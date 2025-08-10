আবী এবং কার্ল ‘কোরোনেশন স্ট্রিটে’ ধরা পড়তে সেট ‘ – তবে কেভিন দ্বারা নয় | সাবান

কার্ল এলাকায় আসার পর থেকেই তারা যে আবেগগুলি তৈরি করেছিল তা দেওয়ার পরে আবী ওয়েবস্টার (স্যালি কারম্যান) এবং তার ভাই আইন কার্ল ওয়েবস্টার (জোনাথন হাওয়ার্ড) সম্প্রতি করোনেশন স্ট্রিটে একটি অবৈধ সম্পর্ক শুরু করেছেন।
অবশেষে আবিকে কার্লের প্রতি তার অনুভূতিগুলি যে বিষয়টি তুলে ধরেছিল তা হ’ল যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে কেভিন (মাইকেল লে ভেল) একটি বিশাল মিথ্যা বলছিলেন – যে তিনি এখনও ক্যান্সারের চিকিত্সা করছেন, যদিও কিছুক্ষণ আগে তাকে এই রোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।
দরিদ্র কেভিনের একটি কালি ছিল যে তার স্ত্রী এবং তার ভাইয়ের মধ্যে একটি আকর্ষণ ছিল এবং তিনি এই মিথ্যাটি বলেছিলেন যে এই আশায় যে আবী তাকে ছেড়ে যেতে চাইবে না যখন সে ভেবেছিল যে তার ক্যান্সার হয়েছে। স্পষ্টতই এই ব্যাকফায়ার খারাপভাবে।
তাদের প্রথম উত্সাহী মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে আবী এবং কার্ল গোপনে দেখা করতে ছিনতাই করে চলেছে। কেভিনকে তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ভেসে উঠেছে, তবে কার্লের সাথে যে কোনও কিছু চলছে বলে আবির অস্বীকারের মুখে তার কোনও প্রমাণ নেই।
আসন্ন পর্বগুলিতে দুই প্রেমিক তাদের সভা এবং ঝুঁকি চিহ্নিত হওয়ার বিষয়ে অযত্নে পরিণত হয়। কেভিনের দ্বারা নয়, তবে তাঁর খুব কাছের কেউ-তাঁর বন্ধু এবং দীর্ঘকালীন সহকর্মী টাইরন ডবস (অ্যালান হালালাল)।
আবী কার্লের কাছ থেকে একটি পাঠ্য পেয়েছে এবং কেভিনকে বলে যে তার মাইগ্রেন রয়েছে এবং বাড়িতে যেতে হবে। কার্ল সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে, তবে কেভিনের সাথে যে বাড়িতে ভাগ করে নেয় সে বাড়িতে কিছু হতে দিতে আবী খুব দোষী বোধ করে। কার্ল পরামর্শ দেয় যে তারা পরিবর্তে ড্রাইভের জন্য যায় এবং তারা চলে যায়।
তবে প্রিসিন্টে, টাইরন কার্লের গাড়িটি দাগ দেয় এবং এটি স্পষ্ট যে তিনি কার্লকে দেখেছেন, যিনি তাকে গাড়ীর কাছাকাছি না আসা এড়াতে তাঁর সাথে কথা বলার দিকে এগিয়ে যান। আবী যাত্রীবাহী সিটে ডুবে গেলেন, মরিয়া হয়ে আশা করছেন যে টাইরন তাকে দেখেনি। কিন্তু সে আছে?
টাইরন এর আগে দেখিয়েছিল যে তিনি গোপনীয়তা রাখতে পছন্দ করেন না, বিশেষত এমন জিনিস সম্পর্কে যা তার বন্ধুদের ক্ষতি করবে।
তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি কেভিনের ক্যান্সারের মিথ্যা কথা সম্পর্কে আবিকে বলেছিলেন, তার বাবার ক্যান্সারের চিকিত্সা কাজ করছে না বলে তাকে ভুলভাবে জানিয়ে তার বিরক্তিকর জ্যাক (কিরান বোয়েস) বন্ধ করতে।
কেভিনের পিঠের পিছনে কী চলছে তা আবিষ্কার করতে তিনি দয়া করে নেবেন না। তিনি কি আবী এবং কার্লের সিক্রেট রোম্যান্স প্রশস্তভাবে উড়িয়ে দেবেন?
