আবেল ভিটার রোক এবং ফ্লাকোকে সর্বদা একসাথে পালমিরাসে গ্যারান্টি দেয় না: ‘এটি একটি বিকল্প’

পেরুর 4-0 রুটে স্ট্রাইকারদের জুটি উজ্জ্বল এবং সিদ্ধান্তমূলক ছিল
15 আগে
2025
– 01H00
(01H05 এ আপডেট হয়েছে)
আবেল ফেরেরিরা একটি হাইলাইট উপস্থাপনা সহ অবশ্যই খুশি ভিটার রোক এবং ফ্লাকো ল্যাপেজ, যারা পামেমিরাস রুটে 4-0 এ নায়ক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে কোচ সর্বদা এই বৃহস্পতিবার যেমন করেছিলেন তেমন দু’জনকে একসাথে ব্যবহার করবেন।
“দু’জনকে সামনে দেখে ভাল লাগল, এটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি তরুণ জুটি। এটি আমার কাছে অন্য বিকল্প, তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা সর্বদা এরকম খেলব,” লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালের খুব কাছাকাছি পামেমিরাসকে ছেড়ে যাওয়া বড় বিজয়ের পরে কোচ বলেছিলেন।
এই প্রথম দু’জন স্ট্রাইকারকে ধারক হিসাবে একসাথে অভিনীত করা হয়েছিল। তারা ইতিমধ্যে নিজেকে ভাল করে বুঝতে পেরেছিল এবং গত রবিবার সেরিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জয়ের আদেশ দিয়েছে। তারা লিমাতে আরও বেশি জ্বলজ্বল করেছিল, আর্জেন্টিনার দুটি এবং একটি ‘টাইগ্রিনহো’ এর একটি লক্ষ্য নিয়ে, যিনি গামেজের দ্বারা রূপান্তরিত পেনাল্টিকে সহায়তা করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যিনি বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।
“আমার কাজটি হ’ল আমাদের দলের গতিশীলতা উপলব্ধি করা এবং প্রতিটি গেমের জন্য সেরা সমাধানগুলি সন্ধান করা। তারা ভাল করে কল করে এবং প্রয়োজনে তারা সহায়তা করতে পারে তা জেনে রাখা ভাল।” “যেহেতু আমি যাদু সূত্রগুলিতে বিশ্বাস করি না এবং একটি দলের প্রশিক্ষণ এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একটি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া, এটি আমাদের একটি সমাধান।”
চলমান পুনর্নবীকরণ, আরও অ্যাথলিট এবং আগত এবং অন্যরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে মৌসুমে অস্থিতিশীলতা এবং দলে তিনি যে বিবর্তন দেখেন তার মার্জিনকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য কোচের সংবাদ সম্মেলনে আবারও উদ্ধৃত করা হয়েছিল।
“এই বছর ১৮ জন খেলোয়াড় বেরিয়ে এসেছিলেন এবং ১৫ জন, কিছু বেস থেকে এসেছেন, অন্যরা নিয়োগের জন্য এসেছিলেন। কাজটি প্রচুর এবং ধারাবাহিকতা, জেনে যে আমাদের উত্থান -পতন হবে। আজ আমাদের অংশের একটি নিখুঁত খেলা ছিল, তবে এখনও আমাদের বাড়িতে অন্য একটি অনুপস্থিত ছিল।”
পর্তুগিজরা পেরুভিয়ান সাংবাদিক এবং ভক্তদের “বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্বাগত” খুঁজে পেয়েছিল। অ্যালিয়ানজ পার্কে গত সপ্তাহে ভক্তদের দ্বারা সমালোচিত ও অভিশাপ দেওয়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভক্তদের প্রশংসা করে পামিরেন্সগুলি ঠেকিয়েছিলেন, যারা ৪-০ গোলে হেরে দলটির প্রশংসা করেছিলেন।
“তারা 4-0 হারাচ্ছিল এবং জনতা প্রশংসা করছিল। ফুটবল আবেগ, ভক্তদের তার খেলোয়াড়দের সমর্থন করা দেখে সর্বদা সুন্দর। এখানে পুরো স্টেডিয়ামের সাথে খেলা সুন্দর ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “কোনও দলের পক্ষে 4-0 হারানো এবং তাদের ভক্তদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া স্বাভাবিক নয়।”
পামারেন্স কমান্ডারের জন্য, উচ্চ বিনিয়োগ পামেমিরাসকে বিজয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং তাকে প্রিয় করে তোলে, তবে শিরোনামের গ্যারান্টি দেয় না। “আমরা যে বিনিয়োগ করেছি তার জন্য আমরা প্রিয় এবং আমাদের এটি পিচে দেখাতে হবে।”
পামিরাস রবিবার খেলতে ফিরে আসেন, এবার ব্রাসিলিরিওর 20 তম রাউন্ডের জন্য। প্রতিপক্ষ হবেন বোটাফোগো, রাত সাড়ে ৮ টায়, রিওর এঙ্গেনহায়োতে।
পেরুভিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে লিবার্টাদোরস রাউন্ডের রিটার্নটি একবিংশের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। দলটি এমনকি অ্যাথলিটদের সংরক্ষণের সামর্থ্য রাখতে পারে, কারণ এটি তিনটি গোলে হেরে যেতে পারে।