আমরা ডুবে যাচ্ছি, কেবল জলে নয় – বৈষম্যে

এটি কোনও আবহাওয়ার সমস্যা নয় his এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা। এটি শহরটি কে রক্ষা করতে বেছে নেয় এবং কাকে তা ত্যাগ করতে পছন্দ করে সে সম্পর্কে এটি।

আমরা এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথটি করতে পারি না

কেপটাউনের সাহসী, প্রগতিশীল, জনকেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রয়োজন just কেবল সংকট ব্যবস্থাপনা নয় তবে ন্যায়বিচার নয় just কেবল স্পিন নয় তবে সেবা নয় just কেবল পরিকল্পনা নয় তবে পারফরম্যান্স।

বৃষ্টিপাতগুলি মিথ্যাগুলি ধুয়ে ফেলুক। বন্যাগুলি ত্রুটি রেখাগুলি প্রকাশ করে our আমাদের সম্মিলিত দুর্ভোগটি রূপান্তরকরণের জন্য একটি র‌্যালি কান্নার হয়ে উঠুন।

কেপটাউনের লোকেরা অলৌকিক ঘটনা জিজ্ঞাসা করছে না e আমরা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিজ্ঞাসা করছি। সুরক্ষার জন্য। জবাবদিহিতার জন্য। এবং সর্বোপরি, এমন একটি শহরের জন্য যা আমাদের সকলকে দেখে।