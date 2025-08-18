You are Here
আবেল প্রায় পালমিরাস ছেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন, তবে পরিবারকে সাও পাওলো ক্লাবে থাকার জন্য উল্লেখ করেছেন

পর্তুগিজ কোচ বলেছিলেন, ‘একই ব্যক্তিরা যারা আমাকে বলেছিলেন না

এই রবিবার বোটাফোগোর বিপক্ষে পামিরাসের জয়ের পরে কোচ আবেল ফেরেরিরা তাকে আবার এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল যা বারা ফান্ডা দলের কাছে আর নতুন নয়: দলের প্রধানে পর্তুগিজ মাল্টি -চ্যাম্পিয়নের কাজের ধারাবাহিকতা।

“২০২৩ সালের শেষের দিকে আমার অসাধারণ পরিস্থিতিতে বাইরে যাওয়ার আরও একটি সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা যখন চ্যাম্পিয়ন ছিলাম তখন আমি আমার পরিবারের দিকে তাকালাম। একই ব্যক্তিরা যারা আমাকে আসতে বললেন না, ‘এখানে আমরা ছাড়ব না।’ 2023 এর শেষে, ক্রুজ মাঠে, আমি বলেছিলাম ‘আমি পেয়েছি!’ কর্মীরা এবং আমি আমাদের ভক্তদের পেতে। আমি একটি সম্পর্ক কোচ এবং প্রকল্প।

আবেল ফেরেরিরা ২০২০ সালে পামিরাসে পৌঁছেছিলেন এবং তার পর থেকে গ্যালারীটিতে খেতাব স্থাপন করা হচ্ছে। তারা হলেন: ব্রাজিল কাপ (2020), লিবার্টাদোরস (2020 এবং 2021), দক্ষিণ আমেরিকান রিকোপা (2022), ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (2022 এবং 2023), ব্রাজিল সুপার কাপ (2023) এবং পলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপ (2022, 2023 এবং 2024)।

দেশে তাঁর সন্দেহাতীত সাফল্যের কারণে, পর্তুগিজ কোচ বেশ কয়েকটি পরিস্থিতিতে তাঁর নাম অনুমান করেছেন। তাদের মধ্যে, এমনকি, ব্রাজিলিয়ান দলের কোচের পদে পোস্টুল্যান্ট হিসাবে। তবে, এটি সর্বদা পামিরাসে চালিয়ে যাওয়া বেছে নেওয়া শেষ করে।

