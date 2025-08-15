আমরা ঘোস্ট জিটিকে অ্যাপ্লিকেশনটি আবার লিখেছি – মিচেল হাশিমোটো

আমরা সবেমাত্র সম্পন্ন
ঘোস্ট জিটিকে অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করে
গবজেক্ট টাইপ সিস্টেম জিগ থেকে এবং সাথে যাচাই করা নির্বাচনী রিগ পথের প্রতিটি পদক্ষেপ। ফলাফলটি লিনাক্স এবং বিএসডি -তে আরও বেশি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ভুতুড়ে।
এই প্রক্রিয়াটি থেকে একাধিক আকর্ষণীয়, প্রযুক্তিগত বিষয় রয়েছে তবে আমি জিগ থেকে গবজেক্ট টাইপ সিস্টেমের সাথে দুটি (1) ইন্টারফেসিংয়ে ফোকাস করতে চাই এবং (2) ভালগ্রাইন্ডের সাথে একটি জিটিকে অ্যাপ্লিকেশন যাচাই করে এবং একটি জিগ কোডবেসে পাওয়া মেমরি ইস্যুগুলি প্রতিফলিত করে।
পটভূমি
প্রথমত, কিছু দ্রুত পটভূমি। ঘোস্টটি হ’ল ক্রস-প্ল্যাটফর্ম (ম্যাকোস, লিনাক্স, ফ্রিবিএসডি) টার্মিনাল এমুলেটর। ঘোস্টটি প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য প্ল্যাটফর্ম-স্থানীয় অ্যাপ্লিকেশন বা জিইউআই ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে অন্যান্য ক্রস-প্ল্যাটফর্ম টার্মিনাল এমুলেটরগুলি থেকে নিজেকে আলাদা করে দেয়1।
ম্যাকোসে, ঘোস্টটি হ’ল ক বহু-হাজার লাইন সুইফট অ্যাপ্লিকেশন
এক্সকোড দিয়ে নির্মিত। লিনাক্স এবং বিএসডি -তে, ঘোস্টটি ক
বহু-হাজার লাইন জিটিকে অ্যাপ্লিকেশন
সাথে সরাসরি সংহতকরণগুলি উপকার
এক্স 11,
ওয়েল্যান্ডইত্যাদি একসাথে বেঁধে রাখা, একটি আছে
জিগে লেখা খুব বড় ভাগ করা কোর
এটি একটি সি এবিআই সামঞ্জস্যপূর্ণ এপিআই রফতানি করে।
ঘোস্টটি কেন আগে ছিল এবং কেন আমরা এখন জিটিকে অ্যাপ্লিকেশনটি পুনরায় লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণার জন্য
আসল “জিটিকে-এনজি” পিআর। আমি এই পোস্টটি অনুপ্রেরণার চেয়ে টেকওয়েতে ফোকাস রাখতে যাচ্ছি।
গবজেক্ট টাইপ সিস্টেম এবং জিগ
আপনার অনুভূতিগুলি ওওপি এবং মেমরি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যাই হোক না কেন, বাস্তবতা হ’ল আপনি যদি জিটিকে বেছে নেন তবে আপনাকে ইন্টারফেস করতে বাধ্য করা হয় কিছু উপায়
গবজেক্ট টাইপ সিস্টেম সহ। আপনি এটি এড়াতে পারবেন না।
ভাল আপনি এটি এড়াতে পারে এবং আমরা এড়াতে পারলো। এবং এটি আপনার অ-রেফারেন্স-কাউন্টড অবজেক্টগুলির লাইফটাইমগুলি রেফারেন্স গণনা করাগুলির সাথে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করে একটি জগাখিচুড়ি বাড়ে। একটি সম্পূর্ণ শ্রেণীর বাগ ছিল যা ঘোস্ট জিটিকে অ্যাপ্লিকেশনটিতে পপ আপ করে চলেছে যা মূলত সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: জিগ মেমরি বা জিটিকে মেমরিটি মুক্তি পেয়েছে, তবে উভয়ই নয়।
সঠিকতার সমস্যাগুলি ছাড়াও, অবজেক্ট সিস্টেমটি এড়ানো আমাদের জিটিকে-নেটিভ বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন সংকেত (ইভেন্টগুলি), বৈশিষ্ট্যগুলি (যা জিইউআই উপাদানগুলির দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে), ক্রিয়াগুলি (দূর থেকে একমুখী আচরণ আহ্বান করা) এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
আসুন একটি কংক্রিটের উদাহরণ দেখুন: পুনরায় লোডযোগ্য কনফিগারেশন। ঘোস্টে কনফিগারেশনটি একটি জিগ-মালিকানাধীন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়
Config কাঠামো। জিইউআইয়ের বিভিন্ন অংশের কনফিগারেশন সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার: উইন্ডোজ, ট্যাব, মেনু, বিভাজন ইত্যাদি
পুনরায় লোডিং কনফিগারেশন একটি জটিল, সিপিইউ-নিবিড় (তুলনামূলকভাবে) এবং ত্রুটি-প্রবণ টাস্ক ছিল কারণ আমাদের এটি নিশ্চিত করতে হয়েছিল পুরো জিইউআই আমরা পুরানো মুক্ত করার আগে আপডেট করা
Config।
এখন, জিগ
Config কাঠামো একটি মোড়ানো হয়
রেফারেন্স গণনা করা
GhosttyConfig গবজেক্ট। যখন আমরা কনফিগারেশনটি পুনরায় লোড করি, আমরা আমাদের সম্পত্তিটি ওভাররাইট করি এবং গবজেক্ট সম্পত্তিটি অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে (কখনও কখনও একাধিক ইভেন্টের লুপ টিক্স জুড়ে) পরিবর্তন করে বিজ্ঞপ্তি সিস্টেমটি পরিবর্তন করতে দেয়। যখন পুরানো কনফিগারেশনের আর কোনও রেফারেন্স থাকে না, তখন এটি মুক্ত হয়। ধারণাগতভাবে অনেক সহজ।
মেমরি ম্যানেজমেন্ট ছাড়াও, আমরা এখন আরও সহজেই কাস্টম জিটিকে উইজেটগুলি তৈরি করতে পারি। এটি আমাদের পুরোপুরি আধুনিক জিটিকে ইউআই প্রযুক্তিগুলিকে আলিঙ্গন করতে দিন ব্লুপ্রিন্ট। উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমাদের টার্মিনাল উইন্ডো ব্লুপ্রিন্ট ফাইল। এটি ইতিমধ্যে নতুন জিটিকে শিরোনামবার ট্যাব বিকল্প, বেলের উপর একটি অ্যানিমেটেড সীমানা ইত্যাদির মতো জিইউআই বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সহজেই প্রবর্তন করতে পরিচালিত করেছে
জিটিকে এবং জিগের সাথে ভালগ্রাইন্ড
এই বিষয়টি নিজস্বভাবে একটি সম্পূর্ণ ব্লগ পোস্টের দাবিদার। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণটি হ’ল প্রথম জনসংযোগ থেকে শেষ পর্যন্ত, আমরা ভালগ্রিন্ডের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবর্তন এবং ঘোস্টটি বৈশিষ্ট্যটি চালিয়েছি এবং কোনও মেমরি ফাঁস, অপরিজ্ঞাত মেমরি অ্যাক্সেস ইত্যাদি নেই তা নিশ্চিত করার জন্য যে কোনও সমস্যা সমাধান করেছি
জিটিকে অ্যাপ্লিকেশনটিতে ভালগ্রাইন্ড চালানো বেশ বাজে। আমাদের একটি দরকার
বেশ বড় দমন ফাইল। আমি এটি অনেক জানি, তবে সেই ফাইলের 80% জিটিকে নিজেই সরবরাহ করেছেন। বাকীটি মূলত তৃতীয় পক্ষের গ্রন্থাগার এবং জিপিইউ ড্রাইভার। আমি সন্দেহজনক মনে করি (এবং এর মতো মন্তব্য করেছি) সম্ভবত একটি বা দুটি দমন রয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হ’ল আমরা যেভাবে বেশ কয়েকটি বাগ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি অবশ্যই রাডারের নীচে পিছলে গেল। উদাহরণস্বরূপ, আমি শিখেছি আপনি যদি একটি গবজেক্ট সাফ করতে ভুলে যান
WeakRef নিষ্পত্তি করার সময়এটি এর মধ্যে অপরিজ্ঞাত মেমরি অ্যাক্সেসের কারণ হবে লক্ষ্য (রেফারেন্সড) ভবিষ্যতে যখন এটি কোনও পর্যায়ে নিষ্পত্তি করে তখন অবজেক্ট করুন (ঘন্টা, দিন হতে পারে!)। যে অপরিজ্ঞাত মেমরি অ্যাক্সেস হতে পারে ভাল 99% সময়, তবে একবারে একবার এটি ক্রাশের কারণ হয়। মজা! ভালগ্রিন্ড সমস্যা ছাড়াই এটি খুঁজে পেয়েছে।
স্মৃতি সুরক্ষা মনে হচ্ছে … এরম … সক্রিয় কিছু কথোপকথন। সুতরাং আমাকে দুটি জিনিস বলতে দিন:
আমাদের জিগ কোডবেসে একটি ফুটো এবং একটি অপরিজ্ঞাত মেমরি অ্যাক্সেস ছিল। এটা ছিল
সত্যিই আমার জন্য অবাক (একটি ভাল উপায়ে)। আমাদের জিগ কোডবেস বৃহত্তর, জটিল এবং পারফরম্যান্সের জন্য প্রচুর মেমরি কৌশল ব্যবহার করে যা সহজেই অনিরাপদ আচরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের আরও অনেক সমস্যা আছে, সততার সাথে। এছাড়াও, একটি ফাঁস পাওয়া গেছে তৃতীয় পক্ষের সি এপিআই কল করার সময় (যাতে জিগ এটি সনাক্ত করতে পারেনি)। সুতরাং এটি একটি বিশাল সাফল্য।
জিগের একটি ফাঁস-সনাক্তকারী ডিবাগ বরাদ্দকারী এবং বিভিন্ন সুরক্ষা চেক রয়েছে যা কেবলমাত্র ডিবাগ এবং টেস্ট বিল্ডিংয়ের সময় ঘোস্টটি প্রকল্পে রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, জিগের ভালগ্রিন্ডের সাথে সংহতকরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জিগ যখনই আপনি কোনও মান নির্ধারণ করেন তখন কিছু মেমরিটিকে অপরিজ্ঞাত হিসাবে চিহ্নিত করতে একটি ভালগ্রাইন্ড ক্লায়েন্টের অনুরোধটি নির্গত করে
undefined(কীওয়ার্ড) জিগে। এটি আরও বেশি সমস্যা খুঁজে পেতে সহায়তা করে।
এই অভিজ্ঞতাটি আমাকে সত্যিই দেখিয়েছে যে এটি কাজআমাদের রিলিজ বিল্ডগুলিতে এই সুরক্ষাগুলির কোনও না থাকা সত্ত্বেও।
অন্যান্য সমস্ত মেমরি ইস্যু সি এপিআই সীমানার চারপাশে ঘোরে। আমরা খুঁজে পেয়েছি এমন প্রতিটি অন্যান্য সমস্যা (এবং সেখানে কয়েক ডজন ছিল) সরাসরি গবজেক্ট সিস্টেমের জটিল জীবনকাল বা সি এপিআই সীমানায় ছিল। এখানে আমার টেকওয়েটি হ’ল আপনার সি এপিআইগুলি নিরাপদে কল করার জন্য ভালগ্রিন্ডের মতো টুলিং করা দরকার (এমনকি তারা সি তে লেখা না হলেও)।
বেশিরভাগ জটিল গ্রন্থাগারগুলির জন্য যা একটি সি এপিআই প্রকাশ করে, সি এপিআই একটি সীমানা উপস্থাপন করে যেখানে অবজেক্টের আজীবন স্থানান্তরিত বা ঝাপসা হয়। আপনি এটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করছেন, আপনি যে সুরক্ষাটি গ্যারান্টিযুক্ত তা কেবল এপিআইয়ের শব্দার্থবিজ্ঞানগুলি বোঝার এবং একটি ভাল মোড়ক লেখার মতোই ভাল।
মেমরি সুরক্ষার চারপাশে জিগ সরবরাহ করে এমন বৈশিষ্ট্যগুলি ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। জিগ কী করে বা না করে এবং এটি ভাল বা খারাপ কিনা সে সম্পর্কে প্রচুর একাডেমিক বা তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে। এগুলি মূল্যবান আলোচনা করা উচিত, তবে তেমনি অভিজ্ঞতাগত ফলাফলও। এই প্রক্রিয়াটি একটি বৃহত, জটিল, বহু-থ্রেডেড, মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম জিগ প্রকল্পের অভিজ্ঞতাগত ফলাফলগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে যখন প্রতিটি পৃথক বৈশিষ্ট্যটি ভালগ্রাইন্ডের অধীনে তদন্তের সাথে চালিত হয়। আপনি যা চান তা থেকে গ্রহণ, আমি কোনও শিখা যুদ্ধ শুরু করতে চাই না!
এগিয়ে গিয়ে, আমি ভালগ্রিন্ডের মধ্যে প্রতিটি জিটিকে পিআর চালানো চালিয়ে যাওয়ার এবং আমাদের প্রকল্পের ডকুমেন্টেশন উন্নত করার পরিকল্পনা করছি যাতে রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অবদানকারীরাও এটি করতে পারে (আমাদের ইতিমধ্যে একটি দম্পতি এবং চলমান রয়েছে!)।
উপসংহার
এটি এখন আমার 5 তম বার স্ক্র্যাচ থেকে ঘোস্টের জিইউআই অংশটি লেখার জন্য: একবার জিএলএফডাব্লু দিয়ে একবার, একবার সুইফটুইয়ের সাথে ম্যাকোসে, তারপরে ম্যাকোসে অ্যাপকিট প্লাস সুইফ্টুইয়ের সাথে একবার জিটিকে প্রক্রিয়াগতভাবে লিনাক্সে এবং এখন জিটিকে এবং সম্পূর্ণ গবজেক্ট টাইপ সিস্টেমের সাথে লিনাক্সে।
প্রতিবার, আমি নতুন এবং মূল্যবান কিছু শিখেছি এবং আমি সেই অভিজ্ঞতাটি প্রতিটি পুনরাবৃত্তিতে (এবং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে) বহন করেছি। এমনকি এই সময়, আমি কিছু নতুন কৌশল শিখেছি যা আমি ম্যাকোসের কাছে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।
আমি আরও হাইলাইট করতে চাই যে পুরো জিটিকে সাবসিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ দলটি পুনর্লিখনটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করার জন্য বোর্ডে উঠেছে। তারাও অনেক কাজ করেছে।
নতুন, পুনর্লিখন ঘোস্ট জিটিকে অ্যাপ্লিকেশনটি এখন আপনি যখন উত্স থেকে ভুতুড়ে তৈরি করেন তখন ডিফল্ট
mainএবং মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আসা 1.2 রিলিজের প্রত্যেককে প্রেরণ করা হবে।