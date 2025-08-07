You are Here
‘আমরা গাজা রাখতে চাই না’ – নেতানিয়াহু – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
‘আমরা গাজা রাখতে চাই না’ – নেতানিয়াহু – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে হামাসকে রাউটিংয়ের পরে তাঁর দেশ ফিলিস্তিনি ছিটমহল পরিচালনা করবে না, এই কাজটি আরব দেশগুলিতে রেখে দিয়েছে

প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইস্রায়েল গাজায় তার নিজস্ব পরিচালনা কমিটি গাজায় প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা পোষণ করে না এবং বরং আরব প্রতিবেশীরা ফিলিস্তিনি ছিটমহলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেখবেন।

বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ইস্রায়েল পুরো গাজা স্ট্রিপের নিয়ন্ত্রণ নেবে কিনা। তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন: “আমরা আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, সেখানে হামাসকে সরিয়ে ফেলতে, জনগণকে গাজা (হামাস) থেকে মুক্ত করতে এবং এটি হামাস নয় এবং ইস্রায়েলের ধ্বংসের পক্ষে কেউ কেউ নয় এমন বেসামরিক প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সক্ষম হয়েছি।”

নেতানিয়াহু জোর দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েল না “এটি রাখতে চান (গাজা),” বরং বরং “একটি সুরক্ষা ঘের আছে।”
প্রধানমন্ত্রী তা যোগ করেছেন “আমরা সেখানে একজন পরিচালনা কমিটি হিসাবে থাকতে চাই না, আমরা এটি আরব বাহিনীর হাতে তুলে দিতে চাই যা এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।”


ইস্রায়েল 'টোকিও এবং বার্লিনে আমরা যা করেছি তা গাজায় করবেন' - মার্কিন সিনেটর

ইস্রায়েল ১৯6767 সাল থেকে ২০০ 2005 সালে এর একতরফা প্রত্যাহার অবধি গাজা নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

এই মাসের শুরুর দিকে, বেশ কয়েকটি ইস্রায়েলি মিডিয়া আউটলেট জানিয়েছে যে নেতানিয়াহু মন্ত্রীদের বলেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এর আপত্তি সত্ত্বেও গাজা পুরোপুরি দখল করার পরিকল্পনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন চাইবেন।

ইহুদি রাষ্ট্র এবং জঙ্গি গোষ্ঠী জানুয়ারিতে একটি ভঙ্গুর তিন-পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি সম্মত হয়েছিল, কেবল ইস্রায়েলের পক্ষে হামাসের সাথে পারস্পরিক পুনরুদ্ধারের মধ্যে মার্চ মাসে সামরিক পদক্ষেপ পুনরায় শুরু করার জন্য। তার পর থেকে, দু’জন যুদ্ধবাজ বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় জড়িত, যা কোনও অগ্রগতি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা জনসংখ্যার প্রতিবেশী রাজ্যে স্থানান্তরিত করার কল্পনা করার একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন “মহান সম্পদ।”

রাশিয়ার মতো আরব দেশগুলির একটি দল এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

দক্ষিণ ইস্রায়েলে হামাসের এক বিস্ময়কর আক্রমণ প্রায় ১,২০০ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ২৫০ জনকে জিম্মি করে ফেলেছে বলে ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাস ও ইস্রায়েলের বিরোধ শুরু হয়েছিল। গাজার হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ইস্রায়েলি সামরিক অভিযান, 000০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি, বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে।

জাতিসংঘ, একাধিক মানবিক সংস্থা এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় সরকার ইস্রায়েলকে নির্বিচারে আবাসিক অঞ্চলগুলিকে আঘাত করার এবং মানবতাবাদী সহায়তা ছিটমহলের জনসংখ্যায় পৌঁছাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছে।

