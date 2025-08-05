You are Here
“আমরা কেবল সিরাজ ভাইকে বিশ্বাস করি”- ওভাল টেস্টে ম্যাচ-বিজয়ী স্পেলের পরে শুবম্যান গিল মোহাম্মদ সিরাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন
“আমরা কেবল সিরাজ ভাইকে বিশ্বাস করি”- ওভাল টেস্টে ম্যাচ-বিজয়ী স্পেলের পরে শুবম্যান গিল মোহাম্মদ সিরাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন

মোহাম্মদ সিরাজ ওভাল টেস্টে খেলোয়াড়ের ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন।

ভারতীয় অধিনায়ক শুবম্যান গিল মোহাম্মদ সিরাজকে প্রশংসা করেছিলেন, ফাস্ট বোলার ওভাল টেস্টে দলকে সহায়তা করার পরে। পেসার দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচটি উইকেটকে পাঁচটি রানের ব্যবধানে ভারতের হয়ে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৩77 রানের জন্য ৩ 377 রানের জন্য বোলিং করা হয়েছিল।

প্রথম ইনিংসে চারটি উইকেট এবং দ্বিতীয়টিতে আরও পাঁচটি উইকেটে মোট নয়টি উইকেট বেছে নিয়েছিল সিরাজ মোট নয়টি উইকেট নিয়েছিল। ৩১ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় তার দর্শনীয় পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ডের খেলোয়াড় জিতেছেন। প্রথমে ব্যাট করতে বলা হওয়ার পরে, ভারত প্রথম ইনিংসে 224/10 আপ করে। পরে, ইংল্যান্ড 23 রানের লিড অর্জনের জন্য 247/10 পোস্ট করেছে।

যশাসভী জয়সওয়াল দ্বিতীয় ইনিংসে একটি শতাব্দীর কটূক্তি করে ভারতকে 396/10 এ পৌঁছেছে, স্বাগতিকদের জন্য 374 রানের লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করেছিল। হ্যারি ব্রুক এবং জো রুট ধাঁধার সময় শতবর্ষগুলিকে হামারযুক্ত; যাইহোক, ভারত পাঁচ দিনে 35 রান রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি নাটকীয় জয় অর্জন করে।

আমরা কেবল সিরাজ ভাই – শুবম্যান গিলকে বিশ্বাস করি

ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনের সময় গিল বলেছিলেন যে সিরাজের প্রতি দলটি অনেক বিশ্বাস করেছে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে ড্রেসিংরুমে সিরাজের শ্রদ্ধা প্রভাবিত হত না এমনকি ভারত ওভাল পরীক্ষা হারিয়ে ফেললেও।

“আমি এটি আগেও বলেছি যে আমরা কেবল সিরাজ ভাইকে বিশ্বাস করি। তিনি যে ধরণের প্রচেষ্টা রেখেছিলেন, এমনকি আমরা ম্যাচটি হারিয়ে ফেললেও, অবশ্যই মেজাজটি কম হত, তবে ড্রেসিংরুমে তাঁর যে শ্রদ্ধা ছিল তা প্রভাবিত হত না। এক মুহুর্ত তার শ্রদ্ধা সংজ্ঞায়িত করত না, যা তিনি শেষ 4-5 বছরে উপার্জন করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন,” তিনি ড।

ওভাল টেস্টে ভারতের জয়ের সাথে সাথে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি ২-২ ব্যবধানে শেষ হয়েছিল। এর আগে ইংল্যান্ড পাঁচ উইকেটে প্রথম টেস্ট এবং ২২ রানে তৃতীয় টেস্ট জিতেছিল। ভারত দ্বিতীয় টেস্টে ৩৩6 রান করে একটি জয় অর্জন করেছিল, এবং চতুর্থ টেস্ট একটি ড্রতে শেষ হয়েছিল।

গিল এবং ব্রুক সিরিজ পুরষ্কারের খেলোয়াড় জিতেছে। ভারতীয় অধিনায়ক সিরিজের 10 ইনিংস জুড়ে 754 রান সংগ্রহ করেছিলেন সর্বোচ্চ রান-স্কোরার হিসাবে শেষ করতে এবং প্রচুর ব্যাটিং রেকর্ড ভাঙেন। পাঁচটি এনকাউন্টার জুড়ে 23 টি স্কাল্প সহ সিরাজ শীর্ষস্থানীয় উইকেট-গ্রহণকারী হিসাবে সিরিজটি শেষ করেছেন।

ওভাল টেস্টে ম্যাচ অ্যাওয়ার্ডের খেলোয়াড় কে জিতেছে?

মোহাম্মদ সিরাজ ওভাল টেস্টে খেলোয়াড়ের ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন।

ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজের ফলাফল কী ছিল?

ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজটি 2-2 ড্রতে শেষ হয়েছে।

এনজি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজে সিরিজ পুরষ্কারের খেলোয়াড় কে জিতেছেন?

শুবম্যান গিল এবং হ্যারি ব্রুক ইঞ্জিন বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজের সিরিজ পুরষ্কারের খেলোয়াড় জিতেছেন।

