগড়া ও মারামারি হতে পারে যা কেউ তার পরিণতিগুলির পূর্বাভাস দিতে পারে না

“শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নর ও দর্শনার্থীর শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে, ডাঃ অ্যালেক্স সি। অট্টি এবং গভর্নিং কর্তৃপক্ষ।

“আবিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ সরবরাহ করে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সর্বদা কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।