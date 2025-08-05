‘আমরা আশাবাদী যে গভর্নর সম্মতি জানাতে দেরি করবেন না’ – কিংমেকাররা

প্রাক্তন ওয়ো রাজ্যের গভর্নর, রশিদি লাডোজা সোমবার ওলুবদান-ইন-কাউন্সিলের সদস্যদের সর্বসম্মত অনুমোদনের পরে ওলুবাডান-মনোনীত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
নাইজা নিউজ ইবাদান উত্তর স্থানীয় সরকার অঞ্চলের ওকে-অ্যারেমোতে সদ্য নির্মিত ওলুবাডান প্রাসাদে পৌঁছে যাওয়া এই সিদ্ধান্তটি শহরের traditional তিহ্যবাহী উত্তরাধিকার প্রক্রিয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে বলে প্রতিবেদনগুলি জানিয়েছে।
এই বিকাশের সাথে সাথে, লাডোজার আরোহণের আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখন গভর্নর সেয়ি মাকিন্ডের কাছে স্থির রয়েছে, যিনি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করবেন এবং অফিসের কর্মীদের উপস্থাপনের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
অনুমোদিত হলে, লাডোজা ইবাদানল্যান্ডের 44 তম ওলুবাদে পরিণত হবে।
এই মনোনয়নের পরে July জুলাই, ২০২৫ সালে ওবা ওওলাবি ওলাকুলেহিনকে পাস করার পরে।
একটি historic তিহাসিক পদক্ষেপে, সোমবারের বৈঠকটি প্রথম মনোনীত হয়েছিল যা নতুন ওলুবাডান প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ইবাদান দক্ষিণ পূর্ব স্থানীয় সরকার অঞ্চলে ওজা’বার পুরানো ভেন্যুটি প্রতিস্থাপন করে।
সমস্ত জপমালা মুকুট পরা উচ্চ প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন, যদিও ওবা লাডোজা অনুপস্থিত ছিলেন।
ইবাদানল্যান্ডের বালোগুন, ওবা তাজউদেন আজিবোলা, আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনের জন্য লাডোজাকে মনোনীত করেছিলেন, এই প্রস্তাবটি ইবাদল্যান্ডের নতুন অলুবাডান, ওবা এডি ওয়েওয়োল, যা আগে লাডোজার অধীনে ছিল এমন একটি পদে এই প্রস্তাবটি ছিল।
বৈঠকের পরে বক্তব্য রেখে ওবা আজিবোলা বলেছিলেন, “যখন একজন রাজা স্থানান্তরিত হন, অন্য একজনকে সিংহাসন করা হয়। এটি ইবাদানল্যান্ডের tradition তিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে আমরা আজ এই সভাটি করছি।
“এই ভিত্তিতেই যে আমি, ইবাদানল্যান্ডের বালোগুন ওবা তাজউদেন আজিবোলা ইবাদল্যান্ডের ৪৪ তম ওকে হিসাবে ওবা রশিদি লাডোজাকে মনোনীত করেছি।
“তাঁর মনোনয়নটি নতুন ওপুন ওলাবাদান, ওবা এডি ওয়েওল দ্বারা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। আমরা (ওবোবাডান-ইন-কাউন্সিলের সদস্যরা) সকলেই নতুন ওলুডানন্দ হিসাবে ওবা রশিদি লাডোজাকে স্বাক্ষর ও মনোনীত করেছি।”
ওবিএ আজিবোলা নিশ্চিত করেছেন যে কাউন্সিলের রেজুলেশনটি গভর্নর মাকিন্ডের কাছে প্রেরণ করা হবে, যিনি সংশোধিত হিসাবে ১৯৫7 সালের চিফটেনসি ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অফিসের কর্মীদের উপস্থাপনের তারিখ নির্ধারণ করবেন।
তিনি যোগ করেছেন, “প্রয়াত ওলুবাডান, ওবা ওওলাবি ওলাকুলেহিনকে এই সপ্তাহে সমাধিস্থ করা হবে, সুতরাং এই সপ্তাহটি সম্ভব নয়।
“গভর্নর তিন সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ বাছাই করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ওলুবদান মল দীর্ঘকাল শূন্য থাকতে পারে না; এজন্য আমরা কাউন্সিলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আনন্দিত।
“আমরা আশাবাদী যে গভর্নর কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সম্মতি জানাতে দেরি করবেন না।”
