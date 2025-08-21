আবুজা ভিত্তিক সাংবাদিকরা আনামব্রায় হামলার নিন্দা জানিয়েছেন

আনামব্রা রাজ্যে ২০২৫ সালের গভর্নরশিপ নির্বাচনের সবেমাত্র তিন মাস থাকায়, আবুজার আনামব্রা সাংবাদিকদের লীগের (লাজা) এর অধীনে মিডিয়া অনুশীলনকারীরা রাজ্যের কিছু অংশে অবিচ্ছিন্ন হামলা ও হত্যার নিন্দা করেছেন।
লাজা, এর অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি অ্যাম্ব দ্বারা যৌথভাবে স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে। ইকেনা ওকনকো এবং সেক্রেটারি প্রিন্সেস একউই আজিদ বৃহস্পতিবার, ২১ শে আগস্ট, ২০২৫ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্পদ স্থাপনের বিষয়টি “অত্যন্ত শোচনীয় এবং ধ্বংসাত্মক” হিসাবে সম্পদ স্থাপনের পরেও নিরাপত্তাহীনতার বর্তমান তরঙ্গকে বর্ণনা করেছেন।
বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তাহীনতার জোয়ার কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তবে তারা ভাবছেন যে কেন উচ্চ-প্রোফাইল হামলা ও হত্যাকাণ্ড, অপ্রত্যাশিত মামলার পাশাপাশি কেন এই বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
“আমরা গত কয়েক বছরে রাজ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের নিরাপত্তাহীনতা বিষয়গুলি কমাতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত, তবে সাম্প্রতিক আক্রমণ এবং ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।
“সম্প্রতি এর আগে আনামব্রা রাজ্যকে তার অস্তিত্বের সমস্ত দিকগুলিতে একটি শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হুডলুম এবং অন্যান্য ধরণের দুর্বৃত্তদের বিপদ খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল। তবে, কোনও এক সময় গভর্নর চুকওয়ুমা সলুডোর বর্তমান প্রশাসনের হস্তক্ষেপ হোপের প্রস্তাব দিয়েছিল।
“এত দিন নয়, এই অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতাদের কার্যক্রম পুনরায় উত্থিত হয়েছে, এমন একটি পরিস্থিতি যা আবার বাসিন্দাদের প্রান্তে ফেলেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে, সমস্ত প্রগ্রেসিভস গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্সের (এপিজিএ) র্যাঙ্কিং রাজ্য আধিকারিকের পুত্রকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং রাজ্যের রাজধানীর আশেপাশে হত্যা করা হয়েছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “যদিও এখনও অনেকে এটিকে কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছিলেন, আনোচা স্থানীয় সরকার অঞ্চলে এনআরআই -তে আরও একটি হত্যার রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে একটি অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) ওয়ার্ডের চেয়ারম্যানকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্যে নিরাপত্তাহীনতার নতুন মাত্রা পরীক্ষা করা দরকার এবং একটি বর্ধিত সুরক্ষা কৌশল এবং বাস্তবায়ন দিয়ে নির্মূল করা দরকার,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “
সাংবাদিকরা আধুনিক সরঞ্জাম এবং কল্যাণ প্যাকেজগুলির সাথে তার সুরক্ষা কর্মীদের আরও ভাল প্রশিক্ষণ এবং সজ্জিত করার জন্য রাজ্য সরকারকেও নির্দেশ দিয়েছিল যাতে তাদের কার্যকরভাবে তাদের কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
“এই যুগে সুরক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উপায়গুলির আরও বেশি ব্যবহার করা উচিত, বিশেষত শক্তিশালী সম্প্রদায়ের ব্যস্ততা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রযুক্তি (যোগাযোগ এবং মসৃণ অপারেশনের জন্য) মোতায়েন করার ক্ষেত্রে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই আবেদনটি কেবল সুরক্ষা পরিস্থিতি বাড়িয়ে তুলবে না, নির্বাচনের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেবে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
ভয়াবহ পদ্ধতিতে একজন কর্পস সদস্যকে আক্রমণকারী সুরক্ষা কর্মীদের বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করার সময়, বিবৃতিতে ভবিষ্যতে এই জাতীয় ঘটনা রোধে রাজ্য সরকারকে প্র্যাকটিভ যন্ত্রপাতি স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছিল।
বিবৃতিতে রাজনীতিবিদ এবং ভোটারদের আসন্ন নির্বাচনের জন্য সমস্ত ধরণের সহিংসতা (মৌখিক এবং শারীরিক) এড়িয়ে যাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।