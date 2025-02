অপরিচিত জিনিস শোরনার্স রস এবং ম্যাট ডফার নিশ্চিত করুন যে 2025 সালে 5 মরসুম প্রকাশ করা হবে। তাদের মন্তব্যগুলি রিপোর্টের পরে আসে অপরিচিত জিনিস মরসুম 5 এর মুক্তি বিলম্বিত হচ্ছে। হিট নেটফ্লিক্স সিরিজের চূড়ান্ত মরসুমটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা হয়েছে যেহেতু 2022 সালে 4 মরসুম প্রকাশিত হয়েছিল। সিজন 4 বেশ কয়েকটি ক্লিফহ্যাঞ্জারগুলিতে শেষ হয়েছিল যা এখনও মোকাবেলা করা দরকার, ম্যাক্স মেফিল্ডের ভাগ্য (স্যাডি সিঙ্ক) সহ, যাকে সর্বশেষ ভেকনা (জেমি ক্যাম্পবেল বোভার) দ্বারা নিহত হওয়ার পরে কোমায় দেখা গিয়েছিল ।

অনুযায়ী কোলাইডারএসসিএডি টিভিফেস্টে একটি প্যানেল চলাকালীন কথা বলার সময়, ডফার ব্রাদার্স 5 মরসুমের পোস্ট-প্রোডাকশন প্রক্রিয়া চলাকালীন সিরিজটি কোথায় রয়েছে সে সম্পর্কে একটি আপডেট ভাগ করে নিয়েছে: “আমরা এখনই ভিজ্যুয়াল এফেক্ট সিকোয়েন্সগুলিতে মনোনিবেশ করেছি। আমরা জানুয়ারিতে ফিরে এসেছি, তাই এটি ভাল চলছে We আমরা আসলে সময়সূচির চেয়ে এগিয়ে, যা আমাদের পক্ষে বিরল, তাই এটি দুর্দান্ত।” এর অর্থ কী অপরিচিত জিনিস মরসুম 5 এর রিলিজ উইন্ডো, তারা এটি নিশ্চিত করেছে “এটি এই বছর আসছে,” যে স্পষ্ট করার সময় “এটি এখনও অনেক দূরে।”

স্ট্র্যাঞ্জার থিংস সিজন 5 এর জন্য এর অর্থ কী



এটি 2025 সালের শেষের দিকে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত



ডফার ব্রাদার্সের মন্তব্যগুলি একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চিহ্ন যে অপরিচিত জিনিস মরসুম 5 এখনও 2025 সালে আত্মপ্রকাশ করবে। As they explain, being “তফসিলের সামনে” বিনোদন শিল্পে একটি বিরলতা এবং এটি পোস্ট-প্রোডাকশন প্রক্রিয়াটি কতটা ভালভাবে চলমান তা নিয়ে কথা বলে। রিলিজ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য “তবুও (সত্তা) অনেক দূরে” এটি পরিষ্কার করুন যে সিরিজটি 2025 সালে শীঘ্রই নেটফ্লিক্সে আসবে না এবং সম্ভবত পতন বা এমনকি শীতের প্রথম মাস পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

মধ্যে অপরিচিত জিনিস‘উল্টো দিকে এবং ভেকনার মতো চরিত্রগুলি, এটি একটি ভিজ্যুয়াল এফেক্ট-ভারী শো যা সঠিক হতে সময় লাগে। এটি চূড়ান্ত মরসুম, এবং মানব চরিত্র এবং উল্টো দিকের প্রাণীদের মধ্যে একটি মহাকাব্য যুদ্ধ প্রত্যাশিত, অপরিচিত জিনিস 5 মরসুম সম্ভবত সর্বাধিক গভীরতর ভিজ্যুয়াল এফেক্টস কাজ প্রয়োজন। মরসুম 5 ফিল্মে প্রায় পুরো বছর সময় নিয়েছিল এবং ভিজ্যুয়াল এফেক্টগুলি এমন অনেকগুলি উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে যা এখনও চলমান পোস্ট-প্রোডাকশনে পরিচালনা করা দরকার।

একটি 2025 রিলিজ দুর্দান্ত যতক্ষণ না চূড়ান্ত মরসুমটি তাড়াহুড়ো করা হয় না



এখন যেহেতু ডফার ব্রাদার্স এবং নেটফ্লিক্স উভয়ই বলেছে যে এই বছর 5 মরসুম প্রকাশিত হবে, 2025 রিলিজ উইন্ডোটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হচ্ছে এবং এটি হতাশাব্যঞ্জক হবে যদি এটি 2026 এ ঠেলে দেওয়া হয়। একই সময়ে, এটি আরও হতাশাব্যঞ্জক হবে যদি চূড়ান্ত মরসুমটি প্রত্যাশা অনুযায়ী না বেঁচে থাকে, বিশেষত তিন বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে অপরিচিত জিনিস মরসুম 4 এর সমাপ্তি। মনে হয় মনে হয় উভয় বিশ্বের সেরাটি 2025 সালের শেষের দিকে অর্জন করা যেতে পারে যা এর জন্য একটি সন্তোষজনক উপসংহারও হবে অপরিচিত জিনিস।

