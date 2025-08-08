You are Here
আমরা বাস্তব জীবনের জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থের অবস্থানগুলি অনুসন্ধান করেছি-এবং এটি সমস্ত ভিডিওতে রয়েছে






গ্যারেথ এডওয়ার্ডস, জোনাথন বেইলি এবং স্কারলেট জোহানসন জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থের তৃণভূমি সেটে
ইউনিভার্সাল ছবি

“জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” এর হোম ভিডিও রিলিজ উদযাপন করার জন্য, ইউনিভার্সাল হোম এন্টারটেইনমেন্ট আমন্ত্রণ /ফিল্ম এবং থাইল্যান্ডে আরও কয়েকটি আউটলেটগুলি যেখানে ছবিটির শুটিং করা হয়েছিল তার বেশ কয়েকটি জায়গা দেখার জন্য, পাশাপাশি সাক্ষাত্কারের পরিচালক গ্যারেথ এডওয়ার্ডস এবং কিছু অভিনেতা।

থাইল্যান্ডের ট্যুরিজম অথরিটির গভর্নর থাপানি কিয়াফাইবুল কেন হলিউড প্রোডাকশনের শুটিংয়ের জন্য থাইল্যান্ড কেন দুর্দান্ত জায়গা (“পুনর্জন্ম” ছাড়াও, দেশটি সম্প্রতি এইচবিও’র “দ্য হোয়াইট লোটাস” এবং এফএক্সের “এলিয়েন: আর্থ”) এর হোস্ট খেলেছে এবং এই চিত্রের সাথে সম্পর্কিত যে অংশটি রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি কীভাবে কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত জায়গা রয়েছে। যেন এই বিষয়টিকে আন্ডারলাইন করার জন্য, আমরা পরের কয়েক দিন মুভিতে দেখা তিনটি স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন পরিবেশ অন্বেষণে ব্যয় করেছি। এখানে আমাদের “স্থল, বায়ু এবং সমুদ্র” অ্যাডভেঞ্চারের হাইলাইটগুলি এখানে রয়েছে।

“ল্যান্ড” বিভাগের জন্য, আমরা আমাদের হোটেল থেকে ক্রবির তৃণভূমিতে দু’ঘন্টা গাড়ি চালিয়েছি, যেখানে সিনেমায় টাইটানোসরাস ডিএনএ প্রাপ্ত হয়েছে। এটি সেই জায়গা যেখানে গ্যারেথ এডওয়ার্ডস প্রযোজনার সময় একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখেছিলেন।

“আমি লম্বা ঘাস চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, থাইল্যান্ডে এটি আসলে বিদ্যমান নেই,” তিনি আমাকে বলেছিলেন। “সুতরাং আমরা চারদিকে ঘুরে দেখলাম, সর্বত্র সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র, এবং তারা এটি করতে পারল না So তাই আমরা তখন ছিলাম, ‘ঠিক আছে, আপনি কি জানেন? আমরা এটি বাড়িয়ে তুলছি।’ এবং আমি একজন পরিচালক হিসাবে শিখেছি, যতক্ষণ না আপনি যান না, ‘ওহ, ঠিক আছে, সম্ভবত আমাদের লম্বা ঘাস থাকবে না,’ তারা আছে এটা করতে। ঠিক? এমনকি আমি লেখক ডেভিড কোপকে ডেকেছিলাম এবং বলেছিলাম ‘ডেভিড, টাইপ লম্বা ঘাসকারণ যদি শব্দটি স্ক্রিপ্টে বিদ্যমান থাকে তবে তাদের এটি করতে হবে। ‘ তাই তিনি লিখেছেন লম্বা ঘাসএবং তারা এটি খুঁজে পেল না, এটি কাজ করতে পারেনি। আমরা এই ঘাসটি রোপণ করেছিলাম এবং জল রেখেছিলাম যেখানে আমরা চিত্রগ্রহণের এক মাস আগে গিয়েছিলাম এবং এটি ছিল বড় (তার আঙ্গুলগুলি কয়েক ইঞ্চি দূরে রাখে), এবং এটি এমন ছিল, ‘ওহে আমার God শ্বর, আমরা কী করতে যাচ্ছি? এটি একটি দুঃস্বপ্ন। ‘ সুতরাং তারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উদ্যানতত্ত্ববিদদের মধ্যে উড়েছিল এবং তারা এই পুরো স্প্রিংকলার সিস্টেমটি রেখেছিল We

প্রযোজনা শেষ হওয়ার পরে, দলটি অঞ্চল থেকে দূরে ঘাস সাফ করে দিয়েছে, তবে পরে, আমাদের সফরের নেতৃত্বে আরও কিছু রোপণ করা হয়েছিল; আমরা সেখানে পৌঁছানোর পরে, এটি কীভাবে এটি স্ক্রিনে দেখায় তার উচ্চতার কাছে পৌঁছেছিল। পাহাড় এবং লীলা গাছপালা দ্বারা ঘেরাও করা, এই অবস্থানটি স্থায়ী পর্যটকদের আকর্ষণ হিসাবে পরিবেশন করার সম্ভাবনা রয়েছে (ধরে নেওয়া কেউ জড়িত কেউ এটি বজায় রাখার জন্য বাঁচিয়ে রাখার বিষয়ে যথেষ্ট জানে)।

জুরাসিক ওয়ার্ল্ড পুনর্জন্মের অবস্থানগুলি পরিদর্শন করা


https://www.youtube.com/watch?v=7lcupisfcyw

“এয়ার” বিভাগের জন্য, আমরা কিছু রক ক্লাইম্বিং এবং র‌্যাপেলিংয়ের জন্য ফরা নাং বিচে চলে এসেছি যখন আমরা স্কারলেট জোহানসন এবং জোনাথন বেইলির চরিত্রগুলি উড়ন্ত কুইটালকোটলাসের ডিএনএ পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি ক্লিফসাইডে নামিয়ে দিলেন। এটি একটি ভাল জিনিস যা আমাকে সুরক্ষার জোতা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ এক পর্যায়ে আমি পাহাড়ের ধারে পিছলে গেলাম এবং আমি নীচে মাটিতে নেমে গেলে মারা যেতাম বা মারাত্মকভাবে আহত হতাম। (আমি অভিজ্ঞ পর্বতারোহী নই, এবং ছেলে, আমি কি এটি প্রমাণ করেছি))

অবশেষে, ভ্রমণের “সমুদ্র” অংশের জন্য, আমরা ফ্যাং এনগা বে পরিদর্শন করেছি, যেখানে মোসাসৌরাস আক্রমণটি চিত্রায়িত হয়েছিল। মুভিটির উন্মত্ত তাড়া দৃশ্যটি দেখে, চরিত্রগুলি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকার কারণে আপনার অবস্থানের সৌন্দর্য গ্রহণ করার মতো খুব বেশি সময় নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে, সম্পাদনার যাদু বা দ্রুতগতির স্কোর ছাড়াই আপনি এই একচেটিয়াগুলি কতটা চাপিয়ে দেওয়া এবং চিত্তাকর্ষক তা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পাবেন। অতিমাত্রায় পাতাগুলি এবং বিশাল আকারের ফর্মেশনগুলি অবশ্যই তাদের প্রাচীন বোধ করে, যা ফিল্মের বিষয়বস্তুর সাথে অবশ্যই ভাল ফিট করে (হ্যাঁ, প্রযুক্তিগতভাবে “পুনর্জন্ম” এর ডাইনোস হ’ল জুরাসিক পার্ক বিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্মিত মিউট্যান্ট হাইব্রিড এবং বিদ্যমান প্রাণীদের বিনোদন নয়, তবে কেবল এই বিষয়ে আমার সাথে যান)।

অবশ্যই, সর্বশেষতম “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড” ফ্লিক এখানে ফিল্মের একমাত্র হলিউড প্রযোজনা ছিল না। ফ্যাং এনগা বে জেমস বন্ড মুভিজ “দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান” এবং “আগামীকাল নেভার ডাইস” তেও দেখা যেতে পারে এবং এটি “স্টার ওয়ার্স: পর্ব তৃতীয় পর্ব – সিথের প্রতিশোধ” -এ কাশিয়াকের উকিয়ে হোম প্ল্যানেট হিসাবে কাজ করেছে।

গ্যারেথ এডওয়ার্ডস, জোনাথন বেইলি এবং আরও অনেক কিছুর সাথে /ফিল্মের সাক্ষাত্কারগুলি শুনুন


গ্যারেথ এডওয়ার্ডস জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থের সেটে একটি মনিটরের দিকে তাকিয়ে
ইউনিভার্সাল ছবি

ভ্রমণের সময়, আমি পরিচালক গ্যারেথ এডওয়ার্ডস, জোনাথন বেইলি (ডাঃ হেনরি লুমিস), লুনা ব্লেইস (টেরেসা দেলগাদো), ডেভিড আইকোনো (জাভিয়ার ডবস), এবং অড্রিনা মিরান্ডা (ইসাবেলা দেলগাদো) সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আপনি /ফিল্ম সাপ্তাহিক পডকাস্টের সর্বশেষ পর্বে এই সমস্ত কথোপকথন শুনতে পাচ্ছেন, এতে “দ্য নেকেড গান” পরিচালক আকিভা শ্যাফার, “একসাথে” লেখক /পরিচালক মাইকেল শ্যাঙ্কস এবং “একসাথে” তারকা ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রির সাথে সাক্ষাত্কারও রয়েছে।

আপনি যদি আরও গভীরভাবে ডুব দিতে চান তবে আপনি সিনেমার আমাদের সম্পূর্ণ পর্যালোচনাটি পড়তে পারেন এবং ফিল্মের নাট্য প্রকাশের চারপাশে গ্যারেথের সাথে আমরা আরও দীর্ঘ সাক্ষাত্কার শুনতে পারেন:

“জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” এখন ডিজিটাল এইচডি ভাড়া বা মালিকানা দেওয়ার জন্য উপলব্ধ এবং এটি 4 কে ইউএইচডি, ব্লু-রে এবং ডিভিডি হিট করে 9 সেপ্টেম্বর, 2025 এ।



