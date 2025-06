আমরা এখন পর্যন্ত সবকিছু জানি

In the years since “The Devil Wears Prada” came out, people have asked about a sequel time and time again … and most of the original movie’s stars have said, pretty bluntly, that they don’t think it’s possible. 2024 সালে, অ্যান হ্যাথওয়ে বলেছিলেন আর! খবর“আমি মনে করি না যে এই গল্পটির ধারাবাহিকতা সম্ভবত কখনও ঘটবে” বলার আগে, “বিষয়টির সত্যতা – যে কোনও চলচ্চিত্রের সাথে – আমরা যা করতে পারি তা হ’ল সিনেমাটি এতটাই বিশেষ অনুভূত হয়েছিল যে আমরা একটি দল এবং আমরা সেই কাজটি করেছি, তবে সত্যই এটিই ভালবাসা যা প্রত্যেকে এতে our ালেন।” হ্যাথওয়ে ভক্তদের “সিক্যুয়াল সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার নেই,” শেষ পর্যন্ত বলে, “আসুন আমরা কেবল সেই জিনিসটি রাখি যা আমরা সকলেই ভালবাসার সাথে একমত হই।” হ্যাথওয়ে আরও বলেছিলেন, তাঁর 2024 চলচ্চিত্র “দ্য আইডিয়া অফ ইউ” প্রচার করার সময় ভক্তরা নিজেরাই একটি সিক্যুয়াল তৈরি করতে নির্দ্বিধায় বোধ করতে পারেন। যেমন তিনি বলেছেন অতিরিক্ত সাক্ষাত্কারকারী টমি ডিডারিও, “আমি মনে করি টিকটোকের একটি সিক্যুয়াল করা উচিত এবং আপনি নিজেকে কাস্ট করেছেন, এবং আমি পুরোপুরি সেখানে আছি। তবে আমাদের কাছ থেকে আমি খুব বেশি আশা রাখব না।”

একই বছর যদিও স্ট্যানলি টুকি বলেছিলেন মানুষ তিনি একটি সিক্যুয়ালের জন্য নামবেন। “যদি এটি ঘটে থাকে তবে আমি কেবল এটিই বলতে পারি যে আমি খুশি হব,” টুকি একটি সিক্যুয়াল সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমি সত্যিই জানি না। প্লট বা কিছুই সম্পর্কে আমি (শুনিনি) না। আমি সত্যিই পাইনি।” একইভাবে, এমিলি ব্লান্ট – এছাড়াও 2024 সালে – একটি প্যানেলকে বলেছিলেন যে তিনি একটি সিক্যুয়াল সম্পর্কে উত্সাহিত হবেন (মাধ্যমে হলিউড রিপোর্টার) এবং ভাগ করা যে ছিল কিছু সম্ভাব্য প্রকল্পে আন্দোলন। “সেখানে () গণ্ডগোল রয়েছে,” ব্লান্ট বলেছিলেন। “চারপাশে মন্থর জিনিস রয়েছে। তবে আমি কিছু নিশ্চিত করতে পারি কিনা তা আমি জানি না। তবে আমরা সকলেই আনন্দিত হব।” (টুকি ব্লান্টের বোন ফেলিসিটির সাথে বিবাহিত, তাই সম্ভবত এই দু’জনকে নোটের তুলনা করা দরকার))

যাই হোক না কেন, “দ্য ডেভিল ওয়েয়ারস প্রদা” এখনও একটি দুর্দান্ত দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে মুভিটি রয়েছে – এবং আপনি এখন এটি ডিজনি+ এ দেখতে পারেন।