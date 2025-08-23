‘আমরা এটির স্বপ্ন দেখি,’ বিশ্বকাপে ভাল পারফরম্যান্সে ছন্দবদ্ধ জিমন্যাস্টিকস টেকনিশিয়ান বলেছেন

ক্যামিলা ফেরেজিন খেলাধুলার জনপ্রিয়তার বিষয়েও মন্তব্য করেছিলেন, বলেছিলেন যে ‘কয়েক বছর আগে লোকেরাও জানত না যে এটি কী ছিল’ ”
সংক্ষিপ্তসার
কৌশলটি ক্যামিলা ফেরেজিন বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান ছন্দবদ্ধ জিমন্যাস্টিকসের অভিনয় উদযাপন করেছেন, ব্রাজিলের খেলাধুলার বিবর্তন এবং অভূতপূর্ব পদকটিতে পৌঁছানোর স্বপ্নকে তুলে ধরে, যার ফলাফল আজ প্রকাশিত হবে।
ক্যামিলা ফেরেজিন কৌশলটি রিও ডি জেনিরো অলিম্পিক পার্কে অ্যারেনা ক্যারিয়োকা 1 -এ এই শনিবার, 23, এর উপস্থাপনায় জেনারেল রেসে ব্রাজিলিয়ান জাতীয় দলের অ্যাথলিটদের পারফরম্যান্সের সাথে প্রচুর সন্তুষ্টি দেখিয়েছিল।
55,250 এর যোগফলের সাথে, ‘সিংহগুলি’ প্রতিযোগিতায় একটি পডিয়াম স্থানের লড়াইয়ে দৃ firm ় রয়েছে যা অলিম্পিকের পরে প্রধান। ফেরেজিন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পারফরম্যান্সের পরে সংবেদনটি ডিউটি পূরণ হয়েছিল।
সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনে তিনি বলেছিলেন, “পদক আসবে।
কোচ জাতীয় ছন্দবদ্ধ জিমন্যাস্টিকস দ্বারা বেঁচে থাকার মুহুর্তের প্রশংসা করার সুযোগও নিয়েছিলেন। “দু’বছর আগে, লোকেরা এমনকি এটি কী ছিল তাও জানত না, যদি এটি ডায়ান ডস সান্টোস, রেবেকা … এবং আজ আমি নিশ্চিত যে তাদের আরও অনেক বেশি সন্তান থাকবে। শৈল্পিক জিমন্যাস্টিকস ব্রাজিলে ফেটে যাবে। শীঘ্রই ফুটবল পাস করবে,” তিনি কৌতুক করেছিলেন।
একটি বিশ্ব -শ্রেণীর পদকের জন্য উদ্বেগ ভক্ত, অ্যাথলেট এবং কোচিং কর্মীদের দখল করে নেয়, কারণ এটি দেশের জন্য অভূতপূর্ব কীর্তি হতে পারে। 23, শনিবার রাতে ফলাফল প্রকাশিত হবে।