‘আমরা কেবল প্রকৃতি রক্ষা করতে চাই’: বিক্ষোভকারীরা মস্কোর নিকটবর্তী জাতীয় উদ্যানের রোডওয়ে নির্মাণের জন্য লড়াই করে

গত মাসে মস্কোর নিকটবর্তী একটি জাতীয় উদ্যানের মাধ্যমে একটি রোডওয়ে নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য জরিমানা করার পরে, 62 বছর বয়সী ইরিনা কুরিসেভা সম্প্রতি সাইটে চেক করতে ফিরে এসেছিলেন।
“আমরা কেবল প্রকৃতি রক্ষা করতে চাই,” তিনি মস্কোর উত্তর -পূর্বে লসিনি অস্ট্রোভ ন্যাশনাল পার্কে এএফপিকে বলেছেন, যা প্রায় ১৩০ বর্গকিলোমিটার (৫০ বর্গমাইল) বিস্তৃত এবং বিপন্ন পাখি সহ কয়েকশ প্রজাতির বাসস্থান রয়েছে।
ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসনের পর থেকে রাশিয়ার মতবিরোধের কারণে বেশিরভাগই নিঃশব্দ হয়ে যায়, পরিবেশগত সক্রিয়তা ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একজন কর্মী, নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রেখে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ দূষণকারী এবং বিকাশকারীদের পক্ষে আইন সহজ করে “সম্পূর্ণ উদাসীন” হয়ে উঠেছে।
মস্কোর উপকণ্ঠে, দ্রুত আবাসন উন্নয়ন বিদ্যমান রাস্তাগুলিতে ট্র্যাফিক আরও খারাপ করেছে, পরিবেশগত উদ্বেগগুলিকে নতুন করে জরুরিতা দিয়েছে। ২০০,০০০ এর একটি শহর করোলিভে, কর্তৃপক্ষ যানজটকে সহজ করতে এবং নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সগুলিকে লিঙ্ক করার জন্য লসিনি অস্ট্রোভ জাতীয় উদ্যানের মাধ্যমে একটি হাইওয়ে তৈরির অনুমোদন দিয়েছে।
জুলাইয়ে, কুরিসেভা এবং আরও পাঁচ জন বনের মধ্যে নির্মাণ সরঞ্জাম অবরুদ্ধ করেছিলেন। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পুলিশ হেফাজতে একটি রাত ব্যয় করা হয়েছিল এবং তাদের জরিমানা করা হয়েছিল। কুরিসেভা বলেছিলেন, “আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল যেন আমরা অপরাধী যারা কাউকে হত্যা করেছিল।”
রাশিয়ান আইন জাতীয় উদ্যানগুলিতে নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছে, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যুক্তি দিয়েছিল যে প্রকল্পটি একটি বিদ্যমান রাস্তায় একটি “মেরামত”। পরিবেশগত আইনজীবী দিমিত্রি ট্রুনিন সেই দাবিটিকে “মিথ্যা ও জালিয়াতি” বলেছিলেন, উল্লেখ করে এই রুটটি আগে কেবল একটি রেঞ্জার ট্র্যাক ছিল যা বনের পথে অবনমিত হয়েছিল। কর্মীরা জানিয়েছেন, ক্রুরা এটিকে রাস্তা হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার পথে “ডামাল পাউডার” ছড়িয়ে দিয়েছে।
পরিবহন মন্ত্রক অনুসারে, ২০২26 সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় $ .৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ট্যাগ সহ রোডওয়ে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
বিক্ষোভকারী মিখাইল রোগভ বলেছিলেন যে একজন বিচারক তাঁর শুনানির সময় হাসলেন এবং তাকে এবং অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের বলেছিলেন: “আপনি যদি কোনও সমস্যা না চান তবে এই কাগজপত্রগুলিতে স্বাক্ষর করুন, জরিমানা প্রদান করুন এবং আপনি মুক্ত।” একই বিচারক, মারিয়া লোকেশনোভা ২০২৩ সালে পরিবেশ কর্মী আলেকজান্ডার বখতিনকে ইউক্রেনের আগ্রাসনের সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য কারাদণ্ড দিয়েছেন।
ক্র্যাকডাউন সত্ত্বেও, রোড প্রকল্পের বিরোধীরা রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে আবেদন করেছেন। জুনে, অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য মস্কোর রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের বাইরে প্রায় এক হাজার লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পুতিন সর্বশেষ ২০১০ সালে পার্কটি পরিদর্শন করেছিলেন, প্রকৃতিকে “God শ্বরের কাছ থেকে উপহার” বলে অভিহিত করেছেন যা অবশ্যই “সুরক্ষিত” হতে হবে।
এই বছর, ক্রেমলিন কম আগ্রহী। “এটি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রশ্ন। রাষ্ট্রপতিকে জড়িত করবেন না,” মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জুলাইয়ে বলেছিলেন, পরিবেশ সুরক্ষা “উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা এবং নাগরিকদের জীবনের আরামের ক্ষেত্রে বাধা হওয়া উচিত নয়।”
ট্রুনিন বলেছিলেন যে এই জাতীয় প্রকল্পগুলির আশেপাশে কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আদালতে সত্যকে রক্ষা করা আরও কঠিন ও কঠিন হয়ে উঠছে “।
“পাওয়ার উল্লম্ব সিদ্ধান্ত নেয় এবং আইন প্রয়োগকারী এবং পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলি মান্য করে,” তিনি বলেছিলেন।