‘আমরা তাদের ফিরে চাই’: ইস্রায়েলিরা ধর্মঘট এবং জিম্মি চুক্তির আহ্বানে প্রতিবাদ, যুদ্ধের সমাপ্তি

রবিবার সকালে ইস্রায়েল জুড়ে রাস্তায় বিক্ষোভকারীরা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট শুরু করে এবং শোকাহত পরিবার এবং জিম্মিদের আত্মীয়দের দ্বারা ডেকে আনে এবং গাজায় যুদ্ধে থামার জন্য আহ্বান জানিয়ে এবং স্ট্রিপে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা বন্দী থাকা সকলের প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানানোর জন্য কয়েক ডজন সাইটে জড়ো হয়েছিল।
বিকেল প্রথম দিকে, পুলিশ জানিয়েছে যে তারা সারা দেশে ৩০ টিরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে কারণ কর্মীরা রাস্তাগুলি অবরুদ্ধ করেছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের পুনরায় খোলার চেষ্টা করা অফিসারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।
জেরুজালেমের বাইরে, পুলিশ ১ 16 রুটের পাশের একটি সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে মাটিতে বসেছিল এমন প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য একটি জলের কামান মোতায়েন করেছিল, যা রাজধানীর দিকে নিয়ে যায়। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তেল আবিবে ১১ জন বিক্ষোভকারীকে “জনসাধারণের শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করার পরে এবং চলাচলের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিবন্ধী” করার পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
রবিবার সকাল জুড়ে বিক্ষোভকারীরা রুট 1 এর অংশগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল, প্রধান তেল আভিভ-জেরুজালেম হাইওয়ে, পাশাপাশি জেরুজালেমে বুলেভার্ড শুরু করে, তেল আভিভের আইয়ালন হাইওয়ে, রা’আনা জংশনের রুট 4, রুটস 65, 75 এবং 89, উত্তর ইস্রায়েলে 443, 443, 444 এবং 443, 443, 443 এবং 44।
বিক্ষোভকারীরা জেরুজালেমে কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মারের বাড়ি, মোদিনে বিচারপতি মন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন, রাজধানীতে অর্থনীতিমন্ত্রী নিরব বারকাত, হাদার হাশরনে শিক্ষামন্ত্রী ইওভ কেশচ এবং কেফার সাবাতে উপ -বিদেশমন্ত্রী শ্যারেন হাস্কেল সহ বেশ কয়েকটি সরকারী মন্ত্রীর বাড়ির বাইরেও সমাবেশ করেছিলেন।
অক্টোবর কাউন্সিল, জিম্মিদের একদল সদস্য এবং October অক্টোবর নিহতদের পাশাপাশি এই হামলায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের দ্বারা এই প্রতিবাদটি ডেকে আনা হয়েছিল, যারা গাজায় যুদ্ধের অবসান এবং সেখানে অনুষ্ঠিত ৫০ জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের দাবি করছেন। আইডিএফের সতর্কতা সত্ত্বেও গাজা শহরকে জয় করতে এই মাসের শুরুর দিকে মন্ত্রিসভা ভোট দেওয়ার পরে তারা এই প্রতিবাদ শুরু করেছিল যে এটি জিম্মিদের বিপন্ন করবে।
শত শত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি ঘোষণা করেছে যে তারা ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে বা কর্মীদের ইচ্ছা করলে তারা যোগদানের অনুমতি দেবে।
কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন হিস্টাড্রুত বলেছে যে তারা এই ধর্মঘটে যোগ দেবে না, তবে এর প্রধান আরনন বার-ডেভিড রবিবার তেল আভিভের জিম্মি স্কয়ার পরিদর্শন করেছেন সংহতির বার্তা নিয়ে।
“এটি বাম এবং ডান বিষয় নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি মানুষকে ফিরিয়ে আনার, তাদের বিছানা থেকে অপহরণ করা, তাদের শিফট এবং তাদের ট্যাঙ্ক থেকে অপহরণ করা লোকদের ফিরিয়ে আনার বিষয়।”
সেদিনের কেন্দ্রীয় ক্রিয়াকলাপগুলি জিম্মি স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে শত শত লোক প্লাজার ভিতরে এবং বাইরে প্রবাহিত হয়েছিল, জীবিত ও নিহতদের জিম্মি এবং বেশ কয়েকটি ইস্রায়েলি কর্মকর্তা সহ।
স্কয়ারে বক্তব্য রেখে রাষ্ট্রপতি আইজাক হার্জোগ বলেছিলেন যে দেশের প্রত্যেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিটি জিম্মি বাড়িতে চাইলে united ক্যবদ্ধ ছিল।
তিনি বলেন, “এমন কোনও ইস্রায়েলি নেই যে তাদের বাড়ি ফিরে চায় না,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা দর্শন সম্পর্কে তর্ক করতে পারি, তবে সত্যই, ইস্রায়েলের লোকেরা আমাদের ভাই -বোনদের ঘরে ফিরে চায়।”
গাজায় হামাসের হাতে থাকা ৫০ জিম্মিদের কাছে একটি বার্তায়, যাদের মধ্যে কমপক্ষে ২০ জন বেঁচে আছেন বলে মনে করা হয়, তিনি বলেছিলেন: “আমরা আপনাকে এক মুহুর্তের জন্য ভুলিনি। আমরা আপনাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।”
ইংরেজিতে স্যুইচ করে হার্জোগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হামাসের উপর চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
“আমি এখানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে বলতে চাই: আমাদের পুত্র এবং কন্যারা সেখানে গাজার অন্ধকূপগুলিতে 68৮১ দিনের জন্য রয়েছেন,” হার্জোগ প্রকাশিত জিম্মি এলি শরবীর ভাই শ্যারন শরবীর সাথে বলেছিলেন, এবং Octobag ে ওইউএইএর বডি হামাস দ্বারা নিহত হয়েছিলেন yael
“আমরা তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে চাই। বিশ্বের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ঘরে ফিরে আসা উচিত। মুনাফিকদের একগুচ্ছ হওয়া বন্ধ করুন Press
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, “আমি সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের ভাই -বোনদের বলতে চাই, আমরা এই দুর্দশায় একসাথে রয়েছি। আমরা জিম্মিদের দেশে ফিরে চাই। তারা বিশ্ব বিষয়ক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ঘরে ফিরে দেখতে চাই,” রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন।
জিম্মি স্কয়ারে জনতার বক্তব্যকেও জিম্মি আরবেল ইয়াহাউদকে মুক্তি দিয়েছে – যার প্রেমিক, এরিয়েল কুনিওকে এখনও বন্দী করে রাখা হয়েছে – হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে সামরিক চাপ গাজায় এখনও তাদের মুক্ত করবে না।
তিনি বলেন, “আমি জানি যে বন্দীদশায় এটি কী হতে পারে। আমি জানি যে সামরিক চাপ জিম্মিদের ফিরিয়ে দেয় না – এটি কেবল তাদের হত্যা করে,” তিনি বলেছিলেন। “তাদের ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হ’ল গেমস ছাড়াই একবারে একটি চুক্তির মাধ্যমে” “
ইয়াহাউদ ফ্রিড জিম্মি শ্যারন অ্যালোনি-কুনিওর সাথে কথা বলেছিলেন-যিনি ২০২৩ সালের নভেম্বরে তাঁর দুই কন্যা এবং যার স্বামী ডেভিড কুনিও, এরিয়েলের ভাই-এখনও বন্দী ছিলেন, পাশাপাশি ইয়ার্ডেন বিবাস-ডেভিডের সেরা বন্ধু-যিনি ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং যার স্ত্রী, শিরি এবং কেফিরে মারা গিয়েছিলেন।
যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসাবে জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া ইয়াহাউদ ভূগর্ভস্থ দমবন্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন, “জল ছাড়াই, বায়ু ছাড়াই, শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা ছাড়াই,” এবং বলেছিলেন যে রবিবারের ধর্মঘট এককালীন ঘটনা হতে পারে না।
“বন্দীদশায় ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের বারবার স্বাভাবিক জীবন থামাতে হবে You’re আপনি ফটোগুলি, ভিডিওগুলি, ভয়াবহতা দেখেছেন you আপনি আরও কতক্ষণ চোখ বন্ধ করতে চালিয়ে যাবেন? এগুলি সমস্ত ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় আছে: এখন একটি চুক্তি।”
স্কয়ারে কথা বলতে গেলে, জিম্মি মাতান জাঙ্গাউকারের মা আইনভ জাঙ্গাউকার তত্ক্ষণাত্ প্রতিটি জিম্মি ফিরে আসার দাবি করেছিলেন।
“জিম্মিরা আমাদের সমস্ত সন্তান!” তিনি ঘোষণা করলেন। “আমাদের এখনই তাদের বাঁচাতে হবে!”
হাদার গোল্ডিনের বোন আইলেট গোল্ডিন – ২০১৪ সালে গাজায় নিহত একজন আইডিএফ সৈনিক যার দেহ ১১ বছর ধরে হামাসের হাতে রয়েছে – আবেগের সাথে কথা বলেছিল: “আমি এখানে গোলান থেকে এসেছি এবং প্রতিটি ছেদটি লোকজনে ভরা ছিল।”
ইস্রায়েলিদের রাস্তায় নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গোল্ডিন আরও যোগ করেছেন, “জিম্মিরা ইস্রায়েলি সমাজের হৃদয়। আমাদের এবং আমাদের মূল্যবোধে ফিরে আসার জন্য আমাদের অবশ্যই তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।”
লিশে মিরান লাভি, যার স্বামী ওমরিকে October ই অক্টোবর জিম্মি করা হয়েছিল এবং গাজায় রাখা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, “আজ কেবল শুরু।”
“আমরা সংগ্রামকে আরও বাড়ানোর ইচ্ছা করি। আমাদের আর কোনও উপায় নেই,” তিনি বলেছিলেন।
স্কয়ারের কেন্দ্রে, খালি স্ট্রোলারগুলির সারিগুলি সাজানো হয়েছিল, হামাসের নেতৃত্বাধীন শিশুদের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে নিহত শিশুদের প্রতীক হিসাবে একটি ভুতুড়ে প্রদর্শনী। তাদের অনেকের সাথে সংযুক্ত ছিল উজ্জ্বল হলুদ লক্ষণগুলি পড়ে “একজন মা কখনই ছাড়েন না।”
একটি বিশাল ছায়াযুক্ত ছাউনি এর অধীনে কয়েক ডজন মা তাদের বাচ্চা এবং ছোট বাচ্চাদের সাথে বসেছিলেন, শান্ত সংহতি নিয়ে জড়ো হন। স্ট্রোলাররা জিম্মিদের ফটোতে ভরা অন্যান্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি স্থানটি রেখাযুক্ত।
“আমি চাই যে তারা ফিরে আসুক এবং যুদ্ধ শেষ হবে, এবং তারা না করা পর্যন্ত আমরা থামব না,” ডানা বলেছিলেন, যিনি তার বাচ্চা এবং অন্যান্য মায়েদের একটি দলকে মায়েদের প্রতিবাদে যোগ দিতে এসেছিলেন।
রামাত গণ থেকে আসা নিলি ব্রেসলার বলেছিলেন যে তিনি তার ছাত্র অবিনাতান বা যাকে নোভা উত্সব থেকে অপহরণ করা হয়েছিল – তার বান্ধবী, নোয়া আর্গামানির পাশাপাশি গত বছর উদ্ধার করা হয়েছিল – এবং গাজায় জিম্মি রয়েছেন, তার সমর্থনে তিনি জিম্মি স্কয়ারে এসেছিলেন।
“তিনি একজন সুন্দরী যুবক, এবং আমরা আশা করি যে তিনি সেখানে ঝুলছেন। আমরা 12 মার্চ তার কাছ থেকে জীবনের একটি চিহ্ন পেয়েছি, যা অনেক আগে ছিল, তবে এটি কিছুই নয়,” তিনি তার ছবি সহ একটি চিহ্ন নিয়ে একা বসে বলেছিলেন।
তিনি প্রযুক্তিগত ইংরেজীকে প্রযুক্তিগত ইংরেজী শেখাচ্ছেন, তিনি এনভিডিয়ায় একজন চিপ ডিজাইনার পড়িয়েছিলেন বা, “তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং উজ্জ্বল, একটি বিশাল হৃদয় দিয়ে” তিনি আরও বলেন, বড় ভোটদান তাকে “আমার চেয়ে আরও আশাবাদী” বোধ করেছে।
গাজা সীমান্তের নিকটবর্তী কিববুটজ আইন হাশলোশায় বেড়ে ওঠা এবং এখন কেফার সাবায় বাস করছেন রুটি রোজেনবার্গ বলেছেন, তিনি জিম্মিদের “সারাক্ষণ” সম্পর্কে ভাবেন এবং প্রতি শনিবার রাতে তাদের মুক্তির দাবিতে সমাবেশে যোগ দেন।
“এই সরকার তাদের ফিরিয়ে আনতে সফল না হওয়া পর্যন্ত আমরা আসব।” “এটাই গুরুত্বপূর্ণ।”
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।