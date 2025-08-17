আমরা কীভাবে আমাদের কিশোর -কিশোরীদের সাথে স্প্যানিশ ছুটিতে বেঁচে গিয়েছি | অ্যান্ডালুসিয়া ছুটি

টিআরে কি খুব বেশি প্যাক হয়েছে, নিশ্চয়ই? আমি প্রতিটি ব্যাগকে ওভারহেড লকার বা সামনের সিটগুলির নীচে পাদদেশগুলিতে প্রতিটি ব্যাগ চেপে রাখতে সহায়তা করার চেষ্টা করার কারণে কেবিন ক্রুগুলি শিহরিত দেখায় না। আমার 19 বছর বয়সী সাড়ে পাঁচটি বিকিনি নিয়ে এসেছেন-আমরা এক সপ্তাহের জন্য দূরে আছি-এবং তার বোন, চারটি। (তুলনার জন্য, আমি আমার এক এবং একমাত্র ট্রাঙ্কস নিয়েছি।) 19 বছর বয়সী প্রেমিক করুণার সাথে আরও ন্যূনতম পদ্ধতির গ্রহণ করেছেন-তার জন্য কেবল একটি হুইলি-যখন 17 বছর বয়সী সেরা বন্ধুর প্রতিদিনের জন্য আলাদা পোশাক রয়েছে।
যদি এখনই আমাদের মধ্যে উত্তেজনার অস্বাভাবিক ধারণা থাকে তবে এটি অতিরিক্ত কারণে মানব টো লাগেজ। এই বছর আমাদের পারিবারিক গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রতিটি কন্যাকে একটি প্লাস-ওয়ান-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার অর্থ আমরা এখনও একসাথে থাকতে পারি, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলাদা।
আজকাল তারা এটি পছন্দ করে।
এটি প্রথমে আস্তে আস্তে ঘটেছিল এবং তারপরে একবারে। আমরা এর আগে চারজনের একটি শক্ত পরিবার ছিলাম যারা একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছিল এবং বিদেশে যেতে পছন্দ করেছিল। কিন্তু তারপরে মেয়েরা পুরোপুরি তাদের কেভিন এবং পেরি বছরগুলিতে বেড়ে ওঠে এবং হঠাৎ করেই আমাদের ছুটিগুলি দীর্ঘায়িত বিষয় হয়ে ওঠে, যুক্তি দ্বারা বিদ্ধ করা, সলিং এবং মাঝে মাঝে ঝড় বন্ধ করে দেয়, কূটনীতিতে আমার স্ত্রীর প্রচেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। এক কন্যা সৈকত, অন্যটি সুইমিং পুল চেয়েছিল এবং তারপরে উভয়ই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা সারা দিন কেবল বিছানায় থাকবে। তাদের ফোনগুলি সবকিছুকে আরও খারাপ করেছে।
আমি পুরোপুরি এই জাতীয় ছুটি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তবে আমার স্ত্রী স্থির ছিলেন। আমাদের শেষ প্রচেষ্টা দু’বছর আগে ছিল। আমি স্কিয়াথোসে একটি বিশেষ সন্ধ্যায় স্মরণ করি, যখন তত্কালীন 17 বছর বয়সী এই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ককটেলগুলি কামনা করছেন, তাই আমরা তরুণদের দ্বারা ভরা একটি বারে গিয়েছিলাম এবং তিনটি পূর্ণ-চালিত লোক এবং 15 বছর বয়সের জন্য একটি অ্যালকোহলযুক্ত সমতুল্য কিনেছিলাম। অঙ্গভঙ্গি ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের মেয়েটি আমাদের উপস্থিতিতে (আমাকে স্যান্ডেলগুলিতে) ধোঁয়াটে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা নীরবে বসেছিলাম এবং আমি € 50 বার বিলে রিল করেছি।
আমাদের প্রত্যেকে এখন থেকে আমাদের সময় থেকে বিভিন্ন জিনিস চেয়েছিল। প্রাতঃরাশের বিকল্পগুলি এবং ওয়াইফাই নির্ভরযোগ্যতার উপর ঝগড়া করছিল, যখন আমার স্ত্রী এই দৃ iction ়তা বজায় রেখেছিলেন যে দ্বীপের উপরে যে কোনও ইটের আলগা সংগ্রহ-যা তিনি স্পষ্টভাবে “historical তিহাসিক ধ্বংসাবশেষ” বলে অভিহিত করেছেন-এটি দেখার জন্য 32 সি উত্তাপে 30 মিনিটের ট্রেকের জন্য মূল্যবান ছিল। আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা হ’ল সমুদ্রের দৃশ্যের সাথে একটি ক্যাফেতে বসে আমার বইটি পড়ুন।
এই কারণেই এই গ্রীষ্মে আমরা তাদের অতিথিদের আনতে হ্যাঁ বলেছি। স্যুপটি পাতলা করতে স্যুপে যুক্ত করুন। আমরা দক্ষিণ স্পেনে আছি। এখানে, 19 বছর বয়সী কেবল পুলটিতে সাঁতার কাটতে 17 বছর বয়সী ট্যান করতে চান। প্রেমিক একটি ফুটবল লাথি মারতে চায়, যখন বন্ধু “মজা” করতে চায়।
“আরাম করুন,” আমার স্ত্রী আমাকে বলে। “ঠিক আছে।”
আমরা সেভিলিতে ঘন তাপ এবং সিক্যাডাস এবং ফসলের শীর্ষ এবং ফ্লিপ-ফ্লপগুলির তাত্ক্ষণিক পরিবেশে পৌঁছেছি। আমাদের ভাড়া গাড়িটি প্রচুর, একটি সাত-সিটার, যা কিশোররা ফ্যাকাশে, ছড়িয়ে পড়া অঙ্গগুলিতে ভরাট করে। তারা আমাদের মোটরওয়েতে আঘাত করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। এটি কডিজের দুই ঘন্টা, এবং আমি তাদের দিকে নজর রাখছি, তারা ঠিক আছে তা নিশ্চিত করার জন্য, এই লোকেরা আমাদের পরবর্তী সাত দিনের জন্য বাঁচতে হবে। যখন আমাদের কন্যারা ছোট ছিল, তখন আমরা নিয়মিত তাদের বন্ধুদের মা ও পিতাদের সাথে দেখা করতাম, তবে এই সমস্ত কিছু তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর মুহুর্তটি থামিয়ে দিয়েছিল, যখন জনসাধারণের বিব্রত হওয়ার ভয়ে পিতামাতাকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
এবং তাই এগুলি মূলত অপরিচিতের সন্তান। দায়িত্বের ওজন ভারী ঝুলছে। যখনই আমরা চলে যাই, কুকুরের সিটার আমাদের কুকুরের ছবি পাঠায়, সম্ভবত আমাদের দেখানোর জন্য যে তিনি নিরাপদ এবং ভাল আছেন। আমাদের কি বাচ্চাদের বাবা -মায়ের জন্য এখানে একই কাজ করা উচিত এবং তারিখটি নিশ্চিত করার জন্য তাদের আজকের সংবাদপত্রটি ধরে রাখা উচিত?
আমার স্ত্রী বলেছেন, “আমি এটির সাথে মোকাবিলা করব,” আমার ফোন বইয়ে আমার চেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা আমার চেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা।
আমরা ছোট উপকূলীয় শহর জহারা দে লস আতুনেসে থাকি, স্থানীয়ভাবে এর টুনার জন্য খ্যাতিযুক্ত এবং যেখানে স্প্যানিশ পর্যটকরা 99 থেকে একের চেয়ে বেশি ব্রিটিশকে ছাড়িয়ে যায় বলে মনে হয়। আমরা পৌঁছে মধ্যরাতের কাছাকাছি। এয়ার-কন জটিল, এবং বেডরুমের ভক্তরা খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হয়। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তবে বাচ্চারা দ্বিতীয় বাতাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তারা শহরে যেতে চায়, যা 20 মিনিটের হাঁটা বা গাড়িতে পাঁচ মিনিট। আমাদের একজনকে তাদের নিতে হবে। আমরা এটির জন্য টস। আমার স্ত্রী হেরে যায়।
প্রতি সকালে, আমরা আগের রাতের প্রভাবগুলি ঘুমানোর সাথে সাথে আমরা একটি মাজারিয়াম নীরবতায় জেগে থাকি। স্টিকি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়গুলির ড্রেজের পাশাপাশি রান্নাঘরের টেবিলে তাদের মধ্যরাতের পরবর্তী স্ন্যাকস থেকে বাম ওভারগুলি রয়েছে, যা পিঁপড়াগুলি খুঁজে পেয়েছে এবং এখন তাদের সমস্ত বন্ধুকে জানাতে ব্যস্ত। আমার স্ত্রী এবং আমি বারান্দায় একটি শান্ত প্রাতঃরাশ উপভোগ করি, তারপরে বাতাস নেওয়ার আগে সৈকতের প্রথম দিকে প্যাড। (বিকেলে, এখানে বাতাস, হিসাবে পরিচিত লেভান্তেআপনাকে আপনার তোয়ালে থেকে তুলে ধরতে এবং আপনাকে মরোক্কোতে জমা দেওয়ার আগে জিব্রাল্টারের স্ট্রেইট জুড়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী) যখন তারা রাউস করে, মধ্যাহ্নে চলে যায়, তারা আমাদের সুপারমার্কেট: চিপস এবং হ্যারিবো এবং বাকার্ডি থেকে প্রয়োজনীয়তার একটি তালিকা প্রেরণ করে। আমরা পরিবর্তে গ্রীষ্মের সালাদগুলির জন্য তাদের তাজা উপাদানগুলি কিনে থাকি।
আমরা সকলেই অসহায়ভাবে টাইপ করতে ফিরে আসি। আমরা তাদের সানস্ক্রিন এবং রিপটিডস সম্পর্কে ঠাট্টা করি এবং নিশ্চিত করি যে তারা জানেন যে ক্যালামাইন লোশনটি কোথায়। তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে “হ্যাঁ, হ্যাঁ” এবং তারপরে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে। আমরা তাদের প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে উত্সাহিত করি এবং আমরা অ্যাপলম্বের মতো কিছুই নিয়ে উত্থিত ছোটখাটো স্কোয়াবলগুলি নেভিগেট করি। (এটি অ্যাপলম্বের জন্য খুব গরম))
আমার স্ত্রী ভ্রমণের পরামর্শ দেন, সাধারণ পর্যটকদের ব্যস্ততা: স্যুভেনির শপস, একটি যাদুঘর, সুন্দর দাগযুক্ত উইন্ডো সহ সেই গীর্জার মধ্যে একটি। তবে তাদের কেউই খুব বেশি হুড়োহুড়ি বলে মনে হয় না। তারা রম চায়। আমি ইতিমধ্যে, হেলেন গার্নারের ডায়রিগুলির জন্য সর্বশেষতম স্যালি রুনি এবং 800 পৃষ্ঠাগুলি পেয়েছি।
আমরা মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষের মতো একটি দল হিসাবে একত্রিত হই। একদিন, আমরা ক্যাডিজের জন্য এক ঘন্টা গাড়ি চালাচ্ছি, এর মনোরম পুরানো শহরটি সরু রাস্তাগুলি এবং একটি প্রাণবন্ত খাবারের বাজারে পূর্ণ। আমরা তপাস খাই এবং ওয়াইন পান করি এবং প্লাস-অনরা ধৈর্য সহকারে শুনি যখন আমরা সমস্ত পরিবার যেভাবে নির্বোধ পারিবারিক গল্পগুলি করি-এবং সমস্ত পরিবারের মতোই সম্ভবত নিজেকে সেরাভাবে উদ্ভট হিসাবে প্রকাশ করে, বা অন্যথায় শংসাপত্রমূলকভাবে পাগল। তবে তারা আমাদের সহ্য করে, প্লাস-ওনস এবং এটিই মূল বিষয়। এটি একটি সুন্দর সন্ধ্যা।
যখন বাড়িতে যাওয়ার সময় আসে তখন বাতাসে একটি কৌতূহল প্রত্যাশা থাকে। আমি এবং আমার স্ত্রী একটি ছোট ভাড়া গাড়িতে এই অঞ্চলটি অন্বেষণ করতে আরও কয়েক দিন থাকছি, যখন বাচ্চারা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের জন্য আগস্টের চাকরিতে ফিরে আসছে।
প্রস্থান গেটে, আমি কাঁদতে নিজেকে অবাক করে দিয়েছি। তাদের চারজনই দেখতে খুব সুন্দর এবং ট্যানড, যুবক এবং প্রাণশক্তি নিয়ে জ্বলজ্বল করে, তাদের কব্জি বন্ধুত্বের ব্রেসলেটগুলিতে পূর্ণ। আমি এগুলি দূরে সরে যেতে দেখি, বিশেষত রীতিনীতিগুলির দিকে কিন্তু আমাদের ছাড়া যৌবনেও, এবং আমি আবেগ এবং ভালবাসায় কাটিয়ে উঠি। আমি চাই যে তারা ফিরে আসুক, পারিবারিক ছুটি বাড়ানোর জন্য, কারণ আমি এটিকে অতীতের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নই, এখনও নয়। তবে আমি জানি, এটিই জীবন; তাদের ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
“নিরাপদ ফ্লাইট,” আমি তাদের কাছে চিৎকার করি, কিছুটা জোরে জোরে। “দয়া করে আপনি যখন নামবেন তখন পাঠ্যটি মনে রাখবেন। আমাকে ফোন করুন!”