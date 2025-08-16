You are Here
আমরা ওগুন পিডিপি চেয়ার, বিশাল নগদ সহ 2 আইএনইসি কর্মী গ্রেপ্তার তদন্ত করছি

ওগুন রাজ্য পুলিশ কমিশনার, ল্যানরে ওগুনলো বলেছেন যে কমান্ডটি পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজ্য চেয়ারম্যান, আবায়োমি টেলা এবং স্বতন্ত্র জাতীয় নির্বাচনী কমিশনের দু’জন কর্মী, টরিয়েম জো-স্ট্যানস এবং ম্যান্ডারা আমিনা মামম্যানকে শৌচুমার জন্য শুরুর দিকে রেমো রেমো-র প্রথম দিকে রেমোর সাথে জড়িত গ্রেপ্তার তদন্ত করছে, উপ-নির্বাচন।

ওগুনলোও পিডিপি রাজ্যের চেয়ারম্যান, দু’জন আইএনইসি কর্মী এবং আরও কিছু লোকের গ্রেপ্তার দেখিয়ে একটি ভাইরাল ভিডিওর বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন।

সিপি বলেছিল, “আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি, আমি আপাতত আমি কতটা বলতে পারি, আপনি দয়া করে আরও তথ্যের জন্য দিনের পরে আবার কল করতে পারেন।”

ভিডিওর সাথে একটি কণ্ঠে বলা হয়েছে, “আজ, ১ 16 আগস্ট, ২০২৫ সালের প্রথম দিকে, দু’জন আইএনইসি কর্মী সহ এই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আইএনইসি কর্মীদের এখানে রেমো ফেডারেল নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রতিনিধিদের উপ-নির্বাচনের জন্য পোস্ট করা হয়েছিল।

সঠিক কাজটি করার পরিবর্তে, তারা রাজনীতিবিদদের সাথে হব্নবিং করতে দেখা গিয়েছিল এবং আইএনইসি ব্যক্তির উপর এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, যিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর নির্বাচনী সুপারভাইজারের সাথে রাজনীতিবিদদের সাথে দেখা করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল।

“তারা ইতিমধ্যে এই মামলায় পুলিশকে দরকারী তথ্য দিচ্ছে। আইএনইসি লোকটি বলেছে যে যে লোকেরা তাকে এই অর্থ দিয়েছিল তারা ইপেরু রেমোতে একটি হোটেলে ছিল এবং এই তিন ব্যক্তি; জোনাথন, আকিম ওইনলোলা এবং আবায়োমি টেলাকে হোটেলে দেখা হয়েছিল।

তবে, ভিডিওর রাজ্য পিডিপি চেয়ারম্যান টেলা তাত্ক্ষণিকভাবে আইএনইসি কর্মীদের কাছে পাওয়া অর্থ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন যে “আপনি যে অর্থের বিষয়ে কথা বলছেন সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না এবং আমি এখনও আপনার (পুলিশ) অপেক্ষা করছি যে আমি এখানে কেন আছি”।

