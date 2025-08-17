আমরা ফিরে আসি তবে আমাদের জীবন আপনার মাজারে রয়েছে! – এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি ইরানি এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ

মেহর সংবাদদাতার মতে, আরবায়েন এডুকেশনাল সাংস্কৃতিক কমিটির প্রধান হোজাটলস্লাম হামিদ আহমদী আনন্দদায়ক ও আজকাল, তীর্থযাত্রীরা আরবাইনের যাত্রার শেষ মুহুর্তগুলি নিয়ে কাজ করে যা আমরা নীচে পড়েছি:
একই দিন থেকে যখন ট্রিপ থেকে ফিরে আসে আমাদের ব্যাগ আপনার সুবাস সঙ্গে এটি লজ্জা আমরা মাটিতে রেখেছিলাম, আমরা তাঁর দিন শুরু করেছি, এবং যখন জটিল শোক এবং শোকের মেঘগুলি ড্রাইভার মুহররামের ক্রিসেন্ট, শহর এবং শহর এবং ডায়েরি, মুহুর্তে পৌঁছানোর গণনা।
বাদ্যযন্ত্রের ক্ষত সহ রাহ যা দরজা এবং প্রাচীর, মিম্বার, তাকায়া, মসজিদ এবং শব্দ বাজানো হয়েছিল এবং নিবন্ধকরণ ছিল অনুমতি দিন শুনেছি, আমাদের আত্মা শ্রবণ ব্যাগ এবং লাগেজের অজুহাতটি বাতাসের লম্বের অনুমতি নিয়ে বাতাসের লম্বকে রিফ্রেশ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, বাতাসের লম্ব, লম্বালম্বি!
প্রতিটি ভিড়ের মধ্যে আল -হুসেসিন আকাশের চকচকে আপনার নার্সআপনার সেনাবাহিনীর নায়ক
আব্বাসদেহ উম্ম আল -বঙ্গিন উইংসের সাথে ছিলেন এবং আমরা শহর ও মর্যাদা সম্পর্কে উত্সাহী ছিলাম। বুম্বার আমাদের একটি ফোস্কা এবং সূর্যের রৌদ্রের উত্তাপ!
নামি দিয়ে সজ্জিত পথে উত্সাহের ডানা সহ দিনরাত দিনরাত ন্যাশনালুন এবং আপনার প্রেমিক, সেই শোক, শোক এবং ভালবাসুন আপনার মহাকাব্য বর্ণিত, ফিসফিস এবং সয়া আমরা চলে গেলাম!
আমরা আপনার সন্ধানকারী হয়ে উঠলাম এবং করিমানের মহত্ত্ব থেকে আমাদের আত্মার লজ্জার ঘামে ডুবে গেলাম যিনি তাদের মহান আত্মার প্রস্থে উন্মুক্ত করেছিলেন! কিশোর -কিশোরীদের করিমানি, যুবক এবং বয়স্ক ব্যক্তি যারা ছায়ায় আন্তরিকতা, ভালবাসা, মর্যাদা এবং উদারতা দেখিয়েছেন আর্দ্র এবং তারা পরিপূর্ণতার প্রস্তাব দিয়েছিল, এবং তাঁর উপলব্ধি কেবল আপনার নাম এবং ধর্মের সাথে আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল!
আমরা আমাদের প্রার্থনাগুলি আন্তরিকতার তাঁবুতে এবং কাতারে কাতারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম ইভেন্টের দিনের রক্তাক্ত প্রার্থনা দিয়ে এবং বিমানের ডানা এবং আন্তরিকতা এবং জিহাদের স্বাদ সহ একটি প্রার্থনা অনুভব করেছি!
এবং এই মুহুর্ত পর্যন্ত যখন রাজ্যের গৃহপালিত গম্বুজগুলির আড়াআড়ি আমাদের চোখকে আমাদের হৃদয় দিয়ে জড়িয়ে দেয় এবং আপনার বারান্দায় ঝাঁকুনি দেয়।
আমাদের চোখ টেলো সেই স্মরণীয় মুহূর্তটি বারবার আকাশে খোলা হয়েছিল, যখন টোন এবং টোনস আমাদের মারধর আগুন এবং প্রাথমিক এটা জিনিস উপর আপ ছিল ةابآআমাদের জীবন ধরে এটি থেকে হালকা ইমামা হরে অবিস্মরণীয় দেখুন এবং এটি হালকা এবং পরিত্যক্ত ছিল, এবং মিষ্টি অমৃতের সমস্ত দুর্ভোগ এবং ক্ষত ভালবাসা আপনি কডসি কাওয়াত প্রবেশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল!
অনেক সময় সাক্ষীর সাক্ষীর চিনি এবং দৃশ্যমান যে এই জাতীয় সাফল্য আমাদের তৈরি করেছিল এবং মাটিতে মোবারক উপত্যকায় আমাদের গ্রহণ করেছিল। সাইদিম।
এখন যে এই বিশেষ মাইদাহ যে আগমন বড় আশুরার লেডি এবং ফারজানেহের পুত্র এবং সিজদা মিথ্যাবাদী ইমাম বার্মা গোটেড, ভেঙে ফেলা এবং হাবিবের কিউআই এবং ডায়র থেকে ফিরে এসেছিল এবং প্রিয়জনের বাড়ি, মুহুর্তের কঠিন, সংস্থার মুহুর্ত এবং এই ছাগলের উপস্থিতি। আমরা পবিত্র এবং আমাদের হৃদয় জাভার্ট এবং মাজারে রাখুন এবং ছড়িয়ে পড়ে এবং ফোস্কা পায়ের প্রতিটি মুহুর্তে জাইরান যে আমরা আমাদের মন এবং মনকে একত্রিত করি এবং যদিও আন্তরিক শব্দ “কর বেক পিলগ্রিম “পুরুষ দেশ আমরা ক্রিম যা খাঁটি মানব কণ্ঠস্বর ছিল এবং মানব শোনায়, তবে আমরা সর্বদা তাদের কণ্ঠে থাকি!
যদিও আমরা আপনার শহর এবং জমি থেকে অনেক দূরে রয়েছি, আমরা আমাদের হৃদয় এবং প্রাণকে শ্রদ্ধার কোণে রেখেছি এবং আকাশে এবং আকাশের উদ্বোধনের অধীনে আমাদের হাত রেখেছি!
যাইহোক, সালাম হৃদয় আপনার তীর্থযাত্রীরা কিন্তু আমাদের ঠোঁট এটি সর্বদা আমাদের মনে আমাদের মনে উন্মুক্ত।
যদিও ডিলট পুরুষ ও মহিলাদের মাথাগুলি একটি বধের জানালায় সেলাই করে এবং যুব প্রজাতির উপর অশ্রুগুলির রক্তাক্ত মেঝেতে প্রাচীরের উপর নির্ভর করে, তবে আমাদের মনের স্তরগুলিতে এই সমস্ত দৃশ্য এবং ভাবনাগুলি দুঃখ ও অশ্রু নিয়ে বেঁচে আছে!
যদিও আমরা খুব আন্তরিক প্রার্থনা যা আশুর তীর্থযাত্রার সাথে আবদ্ধ, আমাদের চিন্তায়, প্রার্থনা এবং শাহাদাত এবং জিহাদের মধ্যে যোগসূত্র পাওয়া গেছে এবং এটি গতিশীল, এবং তারপরে আপনার প্রিয়তমের প্রতিটি প্রার্থনা আপনার শপথের কাছে শুভেচ্ছা আমরা করি!
আমরা আপনার মন্দির এবং আশুরার আশুরার প্রবীণদের, হাবিব ইবনে মাজাহার এবং সাফা এবং মুনির আল -হাশিমের মন্দিরের সতেজতা এবং কার্বালার চোখের আলো এবং কার্বালার নায়ক, তবে আপনার হাত এবং আপনার প্রতি আপনার হাত আপনার প্রতি আপনার প্রতি আপনার হাত এবং আপনার প্রতি আমার হাত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ঝুলন্ত এবং এই ফার্মে এবং সর্বদা টেকসই চুক্তিতে থাকে!
যদিও দু: খিত এবং প্রশংসনীয় চেহারা হৃদয় জাইরান থেকে সর্বদা আমরা জয়নাবিয়া কিন্তু আমাদের কান আমরা কখনই সেই সাহসী এবং সাহসী মহিলার মহাকাব্য এবং উত্সাহী খুতবা বন্ধ করব না এবং তার লাইনের লাইনটি আমাদের জীবনের অফিসে খোলা এবং খোলা থাকবে!
আমরা ফিরে আসি এবং আমরা খাঁটি এবং অভিভাবকের সমস্ত খাঁটি মুহুর্তগুলি মিস করি তবে মর্যাদা, তবে স্থান আমাদের হৃদয় এবং আত্মা আপনার পা!
আমরা অন্য আরবাইন অবধি নস্টালজিক, রান্না এবং শুষ্ক থাকি এবং গোপনীয়তা এবং মর্যাদার জন্য অন্য আবেগের ডানা অবধি অবধি থাকি!