You are Here
‘আমরা খেলাটি বুঝতে ধীর’
News

‘আমরা খেলাটি বুঝতে ধীর’

টেকনিশিয়ান গডয় ক্রুজের বিপক্ষে বিজয়কে ব্যবধানে সাহসী কৌশলগত পরিবর্তন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দলের ‘স্পিরিট’ পরিবর্তনের জন্য কৃতিত্ব দেয়




ছবি: পেড্রো সুজা / অ্যাটলেটিকো – ক্যাপশন: কোচ বিরতিতে সমস্ত কিছু পরিবর্তন করেছে এবং বিজয় / প্লে 10 পেয়েছে

কোচ কুকা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে অ্যাটলেটিকো গডয় ক্রুজকে পালা পেয়েছিল। দলটি দক্ষিণ আমেরিকার কাপের জন্য আর্জেন্টাইন দলকে ২-১ গোলে হারিয়েছে। এই বৃহস্পতিবার (14) এমআরভি অ্যারেনায় খেলাটি হয়েছিল। কোচের পক্ষে দলটি ম্যাচে দেখা করতে ধীর ছিল। বিরতিতে পরিবর্তন এবং দলের নতুন মনোভাব অবশ্য চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য সিদ্ধান্তমূলক ছিল।

কমান্ডার আসলে ম্যাচের প্রথম পর্যায়ে যা দেখেছিলেন তা পছন্দ করেন নি। তিনি বিশ্বাস করেন যে তার খেলোয়াড়রা প্রতিদ্বন্দ্বীর গেমের স্টাইলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ধীর ছিল।

“আমি মনে করি আমরা খেলা, প্রতিপক্ষ এবং সালিশি বুঝতে সময় নিই,” কুকা বলেছিলেন। কোচ যোগ করেছেন, “প্রথমার্ধে তারা আমাদের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক ছিল, তারা বিভাজন জিতেছিল।”

খেলায় দলের উন্নতি লকার রুমে করা এক্সচেঞ্জগুলি দিয়ে শুরু হয়েছিল। আলেক্সসান্ডারের প্রবেশদ্বার, ইগর গোমেস এবং বিয়েল দলের মুখ পরিবর্তন করেছে।

“আমরা প্রথমার্ধে সৃষ্টি ছাড়াই ছিলাম, এবং তারপরে আমরা এই সৃষ্টিটি করার জন্য টুকরোগুলি রেখেছিলাম। আমরা খুশি ছিলাম, আমরা আরও তৈরি করেছি, আমরা প্রতিপক্ষকে পিছনে কোণঠাসা করেছিলাম,” কোচ বলেছিলেন।

কৌশলগত অংশ ছাড়াও, কোচ মানসিক কারণটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর সাহসী এক্সচেঞ্জগুলি কাস্টকে একটি পরিষ্কার বার্তা পাঠিয়েছে:

“যখন আমরা কেড়ে নিয়েছি … একজন ডিফেন্ডার অর্ধ-রোপণ (…) এর জন্য থামে আমরা যে খেলোয়াড়কে জিততে চাই তা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই স্পিরিটি মৌলিক ছিল, স্ট্যান্ডগুলিতে চলে গিয়েছিল এবং এই পালাটি তৈরি করেছিল।”

পালা, অবশেষে, অ্যাটলেটিকোকে একটি ছোট তবে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দেয়। দলটি এখন আগামী বৃহস্পতিবার (২১) আর্জেন্টিনায় ড্রয়ের জন্য খেলবে। তবে তার আগে, ফোকাসটি ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পরিণত হয়। রবিবার (১ 17), এমআরভি অ্যারেনায় আবারও রুস্টার টিম গ্রিমিওর মুখোমুখি।

সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts