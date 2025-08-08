আমরা নাইজেরিয়ান – এফজি -তে 421 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তর করেছি

মানবিক বিষয়ক ও দারিদ্র্য হ্রাস প্রতিমন্ত্রী, ট্যাঙ্কো সুনুনু জানিয়েছেন যে ফেডারেল সরকার নাইজেরিয়ানদের শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তর হিসাবে ৪২১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তর করেছে
বৃহস্পতিবার আরিজ নিউজে একটি সাক্ষাত্কারের সময় বক্তব্য রেখে সুনুনু প্রকাশ করেছেন যে শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তর (সিসিটি) কর্মসূচির আওতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, শত শত বিলিয়ন ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে জাতীয় সামাজিক রেজিস্টারে স্থানান্তর প্রয়োজনীয় নিবন্ধকরণের জন্য যোগ্যতা যোগ করে যোগ করেছেন যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্বচ্ছ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল।
তাঁর মতে, “আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি, উদাহরণস্বরূপ, শর্তাধীন নগদ স্থানান্তর। লোকেরা ভেবেছিল যে খুব বেশি কিছু করা হয়নি, তবে আজকের মতো, নাইজেরিয়ানদের শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তর হিসাবে ₦ 421 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তরিত হয়েছে।
“জাতীয় সামাজিক রেজিস্টারে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সন্তুষ্ট করা আপনার পক্ষে এখন আপনি যদি জাতীয় সামাজিক রেজিস্টারে থাকেন, যা আমাদের 18 মিলিয়ন, 18.9 মিলিয়ন পরিবার রয়েছে, আমরা যা বলি তাও রয়েছে, অন্য রেজিস্টার থেকে সর্বাধিক দুর্বল গোষ্ঠীগুলি উত্তোলনের ক্ষেত্রে আমরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া রেজিস্টারকে কল করি।
“এমন মানদণ্ড রয়েছে যা আপনাকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যা নাসকো দ্বারা সন্তুষ্ট হবে এবং নিমসি এবং বিশ্বব্যাংক দ্বারাও। “
তিনি বলেন, বিতরণটি ডিজিটালিভাবে করা হয়েছিল, তহবিলগুলি সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে চলে যায়।
“এটি সন্তুষ্ট হওয়ার পরে, এবং এই সমস্ত ডেটা সত্যই সনাক্তযোগ্য, এবং এগুলি স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি, জাতীয় শর্তাধীন নগদ স্থানান্তর কর্মকর্তা এনসিটিও এখন সরাসরি অর্থের অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থের জন্য নির্দেশিত হবে। “
পূর্ববর্তী ল্যাপস সম্পর্কে উদ্বেগের সমাধান করে মন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে প্রাথমিক বিলম্বগুলি ডিজিটাল পরিচয়ের অভাবের কারণে হয়েছিল।
“প্রাথমিকভাবে, যখন এটি দেওয়া হয়েছিল, প্রথম ট্র্যাঞ্চ দেওয়া হয়েছিল, সেই লোকের অনেকেরই ডিজিটাল পরিচয় নেই, এবং তাই কে এবং কে অর্থ সংগ্রহ করেছে তা ন্যায়সঙ্গত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। “
সুনুনু নাইজেরিয়ানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মন্ত্রণালয় উন্নত ডেটা সিস্টেম এবং বর্ধিত তদারকি সহ আরও দুর্বল জনগোষ্ঠীতে কার্যকরভাবে পৌঁছাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
