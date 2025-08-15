আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সমর্থন অব্যাহত রাখব, এনডিডিসি বস আশ্বাস
নাইজার ডেল্টা উন্নয়ন কমিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনডিডিসি, ডাঃ স্যামুয়েল ওগবুকু কমিশনের কমিশনকে নাইজার ডেল্টা অঞ্চলে শিক্ষার অগ্রগতিতে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
তিনি পোর্ট হারকোর্টের এনডিডিসি সদর দফতরে সৌজন্যে সফরকালে উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক মারওয়ান আল-আকয়াইদী এবং তাঁর দল গ্রহণের সময় এই বিষয়টি পরিচিত করেছিলেন।
ওগবুকু প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে গিয়ে জোর দিয়েছিলেন যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে অঞ্চলজুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করার জন্য এনডিডিসির দীর্ঘকালীন tradition তিহ্য রয়েছে।
তিনি বলেন, “এনডিডিসির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সমর্থন করা নতুন নয়; এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা ধারাবাহিকভাবে করছি We
তিনি এই অঞ্চলের শিক্ষাগত প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এটি বিশ্ব-মানের সুবিধা সহ শীর্ষ স্তরের প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করে। তাঁর মতে, এটি কৌশলগত শিক্ষামূলক বিনিয়োগের মাধ্যমে নাইজার ডেল্টাকে উন্নীত করার জন্য এনডিডিসির মিশনের সাথে একত্রিত হয়েছে।
ওগবুকু বলেছিলেন: “এনডিডিসিতে আমাদের জন্য, উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অংশীদারিত্ব আমরা আনন্দের সাথে করতে পারি কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপকৃত হবে এমন লোকেরা মূলত অঞ্চল থেকে। আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই এবং আমাদের বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।
তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে এনডিডিসি একটি স্থানীয় স্নাতকোত্তর বৃত্তি প্রকল্প চালু করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং আশ্বাস দিয়েছিল যে উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যতম সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
“আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি বিদেশে যেতে না পারে তবে খুব কমপক্ষে তাদের নাইজেরিয়ার মধ্যে সেরা শিক্ষা নেওয়া উচিত, এবং উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে,” তিনি যোগ করেন।
এর আগে উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক মারওয়ান আল-আকয়াইদী শিক্ষার প্রতি অবিচ্ছিন্ন সহায়তার জন্য কমিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সফরের লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের উপর নির্মিত এনডিডিসির সাথে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের সূচনা করা।
তিনি মন্তব্য করেছিলেন: “আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যা কেবল নাইজেরিয়ার সেরা নয়, আফ্রিকা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলকও। এটি করার জন্য, আমরা সৌর স্ট্রিট আলো এবং জল সরবরাহের মতো মূল অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে সমর্থন চাইছি এবং আমরা আশা করি উইগওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আপনার বৃত্তি শিমের অধীনে শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি গন্তব্য হতে পারে।”
অধ্যাপক আল-আকাইদী নাইজার ডেল্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের গুরুত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং কীভাবে এনডিসির হস্তক্ষেপ কেবল শিক্ষাকে বাড়িয়ে তুলবে না, তবে আয়োজক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করবে।
“আমরা নিশ্চিত যে এনডিডিসি, শিক্ষাগত অগ্রগতির চ্যাম্পিয়ন হিসাবে, কেবল জনশক্তি উন্নয়নে নয়, বিশ্বমানের শিক্ষাকে সক্ষম করে এমন অবকাঠামোতে আমাদের সমর্থন করবে,” তিনি বলেছিলেন।