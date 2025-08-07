আবুজার অনেক পরিত্যক্ত সম্পদগুলি বেসামরিক কর্মচারীদের মালিকানাধীন যারা অর্থ চুরি করে – ইএফসিসি

অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) চেয়ারম্যান ওলা ওলুকয়েড প্রকাশ করেছেন যে ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) এর অনেক পরিত্যক্ত সম্পদ বেসামরিক কর্মচারীদের মালিকানাধীন।
তিনি অভিযোগ করেন যে অনেকগুলি সম্পদ চুরি তহবিলের সাথে নির্মিত হয়েছিল এবং বেসামরিক কর্মচারীরা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে এবং আর চুরি হওয়া তহবিলের অ্যাক্সেস না পেয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।
নাইজা নিউজ বুধবার আইন করিডোর দ্বারা আয়োজিত একটি নীতি সংলাপে আবুজাতে বক্তব্য দেওয়ার সময় ওলুকয়েডের প্রতিবেদনগুলি এই থিম সহ, “নাইজেরিয়ার রিয়েল এস্টেট ইকোসিস্টেমকে প্রভাবিত করে এমন সমালোচনামূলক বিষয়”।
তিনি যোগ করেছেন যে ইএফসিসি মালিকানা নির্ধারণের জন্য কেবল আবুজা নয়, সারা দেশে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেখার জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করেছে।
“আমি দল স্থাপন করেছি। আমরা কেবল আবুজা নয়, নাইজেরিয়া জুড়ে সমস্ত এস্টেট পরিদর্শন শুরু করব। আমরা জানতে চাই যে কার মালিক।
“এটি আপনাকে হতবাক করবে যে এই সম্পদগুলির কয়েকটি 10 থেকে 20 বছর ধরে পরিত্যাগ করা হয়েছে They তারা কেবল এটি একটি স্তরে নিয়ে যায় এবং তারা এটিকে ত্যাগ করে।
“কী চলছে তা কেউ জানে না। আমরা যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা হ’ল এই সম্পদগুলির বেশিরভাগই বেসামরিক কর্মচারীদের দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল যারা অর্থ চুরি করেছে।
“যে মুহুর্তে তারা জনসেবা ছেড়ে চলে যায়, এবং অর্থ আর আসছে না, তারা এস্টেট ত্যাগ করে। তারপরে, বিকাশকারী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের সমর্থন করার জন্য বিনিয়োগকারীদের সন্ধান শুরু করবে,” ওলুকয়েদ তারের দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে ড।
ইএফসিসির বস আরও যোগ করেছেন যে বুধবার এই অনুষ্ঠানের অংশ থাকা কিছু বর্তমান বেসামরিক কর্মচারীও প্রশ্নে কিছু সম্পত্তির মালিক হতে পারেন।
কিছু বেসামরিক কর্মচারীর আয়ের আসল এবং বৈধ উত্স রয়েছে তা স্বীকার করার সময় তিনি প্রকাশ করেছেন যে অ্যান্টি-গ্রাফ্ট এজেন্সি সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় 15 টি সম্পত্তির জন্য বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়ের করার কারণ রয়েছে।
“আমরা আরও বুদ্ধি অর্জন করেছি। আপনারা কেউ কেউ এই ঘরে বসে আছেন, সম্ভবত এই সম্পদগুলির মধ্যে কয়েকটি আপনারই।
“তবে খুব শীঘ্রই, আমরা আদালতে আপনার সাথে দেখা করার প্রত্যাশা করি কারণ আমরা যদি এই মনোভাবটি চালিয়ে যাই তবে আমরা এই খাতটি বিকাশের কোনও উপায় নেই। আমি জানি আপনার কারও কারও কাছে আপনার মূলধনের আসল উত্স রয়েছে।”
তিনি আইনজীবী এবং রিয়েল এস্টেট বিকাশকারীদের সতর্ক করেছিলেন যারা অর্থ পাচারে জড়িত তাদের হাতে নিজেকে ইচ্ছুক সরঞ্জাম হিসাবে nd ণ না দেওয়ার জন্য।
