আবুজাতে ন্যাপটিপ মানব পাচার সিন্ডিকেটকে আটকে দেয়, আটজনকে গ্রেপ্তার করে, ২৯ জন ক্ষতিগ্রস্থকে উদ্ধার করে
ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ইনফিকেশন ইন পার্সনস ইন পার্সনস (এনএপিটিআইপি) নাইজেরিয়া এবং ঘানার মধ্যে একটি মানব পাচারের আংটিটি উন্মোচিত ও ভেঙে দিয়েছে। আটজন সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল, এবং ২৯ জন ক্ষতিগ্রস্থ – বেশিরভাগ যুবক পশ্চিম আফ্রিকানরা অভিযানের সময় উদ্ধার করেছিলেন।

সিন্ডিকেটটি আবুজার শহরতলির গওয়াগওয়ালাদায় ভেঙে পড়েছিল, যেখানে পাচারকারীরা তাদের অবৈধ কার্যকলাপগুলি একটি বিচক্ষণ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চালাচ্ছিল। ব্রেকথ্রু আবুজার একটি বিদেশী দূতাবাসের একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুসরণ করেছিল যা এজেন্সিটিকে সন্দেহজনক আন্দোলনের বিষয়ে সতর্ক করেছিল।

এই সর্বশেষ সাফল্যটি ফেডারেল রাজধানী অঞ্চলে ন্যাপ্টিপ আরেকটি পাচারের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার কয়েক দিন পরে এসেছিল, যেখানে ঘরোয়া চাকরির আড়ালে ২৫ জন মহিলাকে সৌদি আরবে পাচার করা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

দূতাবাসের মতে, ঘানিয়ান দূতাবাস নাইজেরিয়ায় পাচার হওয়া নাগরিকদের একজন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পরে এই হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছিল।

প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে ভুক্তভোগী বিদেশে খাঁটি সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘানাতে প্রতারিত হয়েছিল, কেবল নাইজেরিয়ায় পৌঁছানোর পরে শোষণ করা হবে।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঘানিয়ান কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় চুক্তি এবং যৌথ ট্র্যাফিকিং অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ন্যাপ্টিপের সহায়তা চেয়েছিল।

আরও তদন্তে দেখা গেছে যে ভুক্তভোগী পাচারের সিন্ডিকেটকে $ 3,500 প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। একবার তিনি নাইজেরিয়ায় পৌঁছানোর পরে, পাচারকারীরা তার পাসপোর্ট এবং ব্যক্তিগত প্রভাবগুলি জব্দ করে, তাকে আটকে এবং দুর্বল করে রেখেছিল।

জবাবে, ন্যাপ্টিপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পাচার রোধ, ক্ষতিগ্রস্থদের রক্ষা করতে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য তার বিধিবদ্ধ দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি জরুরি কার্যক্রম শুরু করে।

এই অভিযানের সময়, আটজন সন্দেহভাজনকে সংগঠিত পাচারের কার্টেলের অংশ বলে মনে করা হয়েছিল। তারা বর্তমানে প্রোফাইল এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এই অভিযানের সময় উনিশজন ক্ষতিগ্রস্থকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই দলে 17 থেকে 28 বছর বয়সের 20 যুবতী মহিলা এবং পাশাপাশি 18 থেকে 30 বছর বয়সের নয় জন পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবগুলি তখন থেকে প্রতিরক্ষামূলক হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ঘানিয়ান ভুক্তভোগীর পাসপোর্ট এবং অন্যান্য জব্দকৃত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। সিন্ডিকেটের অপারেশনগুলির সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি আইটেম – মোবাইল ফোন, সিম কার্ড এবং আর্থিক রেকর্ড সহ – প্রমাণ হিসাবে বাজেয়াপ্তও ছিল।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে ক্ষতিগ্রস্থরা, যাদের বেশিরভাগই মেয়াদোত্তীর্ণ অস্থায়ী অনুমতি নিয়ে নাইজেরিয়ায় বসবাস করছিলেন, তাদের যৌন শোষণ এবং সাইবার ক্রাইম কার্যক্রমের জন্য পাচার করা হয়েছিল।

উদ্ধারকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের এখন একটি নিরাপদ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তারা তাত্ক্ষণিক যত্ন নিচ্ছেন। ন্যাপ্টিপ তাদের মধ্যে বিদেশী নাগরিকদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করার জন্য প্রাসঙ্গিক দূতাবাসগুলির সাথেও কাজ করছে।

উন্নয়নের বিষয়ে বক্তব্য রেখে ন্যাপ্টিপের মহাপরিচালক বিনতা অ্যাডামু বেলো, ওওন আন্তঃসীমান্ত পাচারের নেটওয়ার্কগুলির উত্থানের এবং বিদেশী ক্ষতিগ্রস্থদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই ঘটনাটি মানব পাচারের আন্তর্জাতিক মাত্রা এবং তাদের দেশের বাইরে আরও ভাল সুযোগ চাইছেন এমন ব্যক্তিরা যে বিপদগুলির মুখোমুখি হন তা তুলে ধরে।

বেলো ন্যাপ্টিপ এবং ঘানিয়ান দূতাবাসের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার প্রশংসা করেছিলেন, উল্লেখ করে যে গোয়েন্দা ও সমন্বিত পদক্ষেপের দ্রুত ভাগ করে নেওয়া অপারেশনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

তিনি শপথ করেছিলেন যে গ্রেপ্তার হওয়া পাচারকারীরা তার পূর্বের সতর্ক করে যে নাইজেরিয়া আর পাচারকারীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয় বলে পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।

বেলো বলেছিলেন, “আমরা এই অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে ফেলব, তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার করব এবং প্রত্যেক অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনব।”

ডিজি ক্ষতিগ্রস্থদের রক্ষা করা, সিন্ডিকেটগুলি ভেঙে ফেলা এবং মানব পাচার নির্মূল করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার জন্য এজেন্সিটির প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

