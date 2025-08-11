আমরা এমন একটি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নই: এআইএফএফ রাষ্ট্রপতি কল্যাণ চৌবে

আইএসএল লিম্বোতে, স্টেকহোল্ডাররা মরসুমটি চলার জন্য একটি টেকসই সমাধান খুঁজছেন।
অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় ফুটবলে যে সংকটটি নিজেকে খুঁজে পেয়েছে তা “স্বার্থযুক্ত স্বার্থের সাথে কিছু স্ব-দখলকৃত সংস্কারক” দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। রবিবার, চাওবে মিডিয়ার সাথে দেশে প্রিমিয়ার ফুটবল ক্লাব প্রতিযোগিতার ভবিষ্যত, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) সম্পর্কে কথা বলেছেন।
১১ ই জুলাই আইএসএল-এর আয়োজনে এআইএফএফের আর্থিক অংশীদার ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) ২০১০ সালে এআইএফএফের সাথে স্বাক্ষরিত এমআরএ (মাস্টার রাইটস চুক্তি) এর পুনর্নবীকরণের সাথে জড়িত থাকার কারণে টুর্নামেন্টের ২০২৫-২6 মৌসুমকে “হোল্ড” করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পিটিআইয়ের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে চৌবি বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি, God শ্বরের অনুগ্রহে আমরা সম্মিলিতভাবে এই সংকটকে জোয়ার করতে সক্ষম হব”।
চাবি আইএসএল ক্লাবগুলির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে অবাক করে দিয়েছিল
তেরো আইএসএল ক্লাবের মধ্যে এগারো জন এআইএফএফকে একটি চিঠি পাঠিয়ে বলেছে যে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি সুপ্রিম কোর্টের নজরে না আনা হলে তাদের বিচারিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, যা ইতিমধ্যে জাতীয় ফেডারেশনের সংবিধানের বিষয়ে মুলতুবি মামলা রয়েছে।
যে ক্লাবগুলি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে তারা হলেন বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বাই সিটি এফসি, মোহামেডান এসসি, এফসি গোয়া, পাঞ্জাব এফসি, উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি, কেরালা ব্লাস্টারস এফসি, চেন্নাইয়েন এফসি, হায়দরাবাদ এফসি, ওডিশা এফসি, এবং জামশেদপুর এফসি।
“এই বিষয়টি ১৩ টি ক্লাবের সমস্ত সিইওর সাথে বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল, সুতরাং, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের কাছ থেকে এই চিঠিটি গ্রহণ করা আমাদের কাছে অবাক করে দিয়েছিল। এই যোগাযোগের এই পদ্ধতিটি এড়ানো যেত। এআইএফএফ ফুটবলের প্রচার ও বিকাশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যার মধ্যে খেলোয়াড়দের জন্য ম্যাচের সময় নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,” কল্যাণ চৌবে বলেছেন।
আইআইএফএফ এর বিকল্পগুলি খোলা রাখতে চায়, চাবি বলেছেন
রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এফএসডিএল-এর কোনও সহায়তা ছাড়াই এআইএফএফ এককভাবে আইএসএলকে হোস্ট করতে পারে কিনা। “সমস্ত বিকল্প উন্মুক্ত,” তিনি আরও যোগ করে বলেন, “তবে, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা একটি সম্মিলিত চুক্তি এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত আরও ভাল হবে।”
বিষয়টি সমাধানের জন্য সুপ্রিম কোর্টে চলে যাওয়ার ক্লাবগুলির অনুরোধটিও চৌবেও উপেক্ষা করেননি।
তিনি আরও বলেন, “আমরা এই সম্ভাবনা সম্পর্কে আইনী পরামর্শ চাইছি,” এর পরে আমরা আবার ক্লাবগুলির সাথে দেখা করতে পারি, তবে এটি কেবল 17 আগস্টের পরে হবে। ” এটি এআইএফএফ এক্সিকিউটিভ কমিটি হিসাবে অফিসে আমাদের তৃতীয় বছর এবং প্রথমবারের মতো সমস্ত ক্লাবের সিইও যৌথভাবে আমাদের সাথে দেখা করেছেন। আমরা তাদের স্বাগত জানাই এবং পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করেছি যার জন্য তাত্ক্ষণিক মনোযোগ প্রয়োজন। “
লীগ দেশে ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, “এই লীগ স্টেডিয়ামের অবকাঠামো, খেলার ক্ষেত্র, খেলোয়াড়ের বেতন, উত্পাদন ও সম্প্রচার, মানসম্পন্ন বৈদেশিক দক্ষতা, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, এবং সিনেমা শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বের সাথে ব্র্যান্ডের বর্ধনের মাধ্যমে বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।
আমি বিশ্বাস করি যে যদি এই বিনিয়োগ অব্যাহত থাকে, পদ্ধতিগত যুব বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করে, তবে পরবর্তী দশ বছরে, ভারতীয় জাতীয় দলের র্যাঙ্কিং এবং পারফরম্যান্স উভয়ই উন্নতি করতে পারে। “
ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমটি ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে শুরু হয়েছিল। ডুরান্ড কাপ ২০২৫ এর সাথে, এখন তার নকআউট পর্যায়ে, দলগুলি লিগ মেঘলা ভবিষ্যতের সাথে তাদের স্কোয়াডগুলি একত্রিত করার বিষয়ে সতর্ক রয়েছে। এআইএফএফ সমস্যাটি সমাধানের জন্য এবং আইএসএল এর পরবর্তী সংস্করণের জন্য কীভাবে দ্রুত কাজ করে তা দেখতে পাওয়া যায়।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম।